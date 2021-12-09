Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70?
Как всё запущено! Вы знаете, лет 40 назад я примерно на таком уровне объяснял маленькой племяннице, что такое капитализм. 1. Практика показывает, что рождаемость у приезжих достаточно быстро падает. Уже у второго поколения 10 детей не будет, а о третьем и говорить не приходится. В Израиле были аналогичные переживания по поводу палестинцев, но сегодня у них уже рождаемость сильно упала и уже ниже, чем у ортодоксов. 2. Вас сильно напрягает цвет кожи окружающих людей? Если вокруг будет много негров или азиатов, Вы жить не сможете?
Особенно, с учётом того, что большинство людей вообщем-то и не живут совсем даже в молодости и средних годах, в лучшем случае график работы 8/5, а то и ещё хуже.
PS. Причём, я наоборот восхищаюсь приезжими. Молодцы. А, вот, местные - дурики, всё мечтают зачем-то дожить до 70, при том, что свои здоровье и молодость отдали дяде, чтоб тот мог вовремя обновлять свою яхту до последней модели
3. У Вас какая-то дикая смесь коммунистических и капиталистических взглядов. С коммунистической точки зрения работа это средство самореализации человека. С капиталистической - вы просто неудачник, которому не удалось заработать на яхту.
Благодаря вакцинации власти Новой Зеландии вновь разрешили оргии до 25 человек
В рамках облегчения "ковидных" правил в Новой Зеландии вновь разрешены оргии, в которых участвуют до 25 человек, — об этом объявила премьер-министр страны Хасинда Ардерн в интервью местной газете Seven Sharp.
По словам Ардерн, легализованы как обычные свидания, так и секс-вечеринки.
"Я могу подтвердить, что такая возможность вновь есть. Это (оргии — прим.) не строго встроено в систему ограничений, но... Определенно, [разрешены встречи] до 25 человек в красной зоне", — сказала глава правительства.
yanyura написав:поэтому safonovstanislav, чтобы подтвердить свою теорию должен сделать/делает предложенное им самим:
1.
к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей
2.
и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.
Т.е. подготовить и провести собственные похороны!
Тогда, и только тогда, можно будет и поверить его теории.
Это способ мышления - не думай ни о чём, живи сегодняшним днём. Судя по к-ву матерей-одиночек, в Украине тоже многие живут по данному принципу. Основная цель таких особей - перетрахаться с как можно большим к-вом людей противоположного пола. Ну, а в Африке, ещё и способы контрацепции не изобрели.