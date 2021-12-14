Эпидемия началась в стране Черной Африки, поэтому достоверно понять ситуацию в самом ее эпицентре невозможно. В африканских государствах не так много ученых, которые могли бы быстро провести нужные исследования.
основная вспышка дельты в ЮАР была летом. Когда пошел спад случаев дельты избыточная смертность сразу упала И через три недели после вспышки омикрона вдруг снова удвоилась.
в Соединенных Штатах из 43 выявленных больных с «омикроном» 79% были полностью вакцинированы, а еще 30,2% из них — и ревакцинированы; 14% ранее перенесли другие штаммы коронавируса. Известно, что 60% американцев полностью привиты, почти 16% — сделали третьи прививки.
Лабораторные исследования в Германии, ЮАР и США показали, что плазма крови привитых и переболевших может нейтрализовать коронавирус. Вот только она делает это при разведении в 40 раз хуже, чем в случае старых штаммов. А это уже означает, что «омикрон» хотя и нейтрализуется антителами, справляющимися с SARS-CoV-2, но радикально слабее, чем прежние варианты.
Свежий препринт южноафриканских исследователей показывает заражение семи приезжих немцев средним возрастом в 27 лет, причем все они недавно сделали третью прививку..
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что расследуют смерть почти 100 человек, умерших от неизвестного заболевания в городе Фангак (Южный Судан)
Минздрав Судана сообщил, что неизвестная болезнь унесла жизни десятков людей в районе, который сильно пострадал от недавнего наводнения. Первоначальные образцы, собранные в этом районе, дали отрицательные результаты проверки на холеру.
The World Health Organization (WHO) says it is investigating the deaths of nearly 100 people who succumbed to a yet to be identified disease in Fangak, Jonglei State, in South Sudan.
Last week, the ministry of health reported that an unknown disease had killed dozens of people in the area which is one of the worst hit by recent flooding.
A local health official said initial samples collected in the area returned negative test results for cholera.
"We decided to send a rapid response team to go and do risk assessment and investigation; that is when they will be able to collect samples from the sick people – but provisionally the figure that we got was that there were 89 deaths,” WHO’s Sheila Baya told the BBC.
She said Fangak area was not reachable by land due to flooding and the team was waiting for a helicopter to return them to the capital, Juba, on Wednesday.
В Pfizer заявили, что люди способны одновременно заражаться штаммами "омикрон" и "дельта": штаммы коронавируса могут одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально способно привести к появлению новой, еще более опасной разновидности вируса.
«Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися». Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, «можемо навіть не помітити» росту захворюваності. Він наголосив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тис. на добу і вводити бустерну дозу щеплення. https://ua.news/ua/sekretar-snbo-dal-pr ... onavyrusa/
Десь я вже подібне читала, про іншу країну, там де зара перелякані Омікроном..