fler написав:«Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися». Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, «можемо навіть не помітити» росту захворюваності. Він наголосив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тис. на добу і вводити бустерну дозу щеплення. https://ua.news/ua/sekretar-snbo-dal-pr ... onavyrusa/
Десь я вже подібне читала, про іншу країну, там де зара перелякані Омікроном..
з лютого, без бустера не пустять в громадьский туалет