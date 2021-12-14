fler написав:«Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися». Данілов підкреслив, що у разі вакцинації для 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, «можемо навіть не помітити» росту захворюваності. Він наголосив, що потрібно виходити на щеплення 300-400 тис. на добу і вводити бустерну дозу щеплення. https://ua.news/ua/sekretar-snbo-dal-pr ... onavyrusa/
Десь я вже подібне читала, про іншу країну, там де зара перелякані Омікроном..
з лютого, без бустера не пустять в громадьский туалет
За вчера 356 смертей. За последние 7 дней 2364 смерти, т.е. среднесуточное 338 смертей (на вчера 2459 и 387).
За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18. За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87. За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374. За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681. Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.
Число активных случаев продолжает уменьшаться - 227 283 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 245 837). Достаточно быстро снижаемся и вышли на уровень 15 октября. Количество выздоровевших за вчера на 18198 больше, чем число новых случаев (за позавчера 19847). Сделано 70.106 тестов.
Общее число смертей - 91 958. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 37.844 смерти. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 48,2%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 14 декабря -28 343 новых случая заражения и 1145 новых случаев смерти. За 13 декабря было 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 970 636. Максимум был 16 ноября 1 041 627. Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное. Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием