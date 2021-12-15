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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4659466046614662 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 139 Додано: Чет 16 гру, 2021 09:50 В США могут ограничить использование вакцины Johnson & Johnson из-за тромбозов



Консультативная группа Центров США по контролю и профилактике заболеваний сегодня рассмотрит введение ограничений на использование вакцины Johnson & Johnson от Covid-19 из-за риска образования тромбов после прививки. Об этом пишет The New York Times.



Эксперты изучат новые данные о случаях образования тромбов у привитых вакциной Janssen (Johnson & Johnson), в основном — у женщин. Такого рода побочные эффекты регистрировались у мужчин и женщин разного возраста, однако больше всего случаев было среди женщин в возрасте от 30 до 49 лет. Сообщается, что было зафиксировано девять случаев смерти.



Janssen является однокомпонентной векторной вакциной, которую разработала дочерняя компания предприятия Johnson & Johnson. В вакцине находится обезвреженный аденовирус человека, вмонтированный в ДНК. Он кодирует шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.



В Украине данный препарат разрешили использовать в рамках прививочной кампании 2 июля.

https://www.nytimes.com/2021/12/15/us/johnson-johnson-vaccine-blood-clots-cdc.html Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15687 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8922 раз. Подякували: 4265 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 гру, 2021 12:46 Хроника приближения к 50.



За вчера 355 смертей.

За последние 7 дней 2412 смерти, т.е. среднесуточное 345 смертей (на вчера 2522 и 360).



За июль было 560 смертей и среднесуточная - 18.

За сентябрь было 2.613 смертей и среднесуточная - 87.

За октябрь 11.581 смерть и среднесуточная - 374.

За ноябрь 18.505 смертей и среднесуточная - 617.

За первые 15 дней декабря 5781 смерть и среднесуточная - 385.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. В эту волну "рекорд" был 11 ноября - 681.

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838.



Число активных случаев продолжает уменьшаться - 211 019 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 227 283). Достаточно быстро снижаемся и вышли на уровень 13 октября. Количество выздоровевших за вчера на 15909 больше, чем число новых случаев (за позавчера 18198). Сделано 70.106 тестов.



Общее число смертей - 92 313.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 38.199 смерти.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд превысили уже на 49,5%. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.



Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус. И как пишут Кунгуровы и Вкладчики, эпидемия "гибридная" и смертей нет, а все цифры придуманы рептилоидами.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 15 декабря - 28 486 новых случаев заражения и 1133 новых случая смерти. За 14 декабря было 28 363 новых случая заражения и 1142 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Активных случаев 970 636. Максимум был 16 ноября 1 041 627.

Стабильность. Как-то странно - немного опустились от пика и почти остановились. Но, правда, опустились ниже 1 млн. активных случаев. Тем не менее, снижение очень медленное.

Могу предположить, что такое отличие от нас объясняется гораздо большей территорией и численностью населения и бОльшим этническим разнообразием ЛАД 2 Повідомлень: 21074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4645 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 гру, 2021 13:05 Прошу прощения.

В "Хроникам ..." за 12-15 декабря была допущена ошибка.

Число смертей за 7 дней и среднесуточная смертность были чуть выше, чем было написано:

12.12 - 2747 и 392;

13.12 - 2696 и 385;

14.12 - 2616 и 374;

15.12 - 2522 и 360.

Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост.

Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны.

Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон. ЛАД 2 Повідомлень: 21074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4645 раз. Профіль 2 2 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 гру, 2021 13:27 "Почему миллион израильтян больше не беспокоит «корона»?" https://detaly.co.il/pochemu-million-izrailtyan-bolshe-ne-bespokoit-korona/ .

Статья о проблемах с бустерной вакцинацией в Израиле. В общем-то, похожи на наши с вакцинацией вообще.

Может послужить причиной ухудшения ситуации в случае следующей волны и крикам Флер и прочих: "Как же так?! Вакцина не помогает!"



во Франции за минувшие сутки зарегистрировано 65 713 инфицированных, а среднее за неделю значение превысило 50 000, чего не было с ноября 2020 года. По прогнозам правительства, до рождественских каникул 4000 человек будут госпитализированы в отделения интенсивной терапии. Тем не менее президент Эммануэль Макрон заверил французов, что вариант сделать вакцинацию обязательной для всех правительство пока не рассматривает. «Это, безусловно, возможно, но не на данном этапе», – заявил он. В качестве меры предосторожности пока предложено требовать с туристов, въезжающих в страну из Великобритании, ПЦР-тест.



В Великобритании суточное число инфицированных достигло 78 610. Британские органы здравоохранения предупредили, что уже в ближайшие дни новая волна коронавируса превысит по интенсивности все предыдущие. Причем в 60 процентах случаев речь идет о штамме «омикрон». Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид (Sajid Javid). «Никто не хочет новых ограничений, но мы должны защищать людей», – заявил он.



Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний предупредил, что вакцины сами по себе «омикрон» не остановят. «У нас недостаточно времени, чтобы преодолеть разрыв в уровне иммунизации, – заявил директор центра Андре Амон. – Необходимо срочно снизить уровень инфицирования и облегчить нагрузку на системы здравоохранения».

https://detaly.co.il/evropa-preduprezhdaet-bez-karantina-privivki-ne-spasut/ Статья о проблемах с бустерной вакцинацией в Израиле. В общем-то, похожи на наши с вакцинацией вообще.Может послужить причиной ухудшения ситуации в случае следующей волны и крикам Флер и прочих: "Как же так?! Вакцина не помогает!" ЛАД 2 Повідомлень: 21074 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4645 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4659466046614662 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7897 15598124

Vic Чет 16 гру, 2021 12:08