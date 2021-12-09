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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4648464946504651

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
27
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 10:46

  yanyura написав:А я-то думал, кто постоянно писал жалобы на посты budivelnik'а, отправляя его таким образом в очередной бан и запугав так, что он уже боится здесь писать?
А ларчик просто открывался! (с)

Спасибо вам, что боретесь против оскорблений на форуме!

Я опасаюсь, что там все гараздо печальнее: ковид унес кого-то из близких родственников/знакомых.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:19

Хроника приближения к 50.

За вчера 188 смертей.
За последние 7 дней 2539 смертей, т.е. среднесуточное 363 смерти (на вчера 2589 и 370).

За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.
За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.
За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.
За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.

Число активных случаев продолжает уменьшаться - 266 071 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 272 152). Мы наконец опустились ниже пика весенней и даже осенней 2020 волны и вышли на уровень 20 октября. Количество выздоровевших за вчера на 5893 больше, чем число новых случаев (за позавчера 6351). Сделано 26.795 тестов.

Общее число смертей - 91 215.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 37.101 смерть.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 45,2%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 11 декабря - 29 558 новых случаев заражения и 1 121 новый случай смерти. За 10 декабря было 29 929 новых случаев заражения и 1132 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 986 058. Максимум был 16 ноября 1 041 627.
Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное.
Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Погибшим от ковида было от 53 до 87 лет.

Серьезно? А может надо правильно прочитать статью:
13 Geimpfte tot

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen und eine 87-Jährige aus dem Bezirk Baden verschieden ebenfalls ungeimpft in Spitälern.

Die restlichen elf geimpften Patienten (71 bis 95 Jahre) hatten teils einen Stich, teils zwei und teils drei Stiche erhalten, dennoch starben sie in nö. Landeskliniken.

https://www.heute.at/s/13-corona-tote-i ... -100178446

Т.е. самому молодому умершему было 70 лет, самому старому - 95 лет.

По 53-летней:
53 Jahre alt, die Frau aus dem Bezirk Baden war nicht geimpft.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Но я думаю вы понимаете, что наш борец за чистоту форума ни разу не тыцнул "жалоба" на дерьмо , льющееся из лагеря антиваксов. Ни тонны от строителя, ни флероватые. Вот такое выборочное понятие "чистоты форума"

Он мало того, что не замечает у них, так еще и благодарит за эти нарушения Правил форума:
Зображення
Добавлено: Пт 26 ноя, 2021 21:24
fler
Хотабий прогноз

3.15. Забороняється в повідомленнях змінювати нік користувача без його згоди, в іншому випадку це прирівнюється до образи (п. 3.1.1.)

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA

Добавлено: Сб 06 ноя, 2021 17:28
budivelnik
тебе і тобі подібних використали як дурників на розігріві

3.1.1. Заборонено ображати в коментарях інших відвідувачів (як людей, так і організації).

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA

Igneus - если начнете писать, что это невежливо (подберите слово сами) смотреть, кто кого благодарит, напомню ваше
Добавлено: Пт 29 окт, 2021 03:13
Igneus
Единственное, что из этого посмотрел - кто "плюсы" поставил.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:42

yanyura , в юридическом один из главных предметов - "лицемерие".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:20

В Великобритании умер пациент со штаммом коронавируса "Омикрон". Это первый случай смерти от нового штамма в королевстве о котором стало известно.

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого цитирует Sky News.

"К сожалению, да, омикрон приводит госпитализации, и, к сожалению, по крайней мере, один пациент, как было подтверждено, умер от омикрона", - сказал премьер-министр во время визита в клинику вакцинации недалеко от Паддингтона на западе Лондона.

По мнению Бориса Джонсона, на данный момент идею о том, что омикрон - это более мягкий штамм коронавируса лучше отставить в сторону и осознать его темп распространения среди населения.
vitaliian
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