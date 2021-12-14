Додано: Сер 15 гру, 2021 15:55

Хроника приближения к 50.



За вчера 356 смертей.

За последние 7 дней 2364 смерти, т.е. среднесуточное 338 смертей (на вчера 2459 и 387).



За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.

За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.

За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.

За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.



Число активных случаев продолжает уменьшаться - 227 283 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 245 837). Достаточно быстро снижаемся и вышли на уровень 15 октября. Количество выздоровевших за вчера на 18198 больше, чем число новых случаев (за позавчера 19847). Сделано 70.106 тестов.



Общее число смертей - 91 958.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 37.844 смерти.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 48,2%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.



Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 14 декабря -28 343 новых случая заражения и 1145 новых случаев смерти. За 13 декабря было 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 970 636. Максимум был 16 ноября 1 041 627.

Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное.

Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием