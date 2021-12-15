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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4659466046614662

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:49

  Igneus написав:
Наразі Кабмін формує такі вимоги, аби особа, яка не має бодай одного щеплення, не могла придбати промислові товари, відвідати культурні заклади, пересуватися громадським транспортом, працювати за певною професією тощо.
Натомість було б логічно, аби така людина так само мала право не сплачувати частину податків, які спрямовуються державою на такі цілі.

https://zib.com.ua/ua/150006-yak_nayvis ... zkom_.html

чи має право людина чинити опір біофашизму.
питання риторичне
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:13

В Україні отримання бустерної (третьої) дози вакцини проти COVID-19 не передбачатиме отримання нового ковід-сертифікату.
Про це під час брифінгу заявила заступниця керівника Міністерства охорони здоровʼя Марія Карчевич.
За її словами, «зелений» COVID-сертифікат, що передбачає отримання повного курсу вакцинації, залишиться чинним і включатиме третю дозу вакцини.
Заступниця зазначила, що термін дії сертифікату також не зміниться — він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення.

Дійсно, навіщо заморочуватися з тими папірцями :lol:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:21

  Igneus написав:
Наразі Кабмін формує такі вимоги, аби особа, яка не має бодай одного щеплення, не могла придбати промислові товари, відвідати культурні заклади, пересуватися громадським транспортом, працювати за певною професією тощо.
Натомість було б логічно, аби така людина так само мала право не сплачувати частину податків, які спрямовуються державою на такі цілі.

https://zib.com.ua/ua/150006-yak_nayvis ... zkom_.html

дивуюсь, як ще до так званого військового збору не зкреативили ковідний збір. В нас тут море надлишкових. Тре відкривати ковідний фронт.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:50

В США могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson из-за тромбозов

Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний сегодня рассмотрит введение ограничений на использование вакцины Johnson & Johnson от Covid-19 из-за риска образования тромбов после прививки. Об этом пишет The New York Times.

Эксперты изучат новые данные о случаях образования тромбов у привитых вакциной Janssen (Johnson & Johnson), в основном — у женщин. Такого рода побочные эффекты регистрировались у мужчин и женщин разного возраста, однако больше всего случаев было среди женщин в возрасте от 30 до 49 лет. Сообщается, что было зафиксировано девять случаев смерти.

Janssen является однокомпонентной векторной вакциной, которую разработала дочерняя компания предприятия Johnson & Johnson. В вакцине находится обезвреженный аденовирус человека, вмонтированный в ДНК. Он кодирует шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

В Украине данный препарат разрешили использовать в рамках прививочной кампании 2 июля.

https://www.nytimes.com/2021/12/15/us/johnson-johnson-vaccine-blood-clots-cdc.html
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