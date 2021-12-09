За вчера 387 смертей. За последние 7 дней 2459 смертей, т.е. среднесуточное 351 смерть (на вчера 2539 и 369).
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18. За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87. За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374. За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681. Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.
Число активных случаев продолжает уменьшаться - 245 837 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 266 071). Мы наконец опустились ниже пика весенней и даже осенней 2020 волны и вышли на уровень 17 октября. Количество выздоровевших за вчера на 19847 больше, чем число новых случаев (за позавчера 5893). Сделано 54.556 тестов.
Общее число смертей - 91 602. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 37.488 смертей. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 46,8%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 13 декабря - 28 343 новых случая заражения и 1145 новых случаев смерти. За 12 декабря было 29 558 новых случаев заражения и 1 121 новый случай смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 979 048. Максимум был 16 ноября 1 041 627. Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное. Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием
Не смотрела ваше видео, нет времени, но удивляюсь, что вы не понимаете такие очевидные вещи. ... Преждевременное "убытие" детей и трудоспособных уменьшает возможности страны создавать добавочную стоимость ... Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны. Уменьшается нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства.
Странно, что что вы не понимаете такие очевидные вещи: если глянуть "Смертность от коронавируса по возрасту" https://index.minfin.com.ua/reference/c ... emography/ -- окажется, что в эту категорию 1% попадает. Чтобы решить много это или мало -- таки придется посмотреть "мое" видео
Нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии -- это сколько деньгах? -- тыщщи 3-4 в месяц? -- дооооааа, офигеть какая нагрузка неподъемная
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 14 гру, 2021 11:41, всього редагувалось 1 раз.
А наша докторша околовсяческих наук оказывается тоже "суперрационалистка". Правда, возраст называет высоковатый - 80 лет. Почему не 60 или хотя бы 65? Ну, на крайний случай, 70. Я бы предложил всем, поддерживющим идеи пана Будивельника (хотя сам он мыслит не настолько примитивно) подписать заявление, что они оказываются от пенсии и по достижении соответствующего возраста "самоубиться", чтобы "уменьшить нагрузку на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства". Да и вообще, не фиг коптить небо.
fler написав:Индусы, китайцы, турки.... и какую культуру они сюда несут
Свою культуру. Она хуже? Ну да... Почему - не понятно Да и кто судья-то?
Вопрос не в хуже или лучше. Она - другая, как и религия у них. Они не принимают нашу культуру и религию, зато навязывают свою. Украинская нация, насыщаясь чужой культурой, будет вырождаться. Представьте себе последствия...