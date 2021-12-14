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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4658465946604661

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 138
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:23

Жириновский сделал седьмую прививку от ковида.

На счету у шизика: 3 вакцины «Спутник V», 3 вакцины «ЭпиВак» и 1 вакцина «Ковивака».

Ходячая вакцина.


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Я был о нём лучшего мнения
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Понравились последние плюсики Флер - 10 штук и все от Moderlovesyou.

Он был всего лишь читателем, но не писателем.
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  #<1 ... 4658465946604661
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Сер 15 гру, 2021 11:22
Vic

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