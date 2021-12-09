ей не видно конца, заявил 9 декабря зампредседателя StBA Кристоф Унгер (Christoph Unger): "Две недели назад Институт имени Роберта Коха (RKI) объявил об ошеломляющем - 100 000 человек - количестве жителей ФРГ, умерших от ковида. Еще слишком рано подводить итоги".
На 7,5 процентов больше умерших, чем до пандемии
ой, "надлишкові", мабудь то "антиваки" і "лишньохромосомні", тре уточнити в хперта Хотаба
якщо ковід дав 7,5% надлишкових 100К, то ... мінус 1М3(3) в Германії мало би впічатлити і посіяти чувство тривоги в общістві
хоча якщо вважати, що раніше були "тепличні умови" в яких люди, які ще якихось 30 років тому вже давно були би трупами, при "тепличних умовах" продовжували жити до першого ж немаленького форсмажора (віруса який влетів через квартирку)
далі, після "короновірусних жнив", які зберуть слабаків, мають настати часи "надлишкової живучості", як до ковіду, коли вірусу не буде кого викошувати, всі чутливі до нього скажуть досвідос.
Эту теорию тут раньше развивал будивельник. Возможно, и так. Но умершим от этого не легче. Вы знаете, я был бы не против, если бы мои родители прожили лет на 30 или хотя бы на 10 дольше. Если Вам это всё равно... Да, и не знаю, сколько лет Вам, но как-то не верится. что лет в 60-70 Вы скажете: "Всё, я достаточно пожил, пора умирать".
ЛАД написав:Для Славы Сафонова. Заметка не сегодняшняя, но тем не менее. Новое исследование: боязнь побочных эффектов от вакцины часто становится причиной этих эффектов - https://www.9tv.co.il/item/36343
ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".
Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.
Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо. В случае с ноцебо тот или иной препарат, который не должен производить определенного эффекта, все же его производит из-за самовнушения, то есть уверенности человека, что такой эффект должен наступить.
"Если вы подсознательно уверены, что вам будет больно, сама эта уверенность активирует участки мозга, которые задействуются в случае реальной боли", – объяснила это явление Лене Васе из датского Орхусского университета.
Сильно спорно, я вообще не ожидал побочки после 2й дозы а она была, я даже было думал что заболел ковидом (не от вакцины)
Эта цитата не отрицает возможность побочки. Естественно, побочки реально бывают. Но психологический настрой может вызвать проявления при отсутствии реальных причин.
ЛАД моя мама хотела дожить до 70 а умерла в 67 (не от ковида). Всё зависит от качества жизни после 60. Имхо конечно. Но до 80-90 она точно жить не хотела. А у другой женщины я снимал дачу в Севастополе ей было за 70 она ходила плавать на море ещё играла в настольный теннис и говорила что собирается жить до 90.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 гру, 2021 10:48, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:ЛАД моя мама хотела дожить до 70 а умерла в 67 (не от ковида). Всё зависит от качества жизни после 60. Имхо конечно. Но до 80-90 она точно жить не хотела.
Не знаю, что хотел мой папа, когда он умер мне было маловато лет, но вряд ли ему хотелось умирать в 46. Мама чуть-чуть не дотянула до 80, но умирать ей тоже не очень хотелось. Единственное, хотелось умереть спокойно. не мучая ни себя, ни окружающих (без инсульта с длительными последствиями). Понятно, что если человек живёт со страшными болями, то жизнь не радует.
P.s. Думаю, если бы Ваша мама дожила до 70 в состоянии, когда способна сама себя обслуживать, она бы не отказалась пожить ещё.
flyman Очень характерны три "+" за Ваш пост viewtopic.php?p=5355148#p5355148. Особенно понравились три "+" от Moderlovesyou с датой регистрации 13.12.2021. Интересно, это Ромасик или ещё кто из забаненных? Ну и у суперзанятого Igneus времени почитать и поставить два "+" хватило.
ЛАД написав:Да, и не знаю, сколько лет Вам, но как-то не верится. что лет в 60-70 Вы скажете: "Всё, я достаточно пожил, пора умирать".
Это редкость, но в целом встречается.
Не спорю, бывает. Но бывают самоубийцы и в значительно более молодом возрасте. Тем более это может быть в 70. Причины могут быть разные - и тяжёлая болезнь, и жуткая бедность, и просто дикое одиночество.
Не смотрела ваше видео, нет времени, но удивляюсь, что вы не понимаете такие очевидные вещи. (Даже после того, что пан Будивельник уже объяснял, почему уменьшение рождаемости дорого обходится стране.) Преждевременное "убытие" детей и трудоспособных уменьшает возможности страны создавать добавочную стоимость и как следствие, конкурировать на мировом рынке. Сюда же относится ослабление в военном и культурном плане - некому защищать и некому нести культуру и ценности нации. Индусы, китайцы, турки, которые приезжают в Украину взамен украинцев, выезжающих безвозвратно, а также преждевременно ушедших и не родившихся, будут защищать ее от Пуйла и какую культуру они сюда несут Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны. Уменьшается нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства.