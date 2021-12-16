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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4660466146624663

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:49

  ЛАД написав:"Почему миллион израильтян больше не беспокоит «корона»?"

почему 30 млн украинцев она не беспокоит?
и больше, и раньше не беспокоила :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:19

  Ромасик написав:А вообще-то эта "тюрма" выглядит довольно мило. Думаю, многие укр пенсы слетали бы туда на 21 день...
даже туалетная бумага есть. Белая.

В Украине ни чуть не хуже. 21-я инфекционка на Канатной определена базовой больницей для лечения больных коронавирусом в Днепре
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https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... j-bolnitsy

Более того, для лечения детей с ковид даже есть отдельная больница:
https://covid.unian.net/bolnica-dlya-de ... 80560.html
Зображення

Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:23

Каким надо быть отбитым оленем, три учетки регить? :LOL:

  safonovstanislav написав:Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.


Главное ни в коем случае не колоться. Чтобы повысить шансы врачам инфекционки поспасать вас. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:51

Обзор судебной практики от Ромасика ̶к̶а̶с̶а̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶г̶е̶н̶о̶ц̶и̶д̶н̶ы̶х̶ ̶д̶е̶л̶:
1. Тут я не сразу понял - он без ̶н̶а̶м̶о̶р̶д̶н̶и̶к̶а̶ защитной маски был или без ̶ц̶е̶л̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶г̶о̶ сертификата. Там и чудак, судя с его объяснений, не совсем понял, за что его привлекают, но ч.1 все же указывает на сертификата.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101701923
09 листопада 2021 року о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_1 перебував на платформі станції метро «Майдан Незалежності», який перебував в громадському транспорті, а саме: в метрополітені без документу вакцинації, а саме ПЛР - тесту, довідки від лікаря, сертифікату про вакцинацію, чим порушив пп.11 п.3 Постанову КМУ №1236, від 09 грудня 2020 року з доповненнями, п.3.1 Протоколу №70 від 02 листопада 2021 засідання комісії з техногенно - екологічної безпеки, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.44-3 КУпАП.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП, не визнав, та пояснив, що дійсно 09 листопада 2021 року о 09 годині 00 хвилин перебував на станції метро «Майдан Незалежності» без маски, оскільки відповідно до ст.ст. 3, 19, 64 Конституції України він має на це право, та його права не можуть ніким обмежуватись. Просив суд закрити справу про адміністративне правопорушення відносно нього за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.
...
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бачкурино Монастирищинського району Черкаської області, громадянина України, визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.44-3 КУпАП, та звільнити його від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

2. Судья слепая или прикинулась, но сделала вид, что не поняла, о чем они вообще :lol:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/101701923
ОСОБА_1 12 листопада 2021 року о 12 годині 00 хвилин, перебував в громадському транспорті, а саме на станції метро «Дарниця», без ковід-сертифікату, довідки від лікаря, плр-тесту, або довідки про вакцинацію, чим порушив п. п. 11 п. 3 постанови КМУ № 1236 від 09.12.2020 року.
...
У той же час матеріали справи не містять доказів того, що ОСОБА_1 у вказаний день та час перебував в громадському транспорті, а саме на станції метро «Дарниця», без ...
...
Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 44-3 КУпАП, закрити у зв`язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Остальные дела скучные - обычно кошмарят междугороднюю маршрутку, имярек не является в суд, его признают виновным, но не карают. БЫл один кадр - по ходу партия с одной маршрутки и рассмтаривала одна судья - так вот что-то такое наговорил полицайкам в камеру, что судья таки впаяла ему 17К (что-то типа, что не уважает старания государства по защите население от четких инф.болезней), хотя других, как под копирку отпускала. Ссылку потерял. Лень искать.
Много дел против админов кафешек и хостелов - там всё закрывают по отсутствию состава нарушения.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 16 гру, 2021 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:55

  Hotab написав:
  safonovstanislav написав:Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.


Главное ни в коем случае не колоться. Чтобы повысить шансы врачам инфекционки поспасать вас. :mrgreen:

"хочешь сей, а хочешь куй, всё равно получишь ..." - фраза, описывающая предпринимаемые меры

Хоть 10 раз уколитесь, от съедания ваших лёгких ковидом это всё равно не спасёт. Вакцина уменшает вероятность бла-бла-бла-бла. Если сдох, то виновата не вакцина, а просто не повезло бла-бла-бла

Все встаём в шеренгу и на укол.

Всё происходящее похоже на лечение пациента, которому для выживания требуется ампутация ноги, а врачи случайно в суматохе ампутируют вместо ноги руку. Так и с ковидом, всю мощь мировой экономики пустили на борьбу с болезнью, но и болезнь не вылечили, и экономику поставили раком и отимели.

При этом. Я никакой не антиваксер. Я законопослушный гражданин. Сказали нужно, значит нужно. Сделаю столько доз, сколько понадобится. А будет ли от этого толк, пусть это остается на совести правителей.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:10

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:
  safonovstanislav написав:Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.


Главное ни в коем случае не колоться. Чтобы повысить шансы врачам инфекционки поспасать вас. :mrgreen:

"хочешь сей, а хочешь куй, всё равно получишь ..." - фраза, описывающая предпринимаемые меры

Хоть 10 раз уколитесь, от съедания ваших лёгких ковидом это всё равно не спасёт. Вакцина уменшает вероятность бла-бла-бла-бла. Если сдох, то виновата не вакцина, а просто не повезло бла-бла-бла

Все встаём в шеренгу и на укол.

Всё происходящее похоже на лечение пациента, которому для выживания требуется ампутация ноги, а врачи случайно в суматохе ампутируют вместо ноги руку. Так и с ковидом, всю мощь мировой экономики пустили на борьбу с болезнью, но и болезнь не вылечили, и экономику поставили раком и отимели.

При этом. Я никакой не антиваксер. Я законопослушный гражданин. Сказали нужно, значит нужно. Сделаю столько доз, сколько понадобится. А будет ли от этого толк, пусть это остается на совести правителей.

Самый активный антиваксер, как бы ты не пытался заболтать тему
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:25

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:
  safonovstanislav написав:Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.


Главное ни в коем случае не колоться. Чтобы повысить шансы врачам инфекционки поспасать вас. :mrgreen:

"хочешь сей, а хочешь куй, всё равно получишь ..." - фраза, описывающая предпринимаемые меры

Хоть 10 раз уколитесь, от съедания ваших лёгких ковидом это всё равно не спасёт. Вакцина уменшает вероятность бла-бла-бла-бла. Если сдох, то виновата не вакцина, а просто не повезло бла-бла-бла

Все встаём в шеренгу и на укол.

Всё происходящее похоже на лечение пациента, которому для выживания требуется ампутация ноги, а врачи случайно в суматохе ампутируют вместо ноги руку. Так и с ковидом, всю мощь мировой экономики пустили на борьбу с болезнью, но и болезнь не вылечили, и экономику поставили раком и отимели.

При этом. Я никакой не антиваксер. Я законопослушный гражданин. Сказали нужно, значит нужно. Сделаю столько доз, сколько понадобится. А будет ли от этого толк, пусть это остается на совести правителей.

двачую
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:39

  safonovstanislav написав:При этом. Я никакой не антиваксер. Я законопослушный гражданин. Сказали нужно, значит нужно. Сделаю столько доз, сколько понадобится. А будет ли от этого толк, пусть это остается на совести правителей.

а если скажут пойти топиться?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:56

  Ромасик написав:
  safonovstanislav написав:При этом. Я никакой не антиваксер. Я законопослушный гражданин. Сказали нужно, значит нужно. Сделаю столько доз, сколько понадобится. А будет ли от этого толк, пусть это остается на совести правителей.

а если скажут пойти топиться?

С опытом "полгода гонял ваксов по ФБ" на вакцинацию не идут. Либо живут вечно, либо сразу сандали в угол.
Ну а вакцинацию от бана за 3 учётки ещё не придумали. :mrgreen:
Hotab
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