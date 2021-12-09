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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4655465646574658 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137 Мені вже зробили щеплення 56% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 27 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 137 Додано: Вів 14 гру, 2021 18:11 yanyura ну звыняйте с теорией никогда не дружил, всё сразу примеряю на практику. vitaliian

Повідомлень: 9654 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1689 раз. Подякували: 2466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 18:16 safonovstanislav написав: Faceless написав: ....

Доказано тараканами ....Доказано тараканами

Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70? Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70?

Как всё запущено!

Вы знаете, лет 40 назад я примерно на таком уровне объяснял маленькой племяннице, что такое капитализм.

1. Практика показывает, что рождаемость у приезжих достаточно быстро падает. Уже у второго поколения 10 детей не будет, а о третьем и говорить не приходится.

В Израиле были аналогичные переживания по поводу палестинцев, но сегодня у них уже рождаемость сильно упала и уже ниже, чем у ортодоксов.

2. Вас сильно напрягает цвет кожи окружающих людей? Если вокруг будет много негров или азиатов, Вы жить не сможете?



Особенно, с учётом того, что большинство людей вообщем-то и не живут совсем даже в молодости и средних годах, в лучшем случае график работы 8/5, а то и ещё хуже.

PS. Причём, я наоборот восхищаюсь приезжими. Молодцы. А, вот, местные - дурики, всё мечтают зачем-то дожить до 70, при том, что свои здоровье и молодость отдали дяде, чтоб тот мог вовремя обновлять свою яхту до последней модели



3. У Вас какая-то дикая смесь коммунистических и капиталистических взглядов.

С коммунистической точки зрения работа это средство самореализации человека. С капиталистической - вы просто неудачник, которому не удалось заработать на яхту. Как всё запущено!Вы знаете, лет 40 назад я примерно на таком уровне объяснял маленькой племяннице, что такое капитализм.1. Практика показывает, что рождаемость у приезжих достаточно быстро падает. Уже у второго поколения 10 детей не будет, а о третьем и говорить не приходится.В Израиле были аналогичные переживания по поводу палестинцев, но сегодня у них уже рождаемость сильно упала и уже ниже, чем у ортодоксов.2. Вас сильно напрягает цвет кожи окружающих людей? Если вокруг будет много негров или азиатов, Вы жить не сможете?3. У Вас какая-то дикая смесь коммунистических и капиталистических взглядов.С коммунистической точки зрения работа это средство самореализации человека. С капиталистической - вы просто неудачник, которому не удалось заработать на яхту. ЛАД 2 Повідомлень: 21065 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4642 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 20:23



Благодаря вакцинации власти Новой Зеландии вновь разрешили оргии до 25 человек



В рамках облегчения "ковидных" правил в Новой Зеландии вновь разрешены оргии, в которых участвуют до 25 человек, — об этом объявила премьер-министр страны Хасинда Ардерн в интервью местной газете Seven Sharp.



По словам Ардерн, легализованы как обычные свидания, так и секс-вечеринки.



"Я могу подтвердить, что такая возможность вновь есть. Это (оргии — прим.) не строго встроено в систему ограничений, но... Определенно, [разрешены встречи] до 25 человек в красной зоне", — сказала глава правительства.



По ссылке - видео (для требователей пруфов):

https://ruposters.ru/news/14-12-2021/premerministr-novoi-zelandii-orgii Не уверен, что это "благодаря вакцинации"По ссылке - видео (для требователей пруфов): Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15680 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8913 раз. Подякували: 4259 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 гру, 2021 20:59 yanyura написав: поэтому safonovstanislav, чтобы подтвердить свою теорию должен сделать/делает предложенное им самим:



1.

к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей

2.

и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.

Т.е. подготовить и провести собственные похороны!



Тогда, и только тогда, можно будет и поверить его теории. поэтому, чтобы подтвердить свою теорию должен сделать/делает предложенное им самим:1.2.Т.е. подготовить и провести собственные похороныТогда, и только тогда, можно будет и поверить его теории.

Это способ мышления - не думай ни о чём, живи сегодняшним днём. Судя по к-ву матерей-одиночек, в Украине тоже многие живут по данному принципу. Основная цель таких особей - перетрахаться с как можно большим к-вом людей противоположного пола. Ну, а в Африке, ещё и способы контрацепции не изобрели. Это способ мышления - не думай ни о чём, живи сегодняшним днём. Судя по к-ву матерей-одиночек, в Украине тоже многие живут по данному принципу. Основная цель таких особей - перетрахаться с как можно большим к-вом людей противоположного пола. Ну, а в Африке, ещё и способы контрацепции не изобрели. safonovstanislav Повідомлень: 3407 З нами з: 10.05.14 Подякував: 342 раз. Подякували: 609 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4655465646574658 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7893 15495959

ЛОБ Чет 09 гру, 2021 08:57