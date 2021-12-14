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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:23
Жириновский сделал седьмую прививку от ковида.
На счету у шизика: 3 вакцины «Спутник V», 3 вакцины «ЭпиВак» и 1 вакцина «Ковивака».
Ходячая вакцина.
Я был о нём лучшего мнения
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Додано: Сер 15 гру, 2021 18:31
ЛАД написав:
Понравились последние плюсики Флер - 10 штук и все от Moderlovesyou
.
Он был всего лишь читателем, но не писателем.
Где наши правозащитниками с плакатами:
На форуме блокируют читателей!
Это нарушение Конституции Украины!
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yanyura
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Сер 15 гру, 2021 11:22
Vic