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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 21:08
Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.
"Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - объяснил премьер.
Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 15/12/21.
Ваксы, вы верите премьеру?
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fler
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Додано: Сер 15 гру, 2021 21:13
fler написав:
15/12/21.
Ваксы, вы верите премьеру?
Мы верим, что если доктора наук покупают липовые справки, то хорошего не стоит ждать.
Ну и среди моего круга общения несколько человек с покупным сертификатом.
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Hotab
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Додано: Сер 15 гру, 2021 22:05
Сегодня Италия сказала украинцам "Сидите, мля, дома!" и закрылась от Украины до 31 января 2022 года.
Режим тимчасового в’їзду
Заборонено
Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією «Covid-19», Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:24
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Додано: Сер 15 гру, 2021 23:32
kluychkooleg написав:
Сегодня Италия сказала украинцам "Сидите, мля, дома!" и закрылась от Украины до 31 января 2022 года.
Режим тимчасового в’їзду
Заборонено
Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією «Covid-19», Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.
Лучше патриотично сидеть в Кропивницком или Володымире (чтоб питун не напал, да и чтоб вирус не подхватить) 💪
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