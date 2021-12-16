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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4660466146624663

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:49

  ЛАД написав:"Почему миллион израильтян больше не беспокоит «корона»?"

почему 30 млн украинцев она не беспокоит?
и больше, и раньше не беспокоила :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:19

  Ромасик написав:А вообще-то эта "тюрма" выглядит довольно мило. Думаю, многие укр пенсы слетали бы туда на 21 день...
даже туалетная бумага есть. Белая.

В Украине ни чуть не хуже. 21-я инфекционка на Канатной определена базовой больницей для лечения больных коронавирусом в Днепре
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Зображення
Зображення
Зображення
https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... j-bolnitsy

Более того, для лечения детей с ковид даже есть отдельная больница:
https://covid.unian.net/bolnica-dlya-de ... 80560.html
Зображення

Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:23

Каким надо быть отбитым оленем, чтобы три учетки регить? :

  safonovstanislav написав:Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.


Главное ни в коем случае не колоться. Чтобы повысить шансы врачам инфекционки поспасать вас. :mrgreen:
Hotab
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