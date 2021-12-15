Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. "Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - объяснил премьер. Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 15/12/21.
Сегодня Италия сказала украинцам "Сидите, мля, дома!" и закрылась от Украины до 31 января 2022 года.
Режим тимчасового в’їзду Заборонено
Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією «Covid-19», Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.
Наразі Кабмін формує такі вимоги, аби особа, яка не має бодай одного щеплення, не могла придбати промислові товари, відвідати культурні заклади, пересуватися громадським транспортом, працювати за певною професією тощо. Натомість було б логічно, аби така людина так само мала право не сплачувати частину податків, які спрямовуються державою на такі цілі.
Мы верим, что если доктора наук покупают липовые справки, то хорошего не стоит ждать. Ну и среди моего круга общения несколько человек с покупным сертификатом.
Тоже есть такие знакомые. На самом деле можно и бесплатно "вакцинироваться" без укола. Там, где я делал, сначала вносят в базу в одном кабинете, потом идёшь ширяться в другой. Ничего не мешает сразу после внесения в базу просто уйти домой. Думаю, посетив несколько центров вакцинации, не составит труда найти такой же.
kluychkooleg написав:Сегодня Италия сказала украинцам "Сидите, мля, дома!" и закрылась от Украины до 31 января 2022 года.
Режим тимчасового в’їзду Заборонено
Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією «Covid-19», Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.
https://www.9tv.co.il/item/37510 Израиль стремительно перекрашивает мир в красный цвет: Германию и Бельгию приравняют к Африке На данный момент США, Россия, Украина, другие республики бывшего СССР не входят в "красный" список PS. так что не все так плохо для Украины
fler написав:Месяц назад ваксы нас уверяли, что в Британии все хорошо. Там и сейчас ежедневно колют больше 400 тысяч уколов бустера и больше 50 тысяч "не бустера". А в ЮАР не колют и не кололи столько никогда... Прем'єр-міністр Британії оголосив про першу відому смерть від Covid у Великобританії з варіантом Omicron. Рівень попередження про коронавірус у Великобританії було підвищено до чотирьох через побоювання щодо цього варіанту. (Найвищий рівень – 5). Перший міністр сказав, що для стримання варіанту Омікрон необхідно втричі збільшити кількість щоденних бустерів. Але лікар у Південній Африці, де цей варіант був вперше виявлений, сказав, що цей варіант у більшості випадків все ще викликає лише легкі захворювання. Доктор Анжелік Кутзі, голова Південно-Африканської медичної асоціації, сказала: «Це все ще легка хвороба. Якщо у вас болить голова, болить тіло та біль, міалгія є протягом перших двох або трьох днів, особливо якщо ви Ви не вакциновані, це досить важко. Але більшість пацієнтів протягом п’яти днів після того, як ми їх оглянули, одужують. На рівні первинної медико-санітарної допомоги ми поки що не стикалися з тривалими симптомами Covid… ми не призначали кисень навіть людям, які були госпіталізовані». https://www.bbc.com/news/uk-wales-59648391