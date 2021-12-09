vitaliian написав:А если уколоть вообще всех то умирать будут только вакцинированные, жесть да? Чем больше колят тем больше уколотых умирает.
И все от ковида? В чем-же тогда смысл уколизации? Вопрос риторический
НЕ риторический, у человека может быть хронические болезни или ослаблена имунная система, при этом он с вакциной заболеет ковидом и умрет например от остановки сердца. Врачи запишут ковид (или осложнения от него), а антиваксеры разнесут что вакцина не уберегла.
Вакцина не лекарство, увы. Кроме того не на все штаммы она действует, я уже высказывал предположения что несколько штаммов куролесят параллельно, иначе один штамм было бы слишком просто победить как случилось в Японии.
Почему ширяют всех не до конца проверенными вакцинами? Да смерти или поток пациентов под кислород хотят остановить наверное. Пока 3 года будут испытывать вакцину ковид 15-30 млн человек унесет. Лучше бы лекарство эффективное придумали. Но наверное не всё там просто.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 12 гру, 2021 23:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:safonovstanislav Первый шаг к тому, чтобы легче перенести второй укол, перестаньте называть всё это "уколизацией". В первую очередь для самого себя.
лінь шукати, але, здається, цей же персонаж ще минулого року писав, що прихворав, попав в лікарню, а там і в ізолятор. так на ниві цього там якось не зовсім адекватно себе поводив. щось в людини з психікою не те, і це тільки в 35 (чи скільки він собі там написав). а далі що буде. цим перейматися варто б, а не якимись прививками переймається, і накручувати себе.