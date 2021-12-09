Я опасаюсь, что там все гараздо печальнее: ковид унес кого-то из близких родственников/знакомых.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 10:46
Я опасаюсь, что там все гараздо печальнее: ковид унес кого-то из близких родственников/знакомых.
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:19
Хроника приближения к 50.
За вчера 188 смертей.
За последние 7 дней 2539 смертей, т.е. среднесуточное 363 смерти (на вчера 2589 и 370).
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.
За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.
За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.
За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.
Число активных случаев продолжает уменьшаться - 266 071 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 272 152). Мы наконец опустились ниже пика весенней и даже осенней 2020 волны и вышли на уровень 20 октября. Количество выздоровевших за вчера на 5893 больше, чем число новых случаев (за позавчера 6351). Сделано 26.795 тестов.
Общее число смертей - 91 215.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 37.101 смерть.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 45,2%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.
P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 11 декабря - 29 558 новых случаев заражения и 1 121 новый случай смерти. За 10 декабря было 29 929 новых случаев заражения и 1132 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 986 058. Максимум был 16 ноября 1 041 627.
Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное.
Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Серьезно? А может надо правильно прочитать статью:
Т.е. самому молодому умершему было 70 лет, самому старому - 95 лет.
По 53-летней:
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Он мало того, что не замечает у них, так еще и благодарит за эти нарушения Правил форума:
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Igneus - если начнете писать, что это невежливо (подберите слово сами) смотреть, кто кого благодарит, напомню ваше
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:20
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