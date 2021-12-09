Додано: Вів 14 гру, 2021 16:15

pilker написав: не возражаю, покажите математику от науки. со значениями. не возражаю, покажите математику от науки. со значениями.

pilker написав: а ведь все начиналось с того шо наука утверждала - с места укола частицы не уходят. про мышей есть смысл думать после получения величин по вакцине. а ведь все начиналось с того шо наука утверждала - с места укола частицы не уходят. про мышей есть смысл думать после получения величин по вакцине.

А почему я должен искать доказательства Вашим предположениям? Мне достаточно показать что Ваши подсчеты не корректны. Число липосом в дозе вакцины мне не интересно, может кем то и изучалось, но Вы и ищите если хотите доказать что липосом в вакцине на порядки больше чем вируса. Да и какой смысл сравнивать липосомы и вирус если эффективность их попадания внутрь клетки сильно разная.У меня нет цели Вам что-то доказать, мне достаточно показать читателям форума, что несмотря на попытки придать своим вопросам наукообразный вид, ничего общего с наукой Вы не имеете. Таких вопросов можно сотни понапридумывать, только успевай проверять и доказывать.Если Вы про эту статью -то там использовались макаки весом 8 кг и 200мкг мРНК (для справки пфайзер - 30 мкг, модерна 100 мкг, мышки из предидущей статьи - 10 мкг). Как видите в этом случае в отличии от гораздо более мелких мышек липосомы даже до печени не доехали, а были разрушены в ближайших лимфоузлах.