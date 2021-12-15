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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:50

В США могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson из-за тромбозов

Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний сегодня рассмотрит введение ограничений на использование вакцины Johnson & Johnson от Covid-19 из-за риска образования тромбов после прививки. Об этом пишет The New York Times.

Эксперты изучат новые данные о случаях образования тромбов у привитых вакциной Janssen (Johnson & Johnson), в основном — у женщин. Такого рода побочные эффекты регистрировались у мужчин и женщин разного возраста, однако больше всего случаев было среди женщин в возрасте от 30 до 49 лет. Сообщается, что было зафиксировано девять случаев смерти.

Janssen является однокомпонентной векторной вакциной, которую разработала дочерняя компания предприятия Johnson & Johnson. В вакцине находится обезвреженный аденовирус человека, вмонтированный в ДНК. Он кодирует шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

В Украине данный препарат разрешили использовать в рамках прививочной кампании 2 июля.

https://www.nytimes.com/2021/12/15/us/johnson-johnson-vaccine-blood-clots-cdc.html
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:46

Хроника приближения к 50.

За вчера 355 смертей.
За последние 7 дней 2412 смерти, т.е. среднесуточное 345 смертей (на вчера 2522 и 360).

За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.
За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.
За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.
За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.
За первые 15 дней декабря 5781 смерть и среднесуточная - 385.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.

Число активных случаев продолжает уменьшаться - 211 019 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 227 283). Достаточно быстро снижаемся и вышли на уровень 13 октября. Количество выздоровевших за вчера на 15909 больше, чем число новых случаев (за позавчера 18198). Сделано 70.106 тестов.

Общее число смертей - 92 313.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 38.199 смерти.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 49,5%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 15 декабря - 28 486 новых случаев заражения и 1133 новых случая смерти. За 14 декабря было 28 363 новых случая заражения и 1142 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 970 636. Максимум был 16 ноября 1 041 627.
Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное.
Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:05

Прошу прощения.
В "Хроникам ..." за 12-15 декабря была допущена ошибка.
Число смертей за 7 дней и среднесуточная смертность были чуть выше, чем было написано:
12.12 - 2747 и 392;
13.12 - 2696 и 385;
14.12 - 2616 и 374;
15.12 - 2522 и 360.
Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост.
Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны.
Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:27

"Почему миллион израильтян больше не беспокоит «корона»?" https://detaly.co.il/pochemu-million-izrailtyan-bolshe-ne-bespokoit-korona/.
Статья о проблемах с бустерной вакцинацией в Израиле. В общем-то, похожи на наши с вакцинацией вообще.
Может послужить причиной ухудшения ситуации в случае следующей волны и крикам Флер и прочих: "Как же так?! Вакцина не помогает!"

во Франции за минувшие сутки зарегистрировано 65 713 инфицированных, а среднее за неделю значение превысило 50 000, чего не было с ноября 2020 года. По прогнозам правительства, до рождественских каникул 4000 человек будут госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Тем не менее президент Эммануэль Макрон заверил французов, что вариант сделать вакцинацию обязательной для всех правительство пока не рассматривает. «Это, безусловно, возможно, но не на данном этапе», – заявил он. В качестве меры предосторожности пока предложено требовать с туристов, въезжающих в страну из Великобритании, ПЦР-тест.

В Великобритании суточное число инфицированных достигло 78 610. Британские органы здравоохранения предупредили, что уже в ближайшие дни новая волна коронавируса превысит по интенсивности все предыдущие. Причем в 60 процентах случаев речь идет о штамме «омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид (Sajid Javid). «Никто не хочет новых ограничений, но мы должны защищать людей», – заявил он.

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний предупредил, что вакцины сами по себе «омикрон» не остановят. «У нас недостаточно времени, чтобы преодолеть разрыв в уровне иммунизации, – заявил директор центра Андре Амон. – Необходимо срочно снизить уровень инфицирования и облегчить нагрузку на системы здравоохранения».

https://detaly.co.il/evropa-preduprezhdaet-bez-karantina-privivki-ne-spasut/
ЛАД
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