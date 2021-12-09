RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4648464946504651>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
27
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:35

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Если уколоть всех , кто 50+, можно вообще получить 100% смертей только среди ваксов. Такое волшебство способны понять не только лишь все. :lol:


ну я так и понял...

А если уколоть вообще всех то умирать будут только вакцинированные, жесть да? Чем больше колят тем больше уколотых умирает.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9624
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 2447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:47

  vitaliian написав:А если уколоть вообще всех то умирать будут только вакцинированные, жесть да? Чем больше колят тем больше уколотых умирает.


И все от ковида? В чем-же тогда смысл уколизации? Вопрос риторический
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 26.06.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:49

  safonovstanislav написав:Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз. В ужесточение - верю. В послабление - с трудом верится.


раз верите в ужесточение - почему думаете что двух доз и сертификата будет достаточно?
наивность)))
если совсем кратко то - сертификат ни чё Вам не гарантирует.

З,Ы.
предыдущее развёрнутое сообщение удалили. а я старался писал.
думаю это краткое и понятное ;-)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 21.04.11
Подякував: 768 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:52

  uaprofi написав:сертификат ни чё Вам не гарантирует.


Зато тем у кого он есть, будут клеймо на шлем и одежду вешать... :lol:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/1/7315930/
В Минздраве рекомендуют администрации курортов клеить специальную наклейку на шлем или одежду посетителей, у которых проверили наличие COVID-сертификатов или результатов теста.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 26.06.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:И все от ковида? В чем-же тогда смысл уколизации? Вопрос риторический

Ну, витягли один день, коли з 16 померлих було 13 зі щепленням. Про флуктуації не чули, чи інакше сова на глобус не натягується? Чи в Бельгії люди якісь не такі, як у Франції чи Німеччині?
lapay
 
Повідомлень: 12425
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:57

  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Сейчас ни в Германию, ни в Таиланд не попасть без 2 доз.


А что, с 2 дозами еще пускают? Странно...


та не издевайтесь так над человеком)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 21.04.11
Подякував: 768 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 23:00

может еще бирку со штрихкодом на ухо начнут прикалывать :lol:
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 975
З нами з: 26.06.21
Подякував: 134 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 23:09

  Цитрин написав:
  vitaliian написав:А если уколоть вообще всех то умирать будут только вакцинированные, жесть да? Чем больше колят тем больше уколотых умирает.


И все от ковида? В чем-же тогда смысл уколизации? Вопрос риторический

НЕ риторический, у человека может быть хронические болезни или ослаблена имунная система, при этом он с вакциной заболеет ковидом и умрет например от остановки сердца. Врачи запишут ковид (или осложнения от него), а антиваксеры разнесут что вакцина не уберегла.

Вакцина не лекарство, увы. Кроме того не на все штаммы она действует, я уже высказывал предположения что несколько штаммов куролесят параллельно, иначе один штамм было бы слишком просто победить как случилось в Японии.

Почему ширяют всех не до конца проверенными вакцинами? Да смерти или поток пациентов под кислород хотят остановить наверное. Пока 3 года будут испытывать вакцину ковид 15-30 млн человек унесет. Лучше бы лекарство эффективное придумали. Но наверное не всё там просто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 гру, 2021 23:13, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9624
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 2447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 23:12

  ЛАД написав:safonovstanislav
Первый шаг к тому, чтобы легче перенести второй укол, перестаньте называть всё это "уколизацией". В первую очередь для самого себя. :)


лінь шукати, але, здається, цей же персонаж ще минулого року писав, що прихворав, попав в лікарню, а там і в ізолятор. так на ниві цього там якось не зовсім адекватно себе поводив. щось в людини з психікою не те, і це тільки в 35 (чи скільки він собі там написав). а далі що буде. цим перейматися варто б, а не якимись прививками переймається, і накручувати себе.

тут
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 23:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  wild.tomcat написав:щось в людини з психікою не те,
я это ещё вчера заметил, даже без вашей цитаты (которая ещё больше света пролила). Мда. Человек видимо не злобный и точно не потерянный. Я знаю что ему делать, но это титаническая работа над собой.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9624
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 2447 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4648464946504651>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7893 15392284
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 08:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23151)
13.12.2021 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.