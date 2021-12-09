Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70?
Как всё запущено! Вы знаете, лет 40 назад я примерно на таком уровне объяснял маленькой племяннице, что такое капитализм. 1. Практика показывает, что рождаемость у приезжих достаточно быстро падает. Уже у второго поколения 10 детей не будет, а о третьем и говорить не приходится. В Израиле были аналогичные переживания по поводу палестинцев, но сегодня у них уже рождаемость сильно упала и уже ниже, чем у ортодоксов. 2. Вас сильно напрягает цвет кожи окружающих людей? Если вокруг будет много негров или азиатов, Вы жить не сможете?
Особенно, с учётом того, что большинство людей вообщем-то и не живут совсем даже в молодости и средних годах, в лучшем случае график работы 8/5, а то и ещё хуже.
PS. Причём, я наоборот восхищаюсь приезжими. Молодцы. А, вот, местные - дурики, всё мечтают зачем-то дожить до 70, при том, что свои здоровье и молодость отдали дяде, чтоб тот мог вовремя обновлять свою яхту до последней модели
3. У Вас какая-то дикая смесь коммунистических и капиталистических взглядов. С коммунистической точки зрения работа это средство самореализации человека. С капиталистической - вы просто неудачник, которому не удалось заработать на яхту.
Благодаря вакцинации власти Новой Зеландии вновь разрешили оргии до 25 человек
В рамках облегчения "ковидных" правил в Новой Зеландии вновь разрешены оргии, в которых участвуют до 25 человек, — об этом объявила премьер-министр страны Хасинда Ардерн в интервью местной газете Seven Sharp.
По словам Ардерн, легализованы как обычные свидания, так и секс-вечеринки.
"Я могу подтвердить, что такая возможность вновь есть. Это (оргии — прим.) не строго встроено в систему ограничений, но... Определенно, [разрешены встречи] до 25 человек в красной зоне", — сказала глава правительства.
yanyura написав:поэтому safonovstanislav, чтобы подтвердить свою теорию должен сделать/делает предложенное им самим:
1.
к 30 годам настрогать хотя бы десяток детей
2.
и с чувством выполненного долга отойти в мир иной.
Т.е. подготовить и провести собственные похороны!
Тогда, и только тогда, можно будет и поверить его теории.
Это способ мышления - не думай ни о чём, живи сегодняшним днём. Судя по к-ву матерей-одиночек, в Украине тоже многие живут по данному принципу. Основная цель таких особей - перетрахаться с как можно большим к-вом людей противоположного пола. Ну, а в Африке, ещё и способы контрацепции не изобрели.
Месяц назад ваксы нас уверяли, что в Британии все хорошо. Там и сейчас ежедневно колют больше 400 тысяч уколов бустера и больше 50 тысяч "не бустера". А в ЮАР не колют и не кололи столько никогда... Прем'єр-міністр Британії оголосив про першу відому смерть від Covid у Великобританії з варіантом Omicron. Рівень попередження про коронавірус у Великобританії було підвищено до чотирьох через побоювання щодо цього варіанту. (Найвищий рівень – 5). Перший міністр сказав, що для стримання варіанту Омікрон необхідно втричі збільшити кількість щоденних бустерів. Але лікар у Південній Африці, де цей варіант був вперше виявлений, сказав, що цей варіант у більшості випадків все ще викликає лише легкі захворювання. Доктор Анжелік Кутзі, голова Південно-Африканської медичної асоціації, сказала: «Це все ще легка хвороба. Якщо у вас болить голова, болить тіло та біль, міалгія є протягом перших двох або трьох днів, особливо якщо ви Ви не вакциновані, це досить важко. Але більшість пацієнтів протягом п’яти днів після того, як ми їх оглянули, одужують. На рівні первинної медико-санітарної допомоги ми поки що не стикалися з тривалими симптомами Covid… ми не призначали кисень навіть людям, які були госпіталізовані». https://www.bbc.com/news/uk-wales-59648391
Новые данные из Южной Африки показывают, что число госпитализаций с новым штаммом коронавируса под названием «омикрон» пугающе велико. Видимо, этот вариант SARS-CoV-2 будет намного активнее заражать переболевших и вакцинированных — почти так же часто, как невакцинированных (и чаще их убивать).
Избыточная смертность в ЮАР из-за «омикрона» взлетела вдвое 5.7 Она в 12 раз превысила официальную смертность от коронавируса в Южной Африке. Эта информация идет вразрез с высказанными ранее оценками о «мягкости» омикрон-штамма и указывает на то, что вскоре мир и Россию ждет аналогичный рост смертности.