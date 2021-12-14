Эпидемия началась в стране Черной Африки, поэтому достоверно понять ситуацию в самом ее эпицентре невозможно. В африканских государствах не так много ученых, которые могли бы быстро провести нужные исследования.



основная вспышка дельты в ЮАР была летом. Когда пошел спад случаев дельты избыточная смертность сразу упала И через три недели после вспышки омикрона вдруг снова удвоилась.



в Соединенных Штатах из 43 выявленных больных с «омикроном» 79% были полностью вакцинированы, а еще 30,2% из них — и ревакцинированы; 14% ранее перенесли другие штаммы коронавируса. Известно, что 60% американцев полностью привиты, почти 16% — сделали третьи прививки.



Лабораторные исследования в Германии, ЮАР и США показали, что плазма крови привитых и переболевших может нейтрализовать коронавирус. Вот только она делает это при разведении в 40 раз хуже, чем в случае старых штаммов. А это уже означает, что «омикрон» хотя и нейтрализуется антителами, справляющимися с SARS-CoV-2, но радикально слабее, чем прежние варианты.



Свежий препринт южноафриканских исследователей показывает заражение семи приезжих немцев средним возрастом в 27 лет, причем все они недавно сделали третью прививку..