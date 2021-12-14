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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4657465846594660

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 138
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:20

  _hunter написав:Google угрожает уволить непривитых
https://www.theverge.com/2021/12/14/228 ... emote-work
и это не смотря на всякие модные нынче "удаленки"...
Думаю и остальные компании что-нить подобное начнут делать -- кто там в подвале под Киевом отсидеться думал? :lol:

хто буде працювати?
а точно, індуси
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:22

  fler написав:«Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися».
Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, «можемо навіть не помітити» росту захворюваності.
Він наголосив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тис. на добу і вводити бустерну дозу щеплення.
https://ua.news/ua/sekretar-snbo-dal-pr ... onavyrusa/

Десь я вже подібне читала, про іншу країну, там де зара перелякані Омікроном.. :wink:

з лютого, без бустера не пустять в громадьский туалет
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:20

Два мільйони українців записалися на пілот програми "єПідтримка" аби отримати тисячу гривень за вакцинацію, заявили в Міністерстві цифрової трансформації.
https://tsn.ua/groshi/tisyacha-za-vakci ... 32688.html

Ого сколько народу ради одной тыщи подсуетились всего за несколько дней :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:23

  fler написав:Два мільйони українців записалися на пілот програми "єПідтримка" аби отримати тисячу гривень за вакцинацію, заявили в Міністерстві цифрової трансформації.
https://tsn.ua/groshi/tisyacha-za-vakci ... 32688.html

Ого сколько народу ради одной тыщи подсуетились всего за несколько дней :shock:

шопбуло.
а що, має сертифікат про жижу пропадати, хоч може для чого пригодиться в хозяйстві

фішка щоп в дирявій Дії зарегалось побільше хом"яків, а не шоб кололися
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:35

  ЛАД написав:Для наших антиваксов - Пилоты рассказали о карантинном безумии в Гонконге https://www.avianews.com/.
Хотите такой карантин?
Зато равноправие. Никакого деления по признаку вакцинации.

Что-то не вижу этой статьи
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:сколько народу ради одной тыщи подсуетились

Там же суеты, на день играЦца...!!! Открывал Дию по своему вопросу, оно спросило "хочешь тыщу?"Тыцнул "ну давай уже".
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:55

Хроника приближения к 50.

За вчера 356 смертей.
За последние 7 дней 2364 смерти, т.е. среднесуточное 338 смертей (на вчера 2459 и 387).

За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.
За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.
За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.
За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.

Число активных случаев продолжает уменьшаться - 227 283 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 245 837). Достаточно быстро снижаемся и вышли на уровень 15 октября. Количество выздоровевших за вчера на 18198 больше, чем число новых случаев (за позавчера 19847). Сделано 70.106 тестов.

Общее число смертей - 91 958.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 37.844 смерти.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 48,2%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 14 декабря -28 343 новых случая заражения и 1145 новых случаев смерти. За 13 декабря было 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 970 636. Максимум был 16 ноября 1 041 627.
Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное.
Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:58

  BìnhAutoDat написав:
  ЛАД написав:Для наших антиваксов - Пилоты рассказали о карантинном безумии в Гонконге https://www.avianews.com/.
Хотите такой карантин?
Зато равноправие. Никакого деления по признаку вакцинации.

Что-то не вижу этой статьи

Прошу прощения, плохо скопировал ссылку -https://www.avianews.com/blog/2021/12/13/pilots_hongkong_issue/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:05

Понравились последние плюсики Флер - 10 штук и все от Moderlovesyou. :)
Жаль, не видно, от кого плюс за последний пост viewtopic.php?p=5356058#p5356058.
От нового ника Ромасика?

Но заинтересовал "+" от Сибарита за пост viewtopic.php?p=5352845#p5352845.
Сибарит, Вы здесь не пишете, может, выскажетесь?
И вообще и конкретно по тому посту?
ЛАД
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