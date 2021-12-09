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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4654465546564657

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
27
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:43

  justit написав:
  maza5 написав:С приходом Омикрона, будет все печальнее :(

...
Страниц 50 назад писали, что Омикрон уже как простуда, и ничего страшного нет.

Ну да: страниц 50 назад -- когда ни заражений особых не было ни смертей -- считали, что ничего страшного. Сейчас больше данных насобирали -- оказалось есть небольшие причинины для волнений.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:17

  Hotab написав:
  flyman написав:які чудом пережили довше, чим їх папіредники, тільки тому, що були створені "тепличні умови"


На чем основано это тверждение? Сколько лет они не дожили? Сколько не дожить - норма.
О смертях от онко вы рассуждаете так же? Ведь не все болеют онко, а только слабее особи. Или наследственно, но это тоже только их проблема, что они родились от этих родителей.

Судя по демографической ситуации в мире, эволюционно правильный вариант - к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:34

  IgA написав:Тут проблем в предположении равенства липосом и вируса по размеру и возможностям, но это не так

кто ж спорит, понятно шо допущение. так какие значения от науки по этим двум объектам ? так чья масса больше в среднем для наночастицы или вируса ?
  IgA написав:во первых масса липосом и вируса не одна и та же, во вторых липосомы не все одинакового размера в отличии от вируса, их не нанороботы на нанофабриках производят. поэтому расчетов количества частиц и нету, а Ваши - математика от будивельника.

т.е. Вы утверждаете шо наука не в состоянии провести подсчет количества производимых наночастиц ? говорим о точности до порядка величины - миллиард, триллион на единицу веса. если наночастицы производят не нанороботы то может это не наночастицы, а микрочастицы. :) не возражаю, покажите математику от науки. со значениями.
  IgA написав:Да и эффективность там меряют по массе РНК а не липида

озвучте массу РНК на единицу количества или веса наночастиц/липидов.
  IgA написав:во вторых рецепторов у липосом в отличии от вируса нету, эффективность их слияния с клеткой намного ниже. вирус бы точно не стал бы светить иммунной системе свой S-белок если бы мог так же эффективно попадать внутрь клетки без этого, как липосомы.
во третьих вакцина должна быть заморожена до -70 при транспортировке вовсе не для неудобства использования. годами работают чтобы мРНК вакцина не разваливалась на части сразу после разморозки, странно ожидать от нее циркуляции по всему организму

в чем проблема ? в студию цифирь о процентных или количественных потерях при доставке наночастиц к клетке и индуцировании.
  IgA написав:https://www.sciencedirect.com/science/a ... 7420309326
там есть картинка где мышке укололи треть от пфайзеровской дозы или десятую от модерновской РНК. Светятся как раз клетки которые поглотили синтезируют белок из мРНК. Как видите светятся мышцы в месте укола и немного селезенка, по большей части частицы которые ушли с места укола попали в печень и были там разрушены в течении 2 дней. О свечении всей мыши речь и близко не идет. Если Вы так уж любите математику посчитайте во сколько раз мышь легче человека (подсказка - больше чем в 3 и даже 10 раз)

а ведь все начиналось с того шо наука утверждала - с места укола частицы не уходят. про мышей есть смысл думать после получения величин по вакцине.
  IgA написав:расследование хорошее, но недостаток знаний в области исследования очевиден

восполните знания выкладками от науки с конкретными значениями. пока не понятно исходя из чего вес липид в дозе 0.43 mg.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:37

  _hunter написав:Сейчас больше данных насобирали -- оказалось есть небольшие причинины для волнений.


Все наши проблемы от хотелок и излишнего волнения :)
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Судя по демографической ситуации в мире, эволюционно правильный вариант - к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.

Доказано тараканами
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:09

  justit написав:
  _hunter написав:Сейчас больше данных насобирали -- оказалось есть небольшие причинины для волнений.


Все наши проблемы от хотелок и излишнего волнения :)

Ну да: на авось надеятся да ждать, пока жаренный петух в известное место клюнет -- веками проверенный подход в менеджменте рисков...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:15

  pilker написав:не возражаю, покажите математику от науки. со значениями.

А почему я должен искать доказательства Вашим предположениям? Мне достаточно показать что Ваши подсчеты не корректны. Число липосом в дозе вакцины мне не интересно, может кем то и изучалось, но Вы и ищите если хотите доказать что липосом в вакцине на порядки больше чем вируса. Да и какой смысл сравнивать липосомы и вирус если эффективность их попадания внутрь клетки сильно разная.

У меня нет цели Вам что-то доказать, мне достаточно показать читателям форума, что несмотря на попытки придать своим вопросам наукообразный вид, ничего общего с наукой Вы не имеете. Таких вопросов можно сотни понапридумывать, только успевай проверять и доказывать.

  pilker написав:а ведь все начиналось с того шо наука утверждала - с места укола частицы не уходят. про мышей есть смысл думать после получения величин по вакцине.

Если Вы про эту статью - https://www.nature.com/articles/s41551-019-0399-y

то там использовались макаки весом 8 кг и 200мкг мРНК (для справки пфайзер - 30 мкг, модерна 100 мкг, мышки из предидущей статьи - 10 мкг). Как видите в этом случае в отличии от гораздо более мелких мышек липосомы даже до печени не доехали, а были разрушены в ближайших лимфоузлах.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:24

  Faceless написав:
  safonovstanislav написав:Судя по демографической ситуации в мире, эволюционно правильный вариант - к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.

Доказано тараканами

Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70? Особенно, с учётом того, что большинство людей вообщем-то и не живут совсем даже в молодости и средних годах, в лучшем случае график работы 8/5, а то и ещё хуже.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

PS. Причём, я наоборот восхищаюсь приезжими. Молодцы. А, вот, местные - дурики, всё мечтают зачем-то дожить до 70, при том, что свои здоровье и молодость отдали дяде, чтоб тот мог вовремя обновлять свою яхту до последней модели
safonovstanislav
 
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