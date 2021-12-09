Додано: Вів 14 гру, 2021 18:16

safonovstanislav написав: Faceless написав: ....

Доказано тараканами ....Доказано тараканами

Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70? Кстати, ими тоже. Это Украину не так сильно ассимилируют, как Европу и США. Но, процесс идёт. Когда у местного населения максимум по 2 ребёнка, а у приезжих - 10, очевидно какого цвета кожи будет население страны и мира через 100 лет. Может нет смысла так сильно стремиться доживать до 70?

Особенно, с учётом того, что большинство людей вообщем-то и не живут совсем даже в молодости и средних годах, в лучшем случае график работы 8/5, а то и ещё хуже.

PS. Причём, я наоборот восхищаюсь приезжими. Молодцы. А, вот, местные - дурики, всё мечтают зачем-то дожить до 70, при том, что свои здоровье и молодость отдали дяде, чтоб тот мог вовремя обновлять свою яхту до последней модели

Как всё запущено!Вы знаете, лет 40 назад я примерно на таком уровне объяснял маленькой племяннице, что такое капитализм.1. Практика показывает, что рождаемость у приезжих достаточно быстро падает. Уже у второго поколения 10 детей не будет, а о третьем и говорить не приходится.В Израиле были аналогичные переживания по поводу палестинцев, но сегодня у них уже рождаемость сильно упала и уже ниже, чем у ортодоксов.2. Вас сильно напрягает цвет кожи окружающих людей? Если вокруг будет много негров или азиатов, Вы жить не сможете?3. У Вас какая-то дикая смесь коммунистических и капиталистических взглядов.С коммунистической точки зрения работа это средство самореализации человека. С капиталистической - вы просто неудачник, которому не удалось заработать на яхту.