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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4661466246634664

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:26

Оговорочка по фрейду

  fler написав:
  Ромасик написав:Зображення


Головоломка для Хотаба :D


Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:36

  Hotab написав:
  fler написав:
Головоломка для Хотаба :D


Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила? :lol:


Зачем так сразу нервничать? У вас есть время подумать. Спросите у Лада, например, он точно знает. :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:02

Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:13

  fler написав:Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.
"Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - объяснил премьер.
Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 15/12/21.

Ваксы, вы верите премьеру? :wink:

а карантин для борьбы с какой эпидемией? ;)
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:16

  Hotab написав:а мы будем наблюдать и молчать?)) Таким вообще не место в приличном обществе

Hotab, а чем "приличному обществу" не понравилась ссылка на Youtube-канал летчика Дениса Оканя, который освоил многие модели современных Боингов, в том числе, летал на проблемном Boeing 737 MAX, и успел поработать заграницей (авиакомпания "Oman Air")?

Кстати, прадед Дениса Оканя - украинец, который во время столыпинской земельной реформы переселился из Полтавы в Алтайский край России:
https://denokan.livejournal.com/70679.html

Его отец - летчик, старший брат - летчик, мать - стюардесса, которая после завершения этой карьеры стала успешным преподавателем иностранных языков.

Если по Оканю не молчали в "приличном обществе" именно Вы, то что было поводом у Вас - неужели зависть?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:23

  pilker написав:разница между нами в том, шо Вы топите за вакцинацию как специалист со знаниями.

А Вы топите против вакцинации, но так как знаний у Вас нет, то Вы задаете вопросы. Но знаний у Вас нет вообще, поэтому вопросы получаются вроде правильные но бессмысленные с практической точки зрения, типа "сколько клеток печени умрет если выпить бутылку водки", "сколько молекул гелия нужно поместить внутрь воздушного шарика чтобы он взлетел", " сколько грамм жира отложиться если съесть одно пирожное". Естественно ответов никто не искал и не собирается искать.
Ну или это у Вас просто такая хитрая партизанская тактика, ведь ответы Вам не интересны, потому что любое отсутствие ответа или неясность Вы толкуете в пользу своих взглядов.

  pilker написав:Вы очевидно не поняли шо я имел ввиду.

Вы тоже очевидно не поняли, так как Ваша зацикленность на весе липидов сродни вопросу к врачу почему он развел антибиотик в флаконе именно в 2 мл физраствора, а не скажем в 8 или 1. Нагрузка меряется по действующему веществу, а это в данном случае мРНК а не липид.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:Hotab, а чем "приличному обществу" не понравилась ссылка

Я панэ от вас и так не особо открываю бредятину, а эту даже и не видел.
Но подозреваю,что как всегда был поток сознания, не связанный никак с темой.
Типа "я знаю,что ты военный был", или "я видел, что ты писал где-то".
В общем там внятного точно не было.

З.Ы. Если что, это вы только что неумело прятали факт, что обсуждаете модерацию и вам так вообще за это положен кукан на медведя. :lol:
Hotab
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