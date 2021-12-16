Додано: Чет 16 гру, 2021 20:51

09 листопада 2021 року о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_1 перебував на платформі станції метро «Майдан Незалежності», який перебував в громадському транспорті, а саме: в метрополітені без документу вакцинації, а саме ПЛР - тесту, довідки від лікаря, сертифікату про вакцинацію, чим порушив пп.11 п.3 Постанову КМУ №1236, від 09 грудня 2020 року з доповненнями, п.3.1 Протоколу №70 від 02 листопада 2021 засідання комісії з техногенно - екологічної безпеки, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.44-3 КУпАП.



В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП, не визнав, та пояснив, що дійсно 09 листопада 2021 року о 09 годині 00 хвилин перебував на станції метро «Майдан Незалежності» без маски, оскільки відповідно до ст.ст. 3, 19, 64 Конституції України він має на це право, та його права не можуть ніким обмежуватись. Просив суд закрити справу про адміністративне правопорушення відносно нього за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

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ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бачкурино Монастирищинського району Черкаської області, громадянина України, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.44-3 КУпАП, та звільнити його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.



ОСОБА_1 12 листопада 2021 року о 12 годині 00 хвилин, перебував в громадському транспорті, а саме на станції метро «Дарниця», без ковід-сертифікату, довідки від лікаря, плр-тесту, або довідки про вакцинацію, чим порушив п. п. 11 п. 3 постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року.

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У той же час матеріали справи не містять доказів того, що ОСОБА_1 у вказаний день та час перебував в громадському транспорті, а саме на станції метро «Дарниця», без ...

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Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 44-3 КУпАП, закрити у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Обзор судебной практики от Ромасика ̶к̶а̶с̶а̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶г̶е̶н̶о̶ц̶и̶д̶н̶ы̶х̶ ̶д̶е̶л̶:1. Тут я не сразу понял - он без ̶н̶а̶м̶о̶р̶д̶н̶и̶к̶а̶ защитной маски был или без ̶ц̶е̶л̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ сертификата. Там и чудак, судя с его объяснений, не совсем понял, за что его привлекают, но ч.1 все же указывает на сертификата.2. Судья слепая или прикинулась, но сделала вид, что не поняла, о чем они вообщеОстальные дела скучные - обычно кошмарят междугороднюю маршрутку, имярек не является в суд, его признают виновным, но не карают. БЫл один кадр - по ходу партия с одной маршрутки и рассмтаривала одна судья - так вот что-то такое наговорил полицайкам в камеру, что судья таки впаяла ему 17К (что-то типа, что не уважает старания государства по защите население от четких инф.болезней), хотя других, как под копирку отпускала. Ссылку потерял. Лень искать.Много дел против админов кафешек и хостелов - там всё закрывают по отсутствию состава нарушения.