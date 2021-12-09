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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4655465646574658

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
27
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:11

yanyura ну звыняйте с теорией никогда не дружил, всё сразу примеряю на практику.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:16

  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:....
Доказано тараканами

Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70?

Как всё запущено!
Вы знаете, лет 40 назад я примерно на таком уровне объяснял маленькой племяннице, что такое капитализм. :)
1. Практика показывает, что рождаемость у приезжих достаточно быстро падает. Уже у второго поколения 10 детей не будет, а о третьем и говорить не приходится.
В Израиле были аналогичные переживания по поводу палестинцев, но сегодня у них уже рождаемость сильно упала и уже ниже, чем у ортодоксов.
2. Вас сильно напрягает цвет кожи окружающих людей? Если вокруг будет много негров или азиатов, Вы жить не сможете?

Особенно, с учётом того, что большинство людей вообщем-то и не живут совсем даже в молодости и средних годах, в лучшем случае график работы 8/5, а то и ещё хуже.

PS. Причём, я наоборот восхищаюсь приезжими. Молодцы. А, вот, местные - дурики, всё мечтают зачем-то дожить до 70, при том, что свои здоровье и молодость отдали дяде, чтоб тот мог вовремя обновлять свою яхту до последней модели


3. У Вас какая-то дикая смесь коммунистических и капиталистических взглядов. :)
С коммунистической точки зрения работа это средство самореализации человека. С капиталистической - вы просто неудачник, которому не удалось заработать на яхту.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:23

Не уверен, что это "благодаря вакцинации"

Благодаря вакцинации власти Новой Зеландии вновь разрешили оргии до 25 человек

В рамках облегчения "ковидных" правил в Новой Зеландии вновь разрешены оргии, в которых участвуют до 25 человек, — об этом объявила премьер-министр страны Хасинда Ардерн в интервью местной газете Seven Sharp.

По словам Ардерн, легализованы как обычные свидания, так и секс-вечеринки.

"Я могу подтвердить, что такая возможность вновь есть. Это (оргии — прим.) не строго встроено в систему ограничений, но... Определенно, [разрешены встречи] до 25 человек в красной зоне", — сказала глава правительства.


По ссылке - видео (для требователей пруфов):
https://ruposters.ru/news/14-12-2021/premerministr-novoi-zelandii-orgii
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:59

  yanyura написав:поэтому safonovstanislav, чтобы подтвердить свою теорию должен сделать/делает предложенное им самим:

1.
к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей

2.
и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.

Т.е. подготовить и провести собственные похороны!

Тогда, и только тогда, можно будет и поверить его теории.

Это способ мышления - не думай ни о чём, живи сегодняшним днём. Судя по к-ву матерей-одиночек, в Украине тоже многие живут по данному принципу. Основная цель таких особей - перетрахаться с как можно большим к-вом людей противоположного пола. Ну, а в Африке, ещё и способы контрацепции не изобрели.
safonovstanislav
 
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