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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4658465946604661

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 138
Мені вже зробили щеплення
56%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:08

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.
"Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - объяснил премьер.
Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 15/12/21.

Ваксы, вы верите премьеру? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:15/12/21.

Ваксы, вы верите премьеру?

Мы верим, что если доктора наук покупают липовые справки, то хорошего не стоит ждать.
Ну и среди моего круга общения несколько человек с покупным сертификатом.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:05

Сегодня Италия сказала украинцам "Сидите, мля, дома!" и закрылась от Украины до 31 января 2022 года.

Режим тимчасового в’їзду
Заборонено

Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією «Covid-19», Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:24

Фейслес, ты с чем-то не согласен?

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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:25

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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:32

  kluychkooleg написав:Сегодня Италия сказала украинцам "Сидите, мля, дома!" и закрылась от Украины до 31 января 2022 года.

Режим тимчасового в’їзду
Заборонено

Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією «Covid-19», Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.


Лучше патриотично сидеть в Кропивницком или Володымире (чтоб питун не напал, да и чтоб вирус не подхватить) 💪
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:53

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https://www.youtube.com/watch?v=rKanPxSOyOk
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