Додано: Чет 16 гру, 2021 23:23

pilker написав: разница между нами в том, шо Вы топите за вакцинацию как специалист со знаниями. разница между нами в том, шо Вы топите за вакцинацию как специалист со знаниями.

pilker написав: Вы очевидно не поняли шо я имел ввиду. Вы очевидно не поняли шо я имел ввиду.

А Вы топите против вакцинации, но так как знаний у Вас нет, то Вы задаете вопросы. Но знаний у Вас нет вообще, поэтому вопросы получаются вроде правильные но бессмысленные с практической точки зрения, типа "сколько клеток печени умрет если выпить бутылку водки", "сколько молекул гелия нужно поместить внутрь воздушного шарика чтобы он взлетел", " сколько грамм жира отложиться если съесть одно пирожное". Естественно ответов никто не искал и не собирается искать.Ну или это у Вас просто такая хитрая партизанская тактика, ведь ответы Вам не интересны, потому что любое отсутствие ответа или неясность Вы толкуете в пользу своих взглядов.Вы тоже очевидно не поняли, так как Ваша зацикленность на весе липидов сродни вопросу к врачу почему он развел антибиотик в флаконе именно в 2 мл физраствора, а не скажем в 8 или 1. Нагрузка меряется по действующему веществу, а это в данном случае мРНК а не липид.