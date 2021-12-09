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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4649465046514652

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
27
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Danaan написав:Третья доза усиливает иммунитет, так что после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, так как шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются более стабильно после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что нет новых мутаций, поэтому нет оснований критиковать идею о двенадцатой дозе. ©

У колорадського жука, за сімдесят років, вже півтори сотні доз, а йому хоч би хни. Так що моліть бога, щоб не було, як з колорадським жуком...
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:10

Нигерия уничтожит около 1 миллиона доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истек — Reuters


Это потому что у них Ляжка нет :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:22

  Вкладчик1234 написав:
Нигерия уничтожит около 1 миллиона доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истек — Reuters


Это потому что у них Ляжка нет :)

А могли бы 3ю дозу вколоть
vitaliian
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