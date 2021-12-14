Позволю себе ещё пару цитат по Вашим ссылкам. Из первой:
Кстати, молодость и отсутствие хронических заболеваний теперь тоже не помогают. Свежий препринт южноафриканских исследователей показывает заражение семи приезжих немцев средним возрастом в 27 лет, причем все они недавно сделали третью прививку. Несмотря на это, через неделю заболевания у троих есть признаки поражения легких. Обычно ковидная пневмония не затрагивает людей с недавней ревакцинацией. Точнее будет сказать: раньше не затрагивала, в эпоху до омикрон-штамма.