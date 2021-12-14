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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4657465846594660

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 138
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:20

  _hunter написав:Google угрожает уволить непривитых
https://www.theverge.com/2021/12/14/228 ... emote-work
и это не смотря на всякие модные нынче "удаленки"...
Думаю и остальные компании что-нить подобное начнут делать -- кто там в подвале под Киевом отсидеться думал? :lol:

хто буде працювати?
а точно, індуси
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:22

  fler написав:«Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися».
Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, «можемо навіть не помітити» росту захворюваності.
Він наголосив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тис. на добу і вводити бустерну дозу щеплення.
https://ua.news/ua/sekretar-snbo-dal-pr ... onavyrusa/

Десь я вже подібне читала, про іншу країну, там де зара перелякані Омікроном.. :wink:

з лютого, без бустера не пустять в громадьский туалет
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:20

Два мільйони українців записалися на пілот програми "єПідтримка" аби отримати тисячу гривень за вакцинацію, заявили в Міністерстві цифрової трансформації.
https://tsn.ua/groshi/tisyacha-za-vakci ... 32688.html

Ого сколько народу ради одной тыщи подсуетились всего за несколько дней :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:23

  fler написав:Два мільйони українців записалися на пілот програми "єПідтримка" аби отримати тисячу гривень за вакцинацію, заявили в Міністерстві цифрової трансформації.
https://tsn.ua/groshi/tisyacha-za-vakci ... 32688.html

Ого сколько народу ради одной тыщи подсуетились всего за несколько дней :shock:

шопбуло.
а що, має сертифікат про жижу пропадати, хоч може для чого пригодиться в хозяйстві

фішка щоп в дирявій Дії зарегалось побільше хом"яків, а не шоб кололися
flyman
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