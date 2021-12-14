Число госпитализаций за неделю увеличилось вдвое, а за полмесяца — в девять раз. В реанимациях Гаутенга, по официальной информации, — более двухсот пациентов, смертность от COVID-19 в целом за семь дней выросла на 79 процентов. Причем среди госпитализированных много молодежи и даже детей. Так что, вполне возможно, с учетом задержки проявления симптомов "омикрон" не такой уж безопасный.

...........

Премьер-министр Борис Джонсон в воскресенье вечером обратился к нации с призывом противостоять надвигающейся волне инфекции. "К сожалению, "омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, как минимум один пациент уже умер. Поэтому, думаю, мы должны отложить в сторону идею о том, что это какая-то более мягкая версия вируса, и признать фантастическую скорость, с которой он распространяется. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это получить бустерную дозу вакцины".

.........

Все четыре сценария предполагают, что в конце декабря заболеваемость превысит пиковые для Великобритании значения, зафиксированные в январе уходящего года.

"Это мрачная перспектива, — приводит комментарий Яна Джонса, профессора вирусологии Редингского университета, Британский научный медиацентр. — Но стоит подчеркнуть, что уровень неопределенности в отношении "омикрона" высок, а последствия инфекции для большей части иммунизированного населения трудно оценить. В частности, неизвестна относительная роль нейтрализующих антител и Т-клеток в общем защитном ответе. Если последняя окажется существеннее, чем предполагалось, количество госпитализаций может быть значительно ниже".