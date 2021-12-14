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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4656465746584659

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
27
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:24


Позволю себе ещё пару цитат по Вашим ссылкам.
Из первой:
Кстати, молодость и отсутствие хронических заболеваний теперь тоже не помогают. Свежий препринт южноафриканских исследователей показывает заражение семи приезжих немцев средним возрастом в 27 лет, причем все они недавно сделали третью прививку. Несмотря на это, через неделю заболевания у троих есть признаки поражения легких. Обычно ковидная пневмония не затрагивает людей с недавней ревакцинацией. Точнее будет сказать: раньше не затрагивала, в эпоху до омикрон-штамма.

Из второй:
На графике легко видеть, что после падения апартеида в ЮАР резко упала продолжительность жизни, в значительной степени из-за проблем с медициной. Восстановление до апартеидного уровня заняло более четверти века. В таких условиях неспособность местной медицины полностью учесть жертв коронавируса достаточно ожидаемая. Хотя в России 1991 года и его последствия ударили по продолжительности жизни не так резко, как в ЮАР, сходные проблемы есть и у нас (данные Оперштаба многократно недоучитывают число жертв коронавируса) / ©OurWorldInData
Ранее власти России (министр здравоохранения Мурашко) отмечали, что в период эпидемии вся избыточная смертность — коронавирусная. Осложнения, вызванные Covid-19, ведут к резкому росту частоты инфарктов и инсультов даже у тех, кто перенес его бессимптомно (и сам не знал об этом, пока ему не сделали ПЦР-тест после госпитализации «по сердцу»). На конец минувшего ноября в России избыточная смертность за время эпидемии составила 984 тысячи человек — вчетверо выше, чем в ЮАР. За этот месяц в нашей стране было
116 тысяч избыточных смертей — рекорд, превышающей любую месячную цифру избыточных смертей после мая 1945-го
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