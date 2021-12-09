flyman написав:які чудом пережили довше, чим їх папіредники, тільки тому, що були створені "тепличні умови"
На чем основано это тверждение? Сколько лет они не дожили? Сколько не дожить - норма. О смертях от онко вы рассуждаете так же? Ведь не все болеют онко, а только слабее особи. Или наследственно, но это тоже только их проблема, что они родились от этих родителей.
Судя по демографической ситуации в мире, эволюционно правильный вариант - к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.
IgA написав:Тут проблем в предположении равенства липосом и вируса по размеру и возможностям, но это не так
кто ж спорит, понятно шо допущение. так какие значения от науки по этим двум объектам ? так чья масса больше в среднем для наночастицы или вируса ?
IgA написав:во первых масса липосом и вируса не одна и та же, во вторых липосомы не все одинакового размера в отличии от вируса, их не нанороботы на нанофабриках производят. поэтому расчетов количества частиц и нету, а Ваши - математика от будивельника.
т.е. Вы утверждаете шо наука не в состоянии провести подсчет количества производимых наночастиц ? говорим о точности до порядка величины - миллиард, триллион на единицу веса. если наночастицы производят не нанороботы то может это не наночастицы, а микрочастицы. не возражаю, покажите математику от науки. со значениями.
IgA написав:Да и эффективность там меряют по массе РНК а не липида
озвучте массу РНК на единицу количества или веса наночастиц/липидов.
IgA написав:во вторых рецепторов у липосом в отличии от вируса нету, эффективность их слияния с клеткой намного ниже. вирус бы точно не стал бы светить иммунной системе свой S-белок если бы мог так же эффективно попадать внутрь клетки без этого, как липосомы. во третьих вакцина должна быть заморожена до -70 при транспортировке вовсе не для неудобства использования. годами работают чтобы мРНК вакцина не разваливалась на части сразу после разморозки, странно ожидать от нее циркуляции по всему организму
в чем проблема ? в студию цифирь о процентных или количественных потерях при доставке наночастиц к клетке и индуцировании.
IgA написав:https://www.sciencedirect.com/science/a ... 7420309326 там есть картинка где мышке укололи треть от пфайзеровской дозы или десятую от модерновской РНК. Светятся как раз клетки которые поглотили синтезируют белок из мРНК. Как видите светятся мышцы в месте укола и немного селезенка, по большей части частицы которые ушли с места укола попали в печень и были там разрушены в течении 2 дней. О свечении всей мыши речь и близко не идет. Если Вы так уж любите математику посчитайте во сколько раз мышь легче человека (подсказка - больше чем в 3 и даже 10 раз)
а ведь все начиналось с того шо наука утверждала - с места укола частицы не уходят. про мышей есть смысл думать после получения величин по вакцине.
IgA написав:расследование хорошее, но недостаток знаний в области исследования очевиден
восполните знания выкладками от науки с конкретными значениями. пока не понятно исходя из чего вес липид в дозе 0.43 mg.
pilker написав:не возражаю, покажите математику от науки. со значениями.
А почему я должен искать доказательства Вашим предположениям? Мне достаточно показать что Ваши подсчеты не корректны. Число липосом в дозе вакцины мне не интересно, может кем то и изучалось, но Вы и ищите если хотите доказать что липосом в вакцине на порядки больше чем вируса. Да и какой смысл сравнивать липосомы и вирус если эффективность их попадания внутрь клетки сильно разная.
У меня нет цели Вам что-то доказать, мне достаточно показать читателям форума, что несмотря на попытки придать своим вопросам наукообразный вид, ничего общего с наукой Вы не имеете. Таких вопросов можно сотни понапридумывать, только успевай проверять и доказывать.
pilker написав:а ведь все начиналось с того шо наука утверждала - с места укола частицы не уходят. про мышей есть смысл думать после получения величин по вакцине.
то там использовались макаки весом 8 кг и 200мкг мРНК (для справки пфайзер - 30 мкг, модерна 100 мкг, мышки из предидущей статьи - 10 мкг). Как видите в этом случае в отличии от гораздо более мелких мышек липосомы даже до печени не доехали, а были разрушены в ближайших лимфоузлах.
safonovstanislav написав:Судя по демографической ситуации в мире, эволюционно правильный вариант - к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.
Доказано тараканами
Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70? Особенно, с учётом того, что большинство людей вообщем-то и не живут совсем даже в молодости и средних годах, в лучшем случае график работы 8/5, а то и ещё хуже.
PS. Причём, я наоборот восхищаюсь приезжими. Молодцы. А, вот, местные - дурики, всё мечтают зачем-то дожить до 70, при том, что свои здоровье и молодость отдали дяде, чтоб тот мог вовремя обновлять свою яхту до последней модели