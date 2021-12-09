yanyura написав:Оперативненько вы жалобу на мой пост отправили для его удаления
Во-первых, Ваше сегодняшнее сообщение от 12:06, которое я прокомментировал, никем не обжаловано. При этом я сегодня не подавал жалоб. Должен отметить, что фобии отрицательно влияют на состояние здоровья. Но если даже кто-то и обжаловал это Ваше сообщение, что вызвало у Вас беспокойство, то может Вам следует сначала навести справку у модератора, нежели вдаваться в предположения? Во-вторых, на форуме нужно обсуждать проблему, а не детство, отрочество или юность других. Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках и должен отметить, что даже у них ко мне придраться не удалось: в школе, в военном училище, в армии после военного училища, и после армии я не давал им для этого поводов. Лучше подумайте, например, о своем 53-летнем, с Ваших слов, стаже курильщика, когда Вы подрывали не только свое здоровье, но и здоровье окружавших Вас людей. В-третьих, поскольку нелицеприятную для Вас статистику, а именно 81%, австрийцы уяснили сами без моего и Вашего вмешательства, то неплохо было бы для Вас обобщить все их комментарии и выяснить преобладающее мнение в их среде, а потом уже утверждать о чьей-либо выгоде.
flyman написав:---------------- fler Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что сегодня подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы от COVID. Речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной. ----------------- WAT?
Чем "доп" отличается от "бустера" он и сам пока не придумал
Наверно решил не говорить "это другое", чтобы не выглядеть глупо. И сказал это заумными словами "типа шарит", и стал выглядеть ещё глупее.
От создателей "целебного чувства тревоги"
то міг би сказати по народному: "на коня"
- Запрягайте хлопці коні ....
Интересно, Вы обращаете внимание только на слегка дебильноватые ответы? Нормально Вам можно не отвечать?
ей не видно конца, заявил 9 декабря зампредседателя StBA Кристоф Унгер (Christoph Unger): "Две недели назад Институт имени Роберта Коха (RKI) объявил об ошеломляющем - 100 000 человек - количестве жителей ФРГ, умерших от ковида. Еще слишком рано подводить итоги".
На 7,5 процентов больше умерших, чем до пандемии
То, что в ходе пандемии в стране наблюдается увеличение смертности, уже вполне можно констатировать, исходя из имеющихся данных. "В первые двенадцать месяцев пандемии с марта 2020 года по февраль 2021-го ее рост был высоким, - сообщил Унгер. - За этот период умерло на 7,5 процента, или почти на 71 000 человек, больше, чем за такой же период до пандемии. И наибольшее количество смертей до сих пор приходилось на декабрь 2020 года и январь 2021-го". Это было время жесткой второй волны пандемии... ......... По словам Унгера, статистика причин смертей показывает, что антиковидные меры, по-видимому, привели к значительно меньшему числу летальных случаев, вызванных другими респираторными заболеваниями.
"В 2020 году от эпидемических заболеваний умерло примерно на 3800 человек меньше, чем в среднем за период с 2016 по 2019 годы", - отметил замглавы StBA. Например, ежегодной фиксируемой волны заболеваний гриппом на рубеже 2020 и 2021 годов практически не было. .......... 70 процентов умерших от ковида в Германии в 2020 году были старше 80 лет. И у большинства из них были недуги, типичные для этой возрастной группы - болезни сердца и почек, деменция или диабет. Коронавирус часто становится причиной смерти людей, ранее переболевших пневмонией или другими инфекциями.
Число самоубийств не увеличилось
Многие эксперты вновь и вновь подчеркивают, что пандемия и сопровождающие ее ограничения приводят ко многим психическим проблемам, чувству одиночества, депрессии и связанным с ними серьезным заболеваниям. На удивление, отмечает глава департамента здравоохранения и социальных вопросов StBA Карин Бем (Karin Böhm), в данном случае цифры свидетельствуют об обратном: "В 2020 году в Германи покончили жизнь самоубийством 9206 человек. Это второй самый низкий показатель с 1980 года. До этого меньше случаев суицида - 9041 - было зафиксировано только в 2019 году".
С 13 декабря в стране разрешили делать бустерную прививку людям от 30 до 39 лет. Ранее вакцинироваться могли лишь те, кому исполнилось 40 лет. Сотни британцев стоят в очередях у центров вакцинации по несколько часов, чтобы получить бустерную дозу. Жители Великобритании хотят успеть привиться до Рождества. Из-за массового наплыва желающих сайт Национальной службы здоровья Великобритании не выдерживает нагрузок, поэтому многие граждане не могут записаться на прививку. По данным службы, только в понедельник зарегистрировались более140 тысяч жителей Британии.
Из-за массового наплыва желающих сайт Национальной службы здоровья Великобритании не выдерживает нагрузок, поэтому многие граждане не могут записаться на прививку. По данным службы, только в понедельник зарегистрировались более140 тысяч жителей Британии. К вакцинации населения присоединилось и Министерство обороны — чтобы быстрее привить всех желающих, в пункты уже направили около 750 военных медиков, которые также уполномочены прививать гражданское население.
По последним данным, более 40% взрослого населения в Великобритании уже прошли ревакцинацию. В связи со стремительным распространением в стране нового штамма "омикрон", правительство объявило, что переходит к "запасному плану" в борьбе с коронавирусом.
Теперь британцы должны носить маски в большинстве общественных мест, а попасть в ночные клубы и на массовые мероприятия можно будет только с "зеленым паспортом". Гражданам рекомендовано по возможности работать из дома, введены обязательные анализы для людей, общавщихся с заразившимися.
Для Славы Сафонова. Заметка не сегодняшняя, но тем не менее. Новое исследование: боязнь побочных эффектов от вакцины часто становится причиной этих эффектов - https://www.9tv.co.il/item/36343
ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".
Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.
Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо. В случае с ноцебо тот или иной препарат, который не должен производить определенного эффекта, все же его производит из-за самовнушения, то есть уверенности человека, что такой эффект должен наступить.
"Если вы подсознательно уверены, что вам будет больно, сама эта уверенность активирует участки мозга, которые задействуются в случае реальной боли", – объяснила это явление Лене Васе из датского Орхусского университета.
Igneus написав:..... При этом я сегодня не подавал жалоб.
Это большое достижение?
Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках и должен отметить, что даже у них ко мне придраться не удалось: в школе, в военном училище, в армии после военного училища, и после армии я не давал им для этого поводов.
Вы уникум. Бабушки не найдут повод придраться разве что к пустому месту. И то вряд ли.
Лучше подумайте, например, о своем 53-летнем, с Ваших слов, стаже курильщика, когда Вы подрывали не только свое здоровье, но и здоровье окружавших Вас людей.
"Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках".
В-третьих, поскольку нелицеприятную для Вас статистику, а именно 81%, австрийцы уяснили сами без моего и Вашего вмешательства, то неплохо было бы для Вас обобщить все их комментарии и выяснить преобладающее мнение в их среде, а потом уже утверждать о чьей-либо выгоде.
По Австрии не видел данных. Но по Германии, пожалуйста.
Большинство жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от заболевания COVID-19. Это следует из опубликованных в четверг, 4 ноября результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании WDR. Такую точку зрения выразили 57 процентов респондентов.
Еще в августе обязательную вакцинацию поддерживали менее половины (46 процентов) жителей ФРГ. При этом более трети (39 процентов) респондентов выступают против. А около трех четвертей (74 процента) участников опроса согласны с возможным введением обязательной прививки от ковида для представителей определенных профессий. ..... Большинство жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от заболевания COVID-19. Это следует из опубликованных в четверг, 4 ноября результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании WDR. Такую точку зрения выразили 57 процентов респондентов.
Еще в августе обязательную вакцинацию поддерживали менее половины (46 процентов) жителей ФРГ. При этом более трети (39 процентов) респондентов выступают против. А около трех четвертей (74 процента) участников опроса согласны с возможным введением обязательной прививки от ковида для представителей определенных профессий.
Подавляющее большинство немцев (86%), сделавших прививку от коронавируса, без понимания относятся к невакцинированным согражданам. Это показал репрезентативный опрос, результаты которого опубликованы в субботу, 4 декабря, изданиями группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). В восточных федеральных землях этот показатель составил 82%, в западных - 89%.
Участники опроса считают, в частности, что противники вакцинации ведут себя безответственно, поскольку ставят под угрозу не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих. Предложение "ввести жесткие ограничения контактов и комендантский час" для всех, кто не желает делать прививку от COVID-19, поддержали 72 процента респондентов.