flyman написав:---------------- fler Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что сегодня подпишет приказ о введении в Украине третьей дозы от COVID. Речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной. ----------------- WAT?
Чем "доп" отличается от "бустера" он и сам пока не придумал
Наверно решил не говорить "это другое", чтобы не выглядеть глупо. И сказал это заумными словами "типа шарит", и стал выглядеть ещё глупее.
От создателей "целебного чувства тревоги"
то міг би сказати по народному: "на коня"
- Запрягайте хлопці коні ....
Интересно, Вы обращаете внимание только на слегка дебильноватые ответы? Нормально Вам можно не отвечать?
ей не видно конца, заявил 9 декабря зампредседателя StBA Кристоф Унгер (Christoph Unger): "Две недели назад Институт имени Роберта Коха (RKI) объявил об ошеломляющем - 100 000 человек - количестве жителей ФРГ, умерших от ковида. Еще слишком рано подводить итоги".
На 7,5 процентов больше умерших, чем до пандемии
То, что в ходе пандемии в стране наблюдается увеличение смертности, уже вполне можно констатировать, исходя из имеющихся данных. "В первые двенадцать месяцев пандемии с марта 2020 года по февраль 2021-го ее рост был высоким, - сообщил Унгер. - За этот период умерло на 7,5 процента, или почти на 71 000 человек, больше, чем за такой же период до пандемии. И наибольшее количество смертей до сих пор приходилось на декабрь 2020 года и январь 2021-го". Это было время жесткой второй волны пандемии... ......... По словам Унгера, статистика причин смертей показывает, что антиковидные меры, по-видимому, привели к значительно меньшему числу летальных случаев, вызванных другими респираторными заболеваниями.
"В 2020 году от эпидемических заболеваний умерло примерно на 3800 человек меньше, чем в среднем за период с 2016 по 2019 годы", - отметил замглавы StBA. Например, ежегодной фиксируемой волны заболеваний гриппом на рубеже 2020 и 2021 годов практически не было. .......... 70 процентов умерших от ковида в Германии в 2020 году были старше 80 лет. И у большинства из них были недуги, типичные для этой возрастной группы - болезни сердца и почек, деменция или диабет. Коронавирус часто становится причиной смерти людей, ранее переболевших пневмонией или другими инфекциями.
Число самоубийств не увеличилось
Многие эксперты вновь и вновь подчеркивают, что пандемия и сопровождающие ее ограничения приводят ко многим психическим проблемам, чувству одиночества, депрессии и связанным с ними серьезным заболеваниям. На удивление, отмечает глава департамента здравоохранения и социальных вопросов StBA Карин Бем (Karin Böhm), в данном случае цифры свидетельствуют об обратном: "В 2020 году в Германи покончили жизнь самоубийством 9206 человек. Это второй самый низкий показатель с 1980 года. До этого меньше случаев суицида - 9041 - было зафиксировано только в 2019 году".
С 13 декабря в стране разрешили делать бустерную прививку людям от 30 до 39 лет. Ранее вакцинироваться могли лишь те, кому исполнилось 40 лет. Сотни британцев стоят в очередях у центров вакцинации по несколько часов, чтобы получить бустерную дозу. Жители Великобритании хотят успеть привиться до Рождества. Из-за массового наплыва желающих сайт Национальной службы здоровья Великобритании не выдерживает нагрузок, поэтому многие граждане не могут записаться на прививку. По данным службы, только в понедельник зарегистрировались более140 тысяч жителей Британии.
Из-за массового наплыва желающих сайт Национальной службы здоровья Великобритании не выдерживает нагрузок, поэтому многие граждане не могут записаться на прививку. По данным службы, только в понедельник зарегистрировались более140 тысяч жителей Британии. К вакцинации населения присоединилось и Министерство обороны — чтобы быстрее привить всех желающих, в пункты уже направили около 750 военных медиков, которые также уполномочены прививать гражданское население.
По последним данным, более 40% взрослого населения в Великобритании уже прошли ревакцинацию. В связи со стремительным распространением в стране нового штамма "омикрон", правительство объявило, что переходит к "запасному плану" в борьбе с коронавирусом.
Теперь британцы должны носить маски в большинстве общественных мест, а попасть в ночные клубы и на массовые мероприятия можно будет только с "зеленым паспортом". Гражданам рекомендовано по возможности работать из дома, введены обязательные анализы для людей, общавщихся с заразившимися.
Для Славы Сафонова. Заметка не сегодняшняя, но тем не менее. Новое исследование: боязнь побочных эффектов от вакцины часто становится причиной этих эффектов - https://www.9tv.co.il/item/36343
ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".
Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.
Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо. В случае с ноцебо тот или иной препарат, который не должен производить определенного эффекта, все же его производит из-за самовнушения, то есть уверенности человека, что такой эффект должен наступить.
"Если вы подсознательно уверены, что вам будет больно, сама эта уверенность активирует участки мозга, которые задействуются в случае реальной боли", – объяснила это явление Лене Васе из датского Орхусского университета.
Igneus написав:..... При этом я сегодня не подавал жалоб.
Это большое достижение?
Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках и должен отметить, что даже у них ко мне придраться не удалось: в школе, в военном училище, в армии после военного училища, и после армии я не давал им для этого поводов.
Вы уникум. Бабушки не найдут повод придраться разве что к пустому месту. И то вряд ли.
Лучше подумайте, например, о своем 53-летнем, с Ваших слов, стаже курильщика, когда Вы подрывали не только свое здоровье, но и здоровье окружавших Вас людей.
"Обсуждать других любят бабушки в деревнях на завалинках".
В-третьих, поскольку нелицеприятную для Вас статистику, а именно 81%, австрийцы уяснили сами без моего и Вашего вмешательства, то неплохо было бы для Вас обобщить все их комментарии и выяснить преобладающее мнение в их среде, а потом уже утверждать о чьей-либо выгоде.
По Австрии не видел данных. Но по Германии, пожалуйста.
Большинство жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от заболевания COVID-19. Это следует из опубликованных в четверг, 4 ноября результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании WDR. Такую точку зрения выразили 57 процентов респондентов.
Еще в августе обязательную вакцинацию поддерживали менее половины (46 процентов) жителей ФРГ. При этом более трети (39 процентов) респондентов выступают против. А около трех четвертей (74 процента) участников опроса согласны с возможным введением обязательной прививки от ковида для представителей определенных профессий. ..... Большинство жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от заболевания COVID-19. Это следует из опубликованных в четверг, 4 ноября результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу медиакомпании WDR. Такую точку зрения выразили 57 процентов респондентов.
Еще в августе обязательную вакцинацию поддерживали менее половины (46 процентов) жителей ФРГ. При этом более трети (39 процентов) респондентов выступают против. А около трех четвертей (74 процента) участников опроса согласны с возможным введением обязательной прививки от ковида для представителей определенных профессий.
Подавляющее большинство немцев (86%), сделавших прививку от коронавируса, без понимания относятся к невакцинированным согражданам. Это показал репрезентативный опрос, результаты которого опубликованы в субботу, 4 декабря, изданиями группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). В восточных федеральных землях этот показатель составил 82%, в западных - 89%.
Участники опроса считают, в частности, что противники вакцинации ведут себя безответственно, поскольку ставят под угрозу не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих. Предложение "ввести жесткие ограничения контактов и комендантский час" для всех, кто не желает делать прививку от COVID-19, поддержали 72 процента респондентов.
ей не видно конца, заявил 9 декабря зампредседателя StBA Кристоф Унгер (Christoph Unger): "Две недели назад Институт имени Роберта Коха (RKI) объявил об ошеломляющем - 100 000 человек - количестве жителей ФРГ, умерших от ковида. Еще слишком рано подводить итоги".
На 7,5 процентов больше умерших, чем до пандемии
ой, "надлишкові", мабудь то "антиваки" і "лишньохромосомні", тре уточнити в хперта Хотаба
якщо ковід дав 7,5% надлишкових 100К, то ... мінус 1М3(3) в Германії мало би впічатлити і посіяти чувство тривоги в общістві
хоча якщо вважати, що раніше були "тепличні умови" в яких люди, які ще якихось 30 років тому вже давно були би трупами, при "тепличних умовах" продовжували жити до першого ж немаленького форсмажора (віруса який влетів через квартирку)
далі, після "короновірусних жнив", які зберуть слабаків, мають настати часи "надлишкової живучості", як до ковіду, коли вірусу не буде кого викошувати, всі чутливі до нього скажуть досвідос.
ей не видно конца, заявил 9 декабря зампредседателя StBA Кристоф Унгер (Christoph Unger): "Две недели назад Институт имени Роберта Коха (RKI) объявил об ошеломляющем - 100 000 человек - количестве жителей ФРГ, умерших от ковида. Еще слишком рано подводить итоги".
На 7,5 процентов больше умерших, чем до пандемии
ой, "надлишкові", мабудь то "антиваки" і "лишньохромосомні", тре уточнити в хперта Хотаба
якщо ковід дав 7,5% надлишкових 100К, то ... мінус 1М3(3) в Германії мало би впічатлити і посіяти чувство тривоги в общістві
хоча якщо вважати, що раніше були "тепличні умови" в яких люди, які ще якихось 30 років тому вже давно були би трупами, при "тепличних умовах" продовжували жити до першого ж немаленького форсмажора (віруса який влетів через квартирку)
далі, після "короновірусних жнив", які зберуть слабаків, мають настати часи "надлишкової живучості", як до ковіду, коли вірусу не буде кого викошувати, всі чутливі до нього скажуть досвідос.
ЛАД написав:Для Славы Сафонова. Заметка не сегодняшняя, но тем не менее. Новое исследование: боязнь побочных эффектов от вакцины часто становится причиной этих эффектов - https://www.9tv.co.il/item/36343
ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".
Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.
Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо. В случае с ноцебо тот или иной препарат, который не должен производить определенного эффекта, все же его производит из-за самовнушения, то есть уверенности человека, что такой эффект должен наступить.
"Если вы подсознательно уверены, что вам будет больно, сама эта уверенность активирует участки мозга, которые задействуются в случае реальной боли", – объяснила это явление Лене Васе из датского Орхусского университета.
Сильно спорно, я вообще не ожидал побочки после 2й дозы а она была, я даже было думал что заболел ковидом (не от вакцины)