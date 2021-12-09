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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4649465046514652 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137 Мені вже зробили щеплення 56% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 27 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 137 Додано: Пон 13 гру, 2021 22:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире Danaan написав: Третья доза усиливает иммунитет, так что после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, так как шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются более стабильно после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что нет новых мутаций, поэтому нет оснований критиковать идею о двенадцатой дозе. © Третья доза усиливает иммунитет, так что после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, так как шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются более стабильно после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что нет новых мутаций, поэтому нет оснований критиковать идею о двенадцатой дозе. ©

У колорадського жука, за сімдесят років, вже півтори сотні доз, а йому хоч би хни. Так що моліть бога, щоб не було, як з колорадським жуком... У колорадського жука, за сімдесят років, вже півтори сотні доз, а йому хоч би хни. Так що моліть бога, щоб не було, як з колорадським жуком... lapay Повідомлень: 12426 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1191 раз. Подякували: 1414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 23:10 Нигерия уничтожит около 1 миллиона доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истек — Reuters



Это потому что у них Ляжка нет Это потому что у них Ляжка нет Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15680 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8909 раз. Подякували: 4256 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 23:22 Вкладчик1234 написав: Нигерия уничтожит около 1 миллиона доз вакцин от коронавируса, срок годности которых истек — Reuters



Это потому что у них Ляжка нет Это потому что у них Ляжка нет

А могли бы 3ю дозу вколоть А могли бы 3ю дозу вколоть vitaliian

Повідомлень: 9639 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1686 раз. Подякували: 2458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 00:00 yanyura написав: Оперативненько вы жалобу на мой пост отправили для его удаления Оперативненько вы жалобу на мой пост отправили для его удаления

Во-первых, Ваше сегодняшнее сообщение от 12:06, которое я прокомментировал, никем не обжаловано. При этом я сегодня не подавал жалоб. Должен отметить, что фобии отрицательно влияют на состояние здоровья. Но если даже кто-то и обжаловал это Ваше сообщение, что вызвало у Вас беспокойство, то может Вам следует сначала навести справку у модератора, нежели вдаваться в предположения?

Во-вторых, на форуме нужно обсуждать проблему, а не детство, отрочество или юность других. Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках и должен отметить, что даже у них ко мне придраться не удалось: в школе, в военном училище, в армии после военного училища, и после армии я не давал им для этого поводов. Лучше подумайте, например, о своем 53-летнем, с Ваших слов, стаже курильщика, когда Вы подрывали не только свое здоровье, но и здоровье окружавших Вас людей.

В-третьих, поскольку нелицеприятную для Вас статистику, а именно 81%, австрийцы уяснили сами без моего и Вашего вмешательства, то неплохо было бы для Вас обобщить все их комментарии и выяснить преобладающее мнение в их среде, а потом уже утверждать о чьей-либо выгоде. , Ваше сегодняшнее сообщение от 12:06, которое я прокомментировал, никем не обжаловано. При этом я сегодня не подавал жалоб. Должен отметить, что фобии отрицательно влияют на состояние здоровья. Но если даже кто-то и обжаловал это Ваше сообщение, что вызвало у Вас беспокойство, то может Вам следует сначала навести справку у модератора, нежели вдаваться в предположения?, на форуме нужно обсуждать проблему, а не детство, отрочество или юность других. Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках и должен отметить, что даже у них ко мне придраться не удалось: в школе, в военном училище, в армии после военного училища, и после армии я не давал им для этого поводов. Лучше подумайте, например, о своем 53-летнем, с Ваших слов, стаже курильщика, когда Вы подрывали не только свое здоровье, но и здоровье окружавших Вас людей., поскольку нелицеприятную для Вас статистику, а именно 81%, австрийцы уяснили сами без моего и Вашего вмешательства, то неплохо было бы для Вас обобщить все их комментарии и выяснить преобладающее мнение в их среде, а потом уже утверждать о чьей-либо выгоде. Igneus Повідомлень: 1204 З нами з: 29.08.18 Подякував: 794 раз. Подякували: 600 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 00:12 flyman написав: Вкладчик1234 написав: flyman написав: ----------------

fler

Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что сегодня подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы от COVID. Речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

-----------------

WAT? ----------------Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что сегодня подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы от COVID. Речь идет, а не бустерной.-----------------WAT?

Чем "доп" отличается от "бустера" он и сам пока не придумал



Наверно решил не говорить "это другое", чтобы не выглядеть глупо. И сказал это заумными словами "типа шарит", и стал выглядеть ещё глупее.



От создателей "целебного чувства тревоги" Чем "доп" отличается от "бустера" он и сам пока не придумалНаверно решил не говорить "это другое", чтобы не выглядеть глупо. И сказал это заумными словами "типа шарит", и стал выглядеть ещё глупее.От создателей "целебного чувства тревоги"

то міг би сказати по народному: "на коня"



- Запрягайте хлопці коні .... то міг би сказати по народному: "на коня"- Запрягайте хлопці коні ....

Интересно, Вы обращаете внимание только на слегка дебильноватые ответы?

Нормально Вам можно не отвечать? Интересно, Вы обращаете внимание только на слегка дебильноватые ответы?Нормально Вам можно не отвечать? ЛАД 2 Повідомлень: 21046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4638 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 00:32 ей не видно конца, заявил 9 декабря зампредседателя StBA Кристоф Унгер (Christoph Unger): "Две недели назад Институт имени Роберта Коха (RKI) объявил об ошеломляющем - 100 000 человек - количестве жителей ФРГ, умерших от ковида. Еще слишком рано подводить итоги".



На 7,5 процентов больше умерших, чем до пандемии



То, что в ходе пандемии в стране наблюдается увеличение смертности, уже вполне можно констатировать, исходя из имеющихся данных. "В первые двенадцать месяцев пандемии с марта 2020 года по февраль 2021-го ее рост был высоким, - сообщил Унгер. - За этот период умерло на 7,5 процента, или почти на 71 000 человек, больше, чем за такой же период до пандемии. И наибольшее количество смертей до сих пор приходилось на декабрь 2020 года и январь 2021-го" . Это было время жесткой второй волны пандемии...

.........

По словам Унгера, статистика причин смертей показывает, что антиковидные меры, по-видимому, привели к значительно меньшему числу летальных случаев, вызванных другими респираторными заболеваниями.



"В 2020 году от эпидемических заболеваний умерло примерно на 3800 человек меньше, чем в среднем за период с 2016 по 2019 годы", - отметил замглавы StBA. Например, ежегодной фиксируемой волны заболеваний гриппом на рубеже 2020 и 2021 годов практически не было.

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70 процентов умерших от ковида в Германии в 2020 году были старше 80 лет. И у большинства из них были недуги, типичные для этой возрастной группы - болезни сердца и почек, деменция или диабет. Коронавирус часто становится причиной смерти людей, ранее переболевших пневмонией или другими инфекциями.



Число самоубийств не увеличилось



Многие эксперты вновь и вновь подчеркивают, что пандемия и сопровождающие ее ограничения приводят ко многим психическим проблемам, чувству одиночества, депрессии и связанным с ними серьезным заболеваниям. На удивление, отмечает глава департамента здравоохранения и социальных вопросов StBA Карин Бем (Karin Böhm), в данном случае цифры свидетельствуют об обратном: "В 2020 году в Германи покончили жизнь самоубийством 9206 человек. Это второй самый низкий показатель с 1980 года. До этого меньше случаев суицида - 9041 - было зафиксировано только в 2019 году".

https://www.dw.com/ru/izbytochnaja-smertnost-ot-kovida-v-germanii-chto-jeto-znachit/a-60080999 ЛАД 2 Повідомлень: 21046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4638 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 00:54 С 13 декабря в стране разрешили делать бустерную прививку людям от 30 до 39 лет. Ранее вакцинироваться могли лишь те, кому исполнилось 40 лет. Сотни британцев стоят в очередях у центров вакцинации по несколько часов, чтобы получить бустерную дозу. Жители Великобритании хотят успеть привиться до Рождества.

Из-за массового наплыва желающих сайт Национальной службы здоровья Великобритании не выдерживает нагрузок, поэтому многие граждане не могут записаться на прививку. По данным службы, только в понедельник зарегистрировались более140 тысяч жителей Британии.



Из-за массового наплыва желающих сайт Национальной службы здоровья Великобритании не выдерживает нагрузок, поэтому многие граждане не могут записаться на прививку. По данным службы, только в понедельник зарегистрировались более140 тысяч жителей Британии.

К вакцинации населения присоединилось и Министерство обороны — чтобы быстрее привить всех желающих, в пункты уже направили около 750 военных медиков, которые также уполномочены прививать гражданское население.



По последним данным, более 40% взрослого населения в Великобритании уже прошли ревакцинацию. В связи со стремительным распространением в стране нового штамма "омикрон", правительство объявило, что переходит к "запасному плану" в борьбе с коронавирусом.



Теперь британцы должны носить маски в большинстве общественных мест, а попасть в ночные клубы и на массовые мероприятия можно будет только с "зеленым паспортом". Гражданам рекомендовано по возможности работать из дома, введены обязательные анализы для людей, общавщихся с заразившимися.

https://www.9tv.co.il/item/37447 ЛАД 2 Повідомлень: 21046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4638 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 01:06

Заметка не сегодняшняя, но тем не менее.

Новое исследование: боязнь побочных эффектов от вакцины часто становится причиной этих эффектов - https://www.9tv.co.il/item/36343

ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".



Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.



Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо. В случае с ноцебо тот или иной препарат, который не должен производить определенного эффекта, все же его производит из-за самовнушения, то есть уверенности человека, что такой эффект должен наступить.



"Если вы подсознательно уверены, что вам будет больно, сама эта уверенность активирует участки мозга, которые задействуются в случае реальной боли", – объяснила это явление Лене Васе из датского Орхусского университета. Для Славы Сафонова.Заметка не сегодняшняя, но тем не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 21046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4638 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 01:48 Igneus написав: .....

При этом я сегодня не подавал жалоб. .....При этом я сегодня не подавал жалоб.

Это большое достижение?



Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках и должен отметить, что даже у них ко мне придраться не удалось: в школе, в военном училище, в армии после военного училища, и после армии я не давал им для этого поводов.

Вы уникум.

Бабушки не найдут повод придраться разве что к пустому месту. И то вряд ли.



Лучше подумайте, например, о своем 53-летнем, с Ваших слов, стаже курильщика, когда Вы подрывали не только свое здоровье, но и здоровье окружавших Вас людей.

"Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках".



В-третьих, поскольку нелицеприятную для Вас статистику, а именно 81%, австрийцы уяснили сами без моего и Вашего вмешательства, то неплохо было бы для Вас обобщить все их комментарии и выяснить преобладающее мнение в их среде, а потом уже утверждать о чьей-либо выгоде.

По Австрии не видел данных. Но по Германии, пожалуйста.

Большинство жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от заболевания COVID-19. Это следует из опубликованных в четверг, 4 ноября результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании WDR. Такую точку зрения выразили 57 процентов респондентов.



Еще в августе обязательную вакцинацию поддерживали менее половины (46 процентов) жителей ФРГ. При этом более трети (39 процентов) респондентов выступают против. А около трех четвертей (74 процента) участников опроса согласны с возможным введением обязательной прививки от ковида для представителей определенных профессий.

.....

Большинство жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от заболевания COVID-19. Это следует из опубликованных в четверг, 4 ноября результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании WDR. Такую точку зрения выразили 57 процентов респондентов.



Еще в августе обязательную вакцинацию поддерживали менее половины (46 процентов) жителей ФРГ. При этом более трети (39 процентов) респондентов выступают против. А около трех четвертей (74 процента) участников опроса согласны с возможным введением обязательной прививки от ковида для представителей определенных профессий.

https://www.dw.com/ru/opros-bolshinstvo-nemcev-za-objazatelnuju-privivku-ot-kovida/a-59724479

Данные, правда не совсем свежие - месячной давности, но, думаю, сегодня результаты были бы ещё более "ваксовские".



P.s. Нашёл сообщение посвежее.

Подавляющее большинство немцев (86%), сделавших прививку от коронавируса, без понимания относятся к невакцинированным согражданам. Это показал репрезентативный опрос, результаты которого опубликованы в субботу, 4 декабря, изданиями группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). В восточных федеральных землях этот показатель составил 82%, в западных - 89%.



Участники опроса считают, в частности, что противники вакцинации ведут себя безответственно, поскольку ставят под угрозу не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих. Предложение "ввести жесткие ограничения контактов и комендантский час" для всех, кто не желает делать прививку от COVID-19, поддержали 72 процента респондентов.

https://www.dw.com/ru/opros-bolshinstvo-nemcev-bez-ponimanija-otnositsja-k-protivnikam-vakcinacii/a-60016447 Это большое достижение?Вы уникум.Бабушки не найдут повод придраться разве что к пустому месту. И то вряд ли."Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках".По Австрии не видел данных. Но по Германии, пожалуйста.Данные, правда не совсем свежие - месячной давности, но, думаю, сегодня результаты были бы ещё более "ваксовские".P.s. Нашёл сообщение посвежее. ЛАД 2 Повідомлень: 21046 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4638 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4649465046514652 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7893 15450301

ЛОБ Чет 09 гру, 2021 08:57