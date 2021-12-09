IgA написав:Ничего страшного с ими не случится, если конечно не варить суп из летучих мышей и не обниматься с песцами. Случаи обратной передачи от диких животных очень редкие, а там где они более вероятны происходить то что случилось с норками в дании
На звероферме под Бауской идет неконтролируемая Covid-мутация
IgA написав:Вопросы задавать можно и нужно, но нужно чтобы эти вопросы имели смысл, а не вопросы ради вопросов, типа сколько клеток погибает после прививки
ну шо ж поговорим за мои как Вы утверждаете фаназии.
Comirnaty COVID-19 Vaccine (BioNTech - Pfizer; BNT162b2) Ingredients The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine contains a nucleoside-modified messenger RNA (modRNA) encoding the viral spike (S) glycoprotein of SARS-CoV-2. Doses may also include the following ingredients: lipids (0.43 mg (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 0.05 mg 2[(polyethylene glycol)-2000]- N,N-ditetradecylacetamide, 0.09 mg 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and 0.2 mg cholesterol), 0.01 mg potassium chloride, 0.01 mg monobasic potassium phosphate, 0.36 mg sodium chloride, 0.07 mg dibasic sodium phosphate dihydrate, and 6 mg sucrose. The diluent (0.9% Sodium Chloride Injection, USP) contributes an additional 2.16 mg sodium chloride per dose.
https://www.precisionvaccinations.com/vaccines/comirnaty-covid-19-vaccine видим шо оценку количества липидных частиц в вакцине дают в милллиграммах. а где ж оценка количества в единицах штук и какое количество единиц необходимо на индуцирование одной клетки ? видать Вам на глазок дозу по весу впрыскивают. откуда берутся то эти 0,43 mg. но почему-то для науки представаляет интерес знание абсолютного количества вирионов. и шо интересно ведь подсчитывают.
Knowing the absolute numbers of virions in an infection promotes better understanding of the disease dynamics and the response of the immune system. Here we use the best current knowledge on the concentrations of virions in infected individuals to estimate the total number and mass of SARS-CoV-2 virions in an infected person. Although each infected person carries an estimated 1–100 billion virions during peak infection, their total mass is no more than 0.1 mg. This curiously implies that all SARS-CoV-2 virions currently in all human hosts have a mass of between 100 gram and 10 kilogram. Combining the known mutation rate and our estimate of the number of infectious virions we quantify the formation rate of genetic variants.
можно прикинуть, шо если в 0.1 mg содержится до 100 миллиардов вирионов, то в 0,43 mg будет триллионы наночастиц. количество клеток в организе взрослого человека 30-40 триллионов. пусть из места укола уходит 20-30% наночастиц в другие органы тела. сопоставимо с количеством вирионов. так сколько индуцированных клеток в иных органах пойдет в утиль ? смысла в вопросе для науки нет.
pilker написав:видим шо оценку количества липидных частиц в вакцине дают в милллиграммах. а где ж оценка количества в единицах штук и какое количество единиц необходимо на индуцирование одной клетки ? видать Вам на глазок дозу по весу впрыскивают. откуда берутся то эти 0,43 mg. но почему-то для науки представаляет интерес знание абсолютного количества вирионов. и шо интересно ведь подсчитывают.
pilker написав:котиков, собачек то же как в дании определите ?
котики и собачки по большей части болеют вместе со своими хозяевами от которых в большинстве случаев и заражаются, а не ходят в магазины или на концерты и заражают других людей. опасность представляют только фермы где много животных живут в ограниченном пространстве
pilker написав:пусть из места укола уходит 20-30% наночастиц в другие органы тела. сопоставимо с количеством вирионов. так сколько индуцированных клеток в иных органах пойдет в утиль ? смысла в вопросе для науки нет.
Тут проблем в предположении равенства липосом и вируса по размеру и возможностям, но это не так
во первых масса липосом и вируса не одна и та же, во вторых липосомы не все одинакового размера в отличии от вируса, их не нанороботы на нанофабриках производят. поэтому расчетов количества частиц и нету, а Ваши - математика от будивельника. Да и эффективность там меряют по массе РНК а не липида
во вторых рецепторов у липосом в отличии от вируса нету, эффективность их слияния с клеткой намного ниже. вирус бы точно не стал бы светить иммунной системе свой S-белок если бы мог так же эффективно попадать внутрь клетки без этого, как липосомы.
во третьих вакцина должна быть заморожена до -70 при транспортировке вовсе не для неудобства использования. годами работают чтобы мРНК вакцина не разваливалась на части сразу после разморозки, странно ожидать от нее циркуляции по всему организму
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 7420309326 там есть картинка где мышке укололи треть от пфайзеровской дозы или десятую от модерновской РНК. Светятся как раз клетки которые поглотили синтезируют белок из мРНК. Как видите светятся мышцы в месте укола и немного селезенка, по большей части частицы которые ушли с места укола попали в печень и были там разрушены в течении 2 дней. О свечении всей мыши речь и близко не идет. Если Вы так уж любите математику посчитайте во сколько раз мышь легче человека (подсказка - больше чем в 3 и даже 10 раз)
расследование хорошее, но недостаток знаний в области исследования очевиден