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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4656465746584659 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 137 Мені вже зробили щеплення 56% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 27 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 137 Додано: Сер 15 гру, 2021 01:24 IgA написав: .........

https://naked-science.ru/article/medicine/omicron

..........

https://naked-science.ru/article/medicine/omicroned

.............

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Позволю себе ещё пару цитат по Вашим ссылкам.

Из первой:

Кстати, молодость и отсутствие хронических заболеваний теперь тоже не помогают. Свежий препринт южноафриканских исследователей показывает заражение семи приезжих немцев средним возрастом в 27 лет, причем все они недавно сделали третью прививку. Несмотря на это, через неделю заболевания у троих есть признаки поражения легких. Обычно ковидная пневмония не затрагивает людей с недавней ревакцинацией. Точнее будет сказать: раньше не затрагивала, в эпоху до омикрон-штамма.

Из второй:

На графике легко видеть, что после падения апартеида в ЮАР резко упала продолжительность жизни, в значительной степени из-за проблем с медициной. Восстановление до апартеидного уровня заняло более четверти века. В таких условиях неспособность местной медицины полностью учесть жертв коронавируса достаточно ожидаемая. Хотя в России 1991 года и его последствия ударили по продолжительности жизни не так резко, как в ЮАР, сходные проблемы есть и у нас (данные Оперштаба многократно недоучитывают число жертв коронавируса) / ©OurWorldInData

Ранее власти России (министр здравоохранения Мурашко) отмечали, что в период эпидемии вся избыточная смертность — коронавирусная. Осложнения, вызванные Covid-19, ведут к резкому росту частоты инфарктов и инсультов даже у тех, кто перенес его бессимптомно (и сам не знал об этом, пока ему не сделали ПЦР-тест после госпитализации «по сердцу»). На конец минувшего ноября в России избыточная смертность за время эпидемии составила 984 тысячи человек — вчетверо выше, чем в ЮАР. За этот месяц в нашей стране было

116 тысяч избыточных смертей — рекорд, превышающей любую месячную цифру избыточных смертей после мая 1945-го Позволю себе ещё пару цитат по Вашим ссылкам.Из первой:Из второй: ЛАД 2 Повідомлень: 21069 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4642 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 08:47 fler написав: Оттуда же:

Якщо людина двічі перехворіла на ковід, чи потрібне щеплення?

Наразі вчені не мають єдиної відповіді на це питання. Оттуда же:Наразі вчені не мають єдиної відповіді на це питання.



Ну, если б я был ученым, то на вопрос "Якщо людина двічі перехворіла на ковід, чи потрібне щеплення?", я б отреагировал как герой мемчика из "Банд Нью-Йорка"

"Господи, да что же ты такое несешь!!!???"



p.s. Кстати на вопрос "Кто сильней, кит или слон", вроде ученые тоже "не мають єдиної відповіді" Ну, если б я был ученым, то на вопрос "Якщо людина двічі перехворіла на ковід, чи потрібне щеплення?", я б отреагировал как герой мемчика из "Банд Нью-Йорка"p.s. Кстати на вопрос "Кто сильней, кит или слон", вроде ученые тоже "не мають єдиної відповіді" justit Повідомлень: 5620 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1666 раз. Подякували: 446 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 08:56 Re: Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия началась в стране Черной Африки, поэтому достоверно понять ситуацию в самом ее эпицентре невозможно. В африканских государствах не так много ученых, которые могли бы быстро провести нужные исследования.



основная вспышка дельты в ЮАР была летом. Когда пошел спад случаев дельты избыточная смертность сразу упала И через три недели после вспышки омикрона вдруг снова удвоилась.



в Соединенных Штатах из 43 выявленных больных с «омикроном» 79% были полностью вакцинированы, а еще 30,2% из них — и ревакцинированы; 14% ранее перенесли другие штаммы коронавируса. Известно, что 60% американцев полностью привиты, почти 16% — сделали третьи прививки.



Лабораторные исследования в Германии, ЮАР и США показали, что плазма крови привитых и переболевших может нейтрализовать коронавирус. Вот только она делает это при разведении в 40 раз хуже, чем в случае старых штаммов. А это уже означает, что «омикрон» хотя и нейтрализуется антителами, справляющимися с SARS-CoV-2, но радикально слабее, чем прежние варианты.



Свежий препринт южноафриканских исследователей показывает заражение семи приезжих немцев средним возрастом в 27 лет, причем все они недавно сделали третью прививку.. ну и картинка куда ж без неё

ну и картинка куда ж без неё vitaliian

Повідомлень: 9659 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1689 раз. Подякували: 2466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 09:27 Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что расследуют смерть почти 100 человек, умерших от неизвестного заболевания в городе Фангак (Южный Судан)



Минздрав Судана сообщил, что неизвестная болезнь унесла жизни десятков людей в районе, который сильно пострадал от недавнего наводнения. Первоначальные образцы, собранные в этом районе, дали отрицательные результаты проверки на холеру.



The World Health Organization (WHO) says it is investigating the deaths of nearly 100 people who succumbed to a yet to be identified disease in Fangak, Jonglei State, in South Sudan.



Last week, the ministry of health reported that an unknown disease had killed dozens of people in the area which is one of the worst hit by recent flooding.



A local health official said initial samples collected in the area returned negative test results for cholera.



"We decided to send a rapid response team to go and do risk assessment and investigation; that is when they will be able to collect samples from the sick people – but provisionally the figure that we got was that there were 89 deaths,” WHO’s Sheila Baya told the BBC.



She said Fangak area was not reachable by land due to flooding and the team was waiting for a helicopter to return them to the capital, Juba, on Wednesday.



https://www.bbc.com/news/topics/c302m85q54lt/south-sudan Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15682 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8916 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 09:29 В Pfizer заявили, что люди способны одновременно заражаться штаммами "омикрон" и "дельта": штаммы коронавируса могут одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально способно привести к появлению новой, еще более опасной разновидности вируса.

Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15682 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8916 раз. Подякували: 4258 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 гру, 2021 09:40 Пилоты рассказали о карантинном безумии в Гонконге https://www.avianews.com/ .

Хотите такой карантин?

Зато равноправие. Никакого деления по признаку вакцинации. Для наших антиваксов -Хотите такой карантин?Зато равноправие. Никакого деления по признаку вакцинации. ЛАД 2 Повідомлень: 21069 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4642 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4656465746584659 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7894 15498259

kluychkooleg Сер 15 гру, 2021 01:19