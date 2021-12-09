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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4649465046514652 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137 Мені вже зробили щеплення 56% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 27 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 137 Додано: Пон 13 гру, 2021 22:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире Danaan написав: Третья доза усиливает иммунитет, так что после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, так как шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются более стабильно после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что нет новых мутаций, поэтому нет оснований критиковать идею о двенадцатой дозе. © Третья доза усиливает иммунитет, так что после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, так как шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются более стабильно после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что нет новых мутаций, поэтому нет оснований критиковать идею о двенадцатой дозе. ©

У колорадського жука, за сімдесят років, вже півтори сотні доз, а йому хоч би хни. Так що моліть бога, щоб не було, як з колорадським жуком... У колорадського жука, за сімдесят років, вже півтори сотні доз, а йому хоч би хни. Так що моліть бога, щоб не було, як з колорадським жуком... lapay Повідомлень: 12426 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1191 раз. Подякували: 1414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 23:10 Нигерия уничтожит около 1 миллиона доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истек — Reuters



Это потому что у них Ляжка нет Это потому что у них Ляжка нет Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15680 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8909 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 23:22 Вкладчик1234 написав: Нигерия уничтожит около 1 миллиона доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истек — Reuters



Это потому что у них Ляжка нет Это потому что у них Ляжка нет

А могли бы 3ю дозу вколоть А могли бы 3ю дозу вколоть vitaliian

Повідомлень: 9637 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1686 раз. Подякували: 2454 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4649465046514652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7893 15445298

ЛОБ Чет 09 гру, 2021 08:57