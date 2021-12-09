Додано: Нед 12 гру, 2021 23:09

Цитрин написав: vitaliian написав: А если уколоть вообще всех то умирать будут только вакцинированные, жесть да? Чем больше колят тем больше уколотых умирает. А если уколоть вообще всех то умирать будут только вакцинированные, жесть да? Чем больше колят тем больше уколотых умирает.



И все от ковида? В чем-же тогда смысл уколизации? Вопрос риторический И все от ковида? В чем-же тогда смысл уколизации? Вопрос риторический

НЕ риторический, у человека может быть хронические болезни или ослаблена имунная система, при этом он с вакциной заболеет ковидом и умрет например от остановки сердца. Врачи запишут ковид (или осложнения от него), а антиваксеры разнесут что вакцина не уберегла.Вакцина не лекарство, увы. Кроме того не на все штаммы она действует, я уже высказывал предположения что несколько штаммов куролесят параллельно, иначе один штамм было бы слишком просто победить как случилось в Японии.Почему ширяют всех не до конца проверенными вакцинами? Да смерти или поток пациентов под кислород хотят остановить наверное. Пока 3 года будут испытывать вакцину ковид 15-30 млн человек унесет. Лучше бы лекарство эффективное придумали. Но наверное не всё там просто.