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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:49
ЛАД написав:
"Почему миллион израильтян больше не беспокоит «корона»?"
почему 30 млн украинцев она не беспокоит?
и больше, и раньше не беспокоила
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Ромасик
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Додано: Чет 16 гру, 2021 20:19
Ромасик написав:
А вообще-то эта "тюрма" выглядит довольно мило. Думаю, многие укр пенсы слетали бы туда на 21 день...
даже туалетная бумага есть. Белая.
В Украине ни чуть не хуже. 21-я инфекционка на Канатной определена базовой больницей для лечения больных коронавирусом в Днепреhttps://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... j-bolnitsy
Более того, для лечения детей с ковид даже есть отдельная больница:https://covid.unian.net/bolnica-dlya-de ... 80560.html
Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 16 гру, 2021 20:23
safonovstanislav написав:
Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.
Главное ни в коем случае не колоться. Чтобы повысить шансы врачам инфекционки поспасать вас.
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Hotab
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