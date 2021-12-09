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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4652465346544655>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
27
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:31

Хроника приближения к 50.

За вчера 387 смертей.
За последние 7 дней 2459 смертей, т.е. среднесуточное 351 смерть (на вчера 2539 и 369).

За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.
За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.
За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.
За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.

Число активных случаев продолжает уменьшаться - 245 837 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 266 071). Мы наконец опустились ниже пика весенней и даже осенней 2020 волны и вышли на уровень 17 октября. Количество выздоровевших за вчера на 19847 больше, чем число новых случаев (за позавчера 5893). Сделано 54.556 тестов.

Общее число смертей - 91 602.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 37.488 смертей.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 46,8%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 13 декабря - 28 343 новых случая заражения и 1145 новых случаев смерти. За 12 декабря было 29 558 новых случаев заражения и 1 121 новый случай смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 979 048. Максимум был 16 ноября 1 041 627.
Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное.
Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:38

  fler написав:
  _hunter написав: Тут:
https://youtu.be/z1u-cjdwkxQ?t=231
люди считают, что каждое преждевременное "убытие" стоит дофига денег :roll:


Не смотрела ваше видео, нет времени, но удивляюсь, что вы не понимаете такие очевидные вещи. ... Преждевременное "убытие" детей и трудоспособных уменьшает возможности страны создавать добавочную стоимость ...
Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны. Уменьшается нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства.

Странно, что что вы не понимаете такие очевидные вещи: если глянуть "Смертность от коронавируса по возрасту"
https://index.minfin.com.ua/reference/c ... emography/
-- окажется, что в эту категорию 1% попадает. Чтобы решить много это или мало -- таки придется посмотреть "мое" видео :lol:

Нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии -- это сколько деньгах? -- тыщщи 3-4 в месяц? -- дооооааа, офигеть какая нагрузка неподъемная :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 14 гру, 2021 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:39

  fler написав:Индусы, китайцы, турки.... и какую культуру они сюда несут


Свою культуру.
Она хуже?
Ну да...
Почему - не понятно
Да и кто судья-то? :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны.

В гранит!!!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:48

  Hotab написав:
  fler написав:Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны.

В гранит!!!!


оно так и есть. :?
fler, как врач - цинична :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:48

А наша докторша околовсяческих наук оказывается тоже "суперрационалистка".
Правда, возраст называет высоковатый - 80 лет. Почему не 60 или хотя бы 65? Ну, на крайний случай, 70.
Я бы предложил всем, поддерживющим идеи пана Будивельника (хотя сам он мыслит не настолько примитивно) подписать заявление, что они оказываются от пенсии и по достижении соответствующего возраста "самоубиться", чтобы "уменьшить нагрузку на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства". Да и вообще, не фиг коптить небо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:50

  justit написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны.

В гранит!!!!


оно так и есть. :?
fler, как врач - цинична :)

Кто Вам сказал, что она врач? Она "доктор", но вряд ли врач.
Ну а насчёт "так и есть" вопрос неоднозначный, но развивать тему не буду - здесь не место да и лень.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 14 гру, 2021 11:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:52

  justit написав:
  fler написав:Индусы, китайцы, турки.... и какую культуру они сюда несут


Свою культуру.
Она хуже?
Ну да...
Почему - не понятно
Да и кто судья-то? :?


Вопрос не в хуже или лучше. Она - другая, как и религия у них. Они не принимают нашу культуру и религию, зато навязывают свою. Украинская нация, насыщаясь чужой культурой, будет вырождаться. Представьте себе последствия...
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны. Уменьшается нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства.

Психично хворі теж такі, коричневий вірус зі свастикою включив їх в групу ризику, червоний з серпом і молотом включив священників, далі продовжувати?
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:57

  fler написав:Но преждевременное "убытие" стариков 80+ это только "+" для страны. Уменьшается нагрузка на пенсфонд и всякие прочие соцвыплаты и медгарантии за счет государства.

Даже у будивельнка хватало ума прямо такое не заявлять
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