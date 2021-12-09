Населення 9 081 тис. Кількість вакцинованих 71,24 % Повністю вакциновано 67,99 %
Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных.
safonovstanislav написав:Я вообще думал, что до меня не доберутся, не выкрутят руки, чтоб вакцинировался. А теперь, получается, или вакцинируешься, или не выездной из страны. Прям какой-то мировой заговор, т. к. именно принимающие страны не пускают невакцинированных, а не Украина не выпускает.
Почему Вы думаете, что с уколизацией Вас будут пускать?
ЛАД написав:safonovstanislav Первый шаг к тому, чтобы легче перенести второй укол, перестаньте называть всё это "уколизацией". В первую очередь для самого себя.
Я вообще думал, что до меня не доберутся, не выкрутят руки, чтоб вакцинировался. А теперь, получается, или вакцинируешься, или не выездной из страны. Прям какой-то мировой заговор, т. к. именно принимающие страны не пускают невакцинированных, а не Украина не выпускает. Как это называть? Ласково? Укольчик вакцинушкой? Мировой заговор, с целью показать людям их место в этой жизни. Уже и до детей в следующем году доберутся. Типа, или делайте как говорим, или будем вас лишать благ цивилизации, пока принуждение всё-таки не сработает. А то, привыкли к вольной жизни
В принципе называйте, как хотите. Но потом не жалуйтесь, что у Вас из-за собственных психов "все враги-культисты-инопланетяне, теперь будут охотиться за мной. Вроде бы и понимал, что бред. Постоянно мысли, зачем я здесь, кто я такой".
Цитрин написав:Почему Вы думаете, что с уколизацией Вас будут пускать?
Думаю, что без неё, точно пускать не будут. Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз. В ужесточение - верю. В послабление - с трудом верится.
Уже, конечно, было такое, что Нидерланды взвыли от отсутствия туристов. Какое-то время пускали всех подряд без вакцин и пцр. Видимо, у них совсем беда без наших денег. Но, это скорее кратковременное исключение из правил
выкатили список МСС, подходящих для траты будущей тысячи: Культура — 5942, 7832, 7922, 7929, 7991; Пассажирские внутренние перевозки железнодорожным и авиатранспортом — 4112; Физическая культура и спорт — 4511, 7941,
с ветки монобанка про то куда тратить ковидную тысячу. Я так понимаю из полезного только жд и бассейн. Хоть бы аквапарк включили с книжкой в джакузи поваляться.
safonovstanislav написав:Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз.
А что, с 2 дозами еще пускают? Странно...
У нас было запланировано увеселительное путешествие Германия+Нидерланды. Но, по сообщениям из тех мест, там настолько отжучили местное население из-за ковида, что даже рождественские ярмарки запретили и ловить там сейчас особо нечего. Надеюсь, что весной хотя бы парки аттракционов пооткрывают. Ну, а Таиланд - это вообще страна мечты. Самое лучшее место на планете с самыми лучшими людьми, лучшей природой и низкими ценами. Уже надоело в Украине сидеть. Ещё и решили новую пугалку под новый год запустить - "соседи нас идут завоёвывать". Как будто ковида было мало.
Цитрин написав:Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных
Ах ужас какой!!! Даже все три учетки ромасиков (включая просто вернувшиеся, включая вернувшиеся и забаненные повторно, все три поняли , что смерти надо смотреть в разрезе по возрастам, а одна учётка Цитрина все никак. Если уколоть всех , кто 50+, можно вообще получить 100% смертей только среди ваксов. Такое волшебство способны понять не только лишь все.
safonovstanislav написав:Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз.
А что, с 2 дозами еще пускают? Странно...
У нас было запланировано увеселительное путешествие Германия+Нидерланды. Но, по сообщениям из тех мест, там настолько отжучили местное население из-за ковида, что даже рождественские ярмарки запретили и ловить там сейчас особо нечего. Надеюсь, что весной хотя бы парки аттракционов пооткрывают. Ну, а Таиланд - это вообще страна мечты. Самое лучшее место на планете с самыми лучшими людьми, лучшей природой и низкими ценами. Уже надоело в Украине сидеть. Ещё и решили новую пугалку под новый год запустить - "соседи нас идут завоёвывать". Как будто ковида было мало.
Не везде. Запрет в Баварии, Саксонии, может, ещё где. На севере работают. Позавчера друзья прилетели из Гамбурга - хорошо погуляли, довольны.
Цитрин написав:Получается, что при уровне уколизации 67-71%, среди погибших от ковида 81% уколизированных
Ах ужас какой!!! Даже все три учетки ромасиков (включая просто вернувшиеся, включая вернувшиеся и забаненные повторно, все три поняли , что смерти надо смотреть в разрезе по возрастам, а одна учётка Цитрина все никак. Если уколоть всех , кто 50+, можно вообще получить 100% смертей только среди ваксов. Такое волшебство способны понять не только лишь все.
Там вообще могучая статистика, даже комментировать не стал. Так же как было по Венгрии смерти за 6 число, а потом оказывается, что это, скорее всего, сумма за 3 дня.