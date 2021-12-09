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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 46514652465346544655> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137 Мені вже зробили щеплення 56% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 27 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 137 Додано: Вів 14 гру, 2021 10:34 flyman написав: ЛАД написав: Интересно, Вы обращаете внимание только на слегка дебильноватые ответы?

Нормально Вам можно не отвечать? Интересно, Вы обращаете внимание только на слегка дебильноватые ответы?Нормально Вам можно не отвечать?

якщо вважаєте риторику і дії влади нормальними, то що вам можна сказати крім: вєрной дорогой ідьотє тавагіщі. Уга! якщо вважаєте риторику і дії влади нормальними, то що вам можна сказати крім: вєрной дорогой ідьотє тавагіщі. Уга!

Обсуждения риторики и действий влады не видел и его там не было. Был конкретный вопрос от Вас об отличии дополнительной дозы от бустера.

Но понятно, муха всегда... что-то найдёт. [*]Обсуждения риторики и действий влады не видел и его там не было. Был конкретный вопрос от Вас об отличии дополнительной дозы от бустера.Но понятно, муха всегда... что-то найдёт. ЛАД 2 Повідомлень: 21058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4641 раз. Профіль 2 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 10:40 flyman написав: ЛАД написав: ей не видно конца, заявил 9 декабря зампредседателя StBA Кристоф Унгер (Christoph Unger): "Две недели назад Институт имени Роберта Коха (RKI) объявил об ошеломляющем - 100 000 человек - количестве жителей ФРГ, умерших от ковида. Еще слишком рано подводить итоги".



На 7,5 процентов больше умерших, чем до пандемии



ой, "надлишкові", мабудь то "антиваки" і "лишньохромосомні", тре уточнити в хперта Хотаба



якщо ковід дав 7,5% надлишкових 100К, то ... мінус 1М3(3) в Германії мало би впічатлити і посіяти чувство тривоги в общістві



хоча якщо вважати, що раніше були "тепличні умови" в яких люди, які ще якихось 30 років тому вже давно були би трупами, при "тепличних умовах" продовжували жити до першого ж немаленького форсмажора (віруса який влетів через квартирку)



далі, після "короновірусних жнив", які зберуть слабаків, мають настати часи "надлишкової живучості", як до ковіду, коли вірусу не буде кого викошувати, всі чутливі до нього скажуть досвідос. ой, "надлишкові", мабудь то "антиваки" і "лишньохромосомні", тре уточнити в хперта Хотабаякщо ковід дав 7,5% надлишкових 100К, то ... мінус 1М3(3) в Германії мало би впічатлити і посіяти чувство тривоги в общіствіхоча якщо вважати, що раніше були "тепличні умови" в яких люди, які ще якихось 30 років тому вже давно були би трупами, при "тепличних умовах" продовжували жити до першого ж немаленького форсмажора (віруса який влетів через квартирку)далі, після "короновірусних жнив", які зберуть слабаків, мають настати часи "надлишкової живучості", як до ковіду, коли вірусу не буде кого викошувати, всі чутливі до нього скажуть досвідос.

Эту теорию тут раньше развивал будивельник. Возможно, и так.

Но умершим от этого не легче. Вы знаете, я был бы не против, если бы мои родители прожили лет на 30 или хотя бы на 10 дольше.

Если Вам это всё равно...

Да, и не знаю, сколько лет Вам, но как-то не верится. что лет в 60-70 Вы скажете: "Всё, я достаточно пожил, пора умирать". Эту теорию тут раньше развивал будивельник. Возможно, и так.Но умершим от этого не легче. Вы знаете, я был бы не против, если бы мои родители прожили лет на 30 или хотя бы на 10 дольше.Если Вам это всё равно...Да, и не знаю, сколько лет Вам, но как-то не верится. что лет в 60-70 Вы скажете: "Всё, я достаточно пожил, пора умирать". ЛАД 2 Повідомлень: 21058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4641 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 10:43 vitaliian написав: ЛАД написав: Для Славы Сафонова.

Заметка не сегодняшняя, но тем не менее.

Новое исследование: боязнь побочных эффектов от вакцины часто становится причиной этих эффектов - https://www.9tv.co.il/item/36343

ученые, по словам Келли Клеменс, докторанта кафедры психологии в университете Толедо, "обнаружили четкую связь между тем, чего люди ожидали, и тем, что они пережили".



Как отмечает профессор психологии Эндрю Гирс из Университета Толедо, проведенное исследование ясно показало, что люди, ожидавшие головную боль, усталость, долговременную боль в месте укола, гораздо чаще испытывали именно такие побочные эффекты, чем те, кто их не ожидал.



Этому явлению есть вполне научное объяснение: данный эффект называется ноцебо и объясняется психосоматическими факторами, как и плацебо. В случае с ноцебо тот или иной препарат, который не должен производить определенного эффекта, все же его производит из-за самовнушения, то есть уверенности человека, что такой эффект должен наступить.



"Если вы подсознательно уверены, что вам будет больно, сама эта уверенность активирует участки мозга, которые задействуются в случае реальной боли", – объяснила это явление Лене Васе из датского Орхусского университета. Для Славы Сафонова.Заметка не сегодняшняя, но тем не менее.

Сильно спорно, я вообще не ожидал побочки после 2й дозы а она была, я даже было думал что заболел ковидом (не от вакцины) Сильно спорно, я вообще не ожидал побочки после 2й дозы а она была, я даже было думал что заболел ковидом (не от вакцины)

Эта цитата не отрицает возможность побочки. Естественно, побочки реально бывают. Но психологический настрой может вызвать проявления при отсутствии реальных причин. Эта цитата не отрицаетпобочки. Естественно, побочки реально бывают. Но психологический настрой может вызвать проявления при отсутствии реальных причин. ЛАД 2 Повідомлень: 21058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4641 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 10:44 ЛАД моя мама хотела дожить до 70 а умерла в 67 (не от ковида). Всё зависит от качества жизни после 60. Имхо конечно. Но до 80-90 она точно жить не хотела. А у другой женщины я снимал дачу в Севастополе ей было за 70 она ходила плавать на море ещё играла в настольный теннис и говорила что собирается жить до 90. моя мама хотела дожить до 70 а умерла в 67 (не от ковида). Всё зависит от качества жизни после 60. Имхо конечно. Но до 80-90 она точно жить не хотела. А у другой женщины я снимал дачу в Севастополе ей было за 70 она ходила плавать на море ещё играла в настольный теннис и говорила что собирается жить до 90. Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 гру, 2021 10:48, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Заблокований Повідомлень: 9648 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1689 раз. Подякували: 2463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 10:46 flyman написав: ......

ваки хворіють ковідом, бо вони його бояться

тре просто перестати боятися! ......ваки хворіють ковідом, бо вони його боятьсятре просто перестати боятися!

"тре просто перестати" свистеть! "тре просто перестати" свистеть! ЛАД 2 Повідомлень: 21058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4641 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 10:54 vitaliian написав: ЛАД моя мама хотела дожить до 70 а умерла в 67 (не от ковида). Всё зависит от качества жизни после 60. Имхо конечно. Но до 80-90 она точно жить не хотела. моя мама хотела дожить до 70 а умерла в 67 (не от ковида). Всё зависит от качества жизни после 60. Имхо конечно. Но до 80-90 она точно жить не хотела.

Не знаю, что хотел мой папа, когда он умер мне было маловато лет, но вряд ли ему хотелось умирать в 46.

Мама чуть-чуть не дотянула до 80, но умирать ей тоже не очень хотелось. Единственное, хотелось умереть спокойно. не мучая ни себя, ни окружающих (без инсульта с длительными последствиями).

Понятно, что если человек живёт со страшными болями, то жизнь не радует.



P.s. Думаю, если бы Ваша мама дожила до 70 в состоянии, когда способна сама себя обслуживать, она бы не отказалась пожить ещё. Не знаю, что хотел мой папа, когда он умер мне было маловато лет, но вряд ли ему хотелось умирать в 46.Мама чуть-чуть не дотянула до 80, ноей тоже не очень хотелось. Единственное, хотелось умереть спокойно. не мучая ни себя, ни окружающих (без инсульта с длительными последствиями).Понятно, что если человек живёт со страшными болями, то жизнь не радует.P.s. Думаю, если бы Ваша мама дожила до 70 в состоянии, когда способна сама себя обслуживать, она бы не отказалась пожить ещё. ЛАД 2 Повідомлень: 21058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4641 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 11:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Да, и не знаю, сколько лет Вам, но как-то не верится. что лет в 60-70 Вы скажете: "Всё, я достаточно пожил, пора умирать". Да, и не знаю, сколько лет Вам, но как-то не верится. что лет в 60-70 Вы скажете: "Всё, я достаточно пожил, пора умирать".

Это редкость, но в целом встречается. Это редкость, но в целом встречается. BìnhAutoDat Повідомлень: 107 З нами з: 10.09.21 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 11:08 flyman

Очень характерны три "+" за Ваш пост

Особенно понравились три "+" от Moderlovesyou с датой регистрации 13.12.2021.

Интересно, это Ромасик или ещё кто из забаненных?

Ну и у суперзанятого Igneus времени почитать и поставить два "+" хватило. Очень характерны три "+" за Ваш пост viewtopic.php?p=5355148#p5355148 Особенно понравились три "+" отс датой регистрации 13.12.2021.Интересно, этоили ещё кто из забаненных?Ну и у суперзанятоговремени почитать и поставить два "+" хватило. ЛАД 2 Повідомлень: 21058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4641 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 11:15 BìnhAutoDat написав: ЛАД написав: Да, и не знаю, сколько лет Вам, но как-то не верится. что лет в 60-70 Вы скажете: "Всё, я достаточно пожил, пора умирать". Да, и не знаю, сколько лет Вам, но как-то не верится. что лет в 60-70 Вы скажете: "Всё, я достаточно пожил, пора умирать".

Это редкость, но в целом встречается. Это редкость, но в целом встречается.

Не спорю, бывает.

Но бывают самоубийцы и в значительно более молодом возрасте.

Тем более это может быть в 70. Причины могут быть разные - и тяжёлая болезнь, и жуткая бедность, и просто дикое одиночество. Не спорю, бывает.Но бывают самоубийцы и в значительно более молодом возрасте.Тем более это может быть в 70. Причины могут быть разные - и тяжёлая болезнь, и жуткая бедность, и просто дикое одиночество. ЛАД 2 Повідомлень: 21058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4995 раз. Подякували: 4641 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 11:27 _hunter написав: Тут:

https://youtu.be/z1u-cjdwkxQ?t=231

люди считают, что каждое преждевременное "убытие" стоит дофига денег Тут:люди считают, что каждое преждевременное "убытие" стоит дофига денег



Не смотрела ваше видео, нет времени, но удивляюсь, что вы не понимаете такие очевидные вещи. (Даже после того, что пан Будивельник уже объяснял, почему уменьшение рождаемости дорого обходится стране.) Преждевременное "убытие" детей и трудоспособных уменьшает возможности страны создавать добавочную стоимость и как следствие, конкурировать на мировом рынке. Сюда же относится ослабление в военном и культурном плане - некому защищать и некому нести культуру и ценности нации. Индусы, китайцы, турки, которые приезжают в Украину взамен украинцев, выезжающих безвозвратно, а также преждевременно ушедших и не родившихся, будут защищать ее от Пуйла и какую культуру они сюда несут

Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны. Уменьшается нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства. Не смотрела ваше видео, нет времени, но удивляюсь, что вы не понимаете такие очевидные вещи. (Даже после того, что пан Будивельник уже объяснял, почему уменьшение рождаемости дорого обходится стране.) Преждевременное "убытие"уменьшает возможности страны создавать добавочную стоимость и как следствие, конкурировать на мировом рынке. Сюда же относится ослабление в военном и культурном плане - некому защищать и некому нести культуру и ценности нации. Индусы, китайцы, турки, которые приезжают в Украину взамен украинцев, выезжающих безвозвратно, а также преждевременно ушедших и не родившихся, будут защищать ее от Пуйла и какую культуру они сюда несутНо преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны. Уменьшается нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства. fler

Повідомлень: 2414 З нами з: 07.08.09 Подякував: 794 раз. Подякували: 943 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 46514652465346544655> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7893 15485200

ЛОБ Чет 09 гру, 2021 08:57