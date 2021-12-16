Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила?
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:26
Оговорочка по фрейду
Додано: Чет 16 гру, 2021 22:36
Додано: Чет 16 гру, 2021 23:13
а карантин для борьбы с какой эпидемией?
Додано: Чет 16 гру, 2021 23:16
Hotab, а чем "приличному обществу" не понравилась ссылка на Youtube-канал летчика Дениса Оканя, который освоил многие модели современных Боингов, в том числе, летал на проблемном Boeing 737 MAX, и успел поработать заграницей (авиакомпания "Oman Air")?
Кстати, прадед Дениса Оканя - украинец, который во время столыпинской земельной реформы переселился из Полтавы в Алтайский край России:
Его отец - летчик, старший брат - летчик, мать - стюардесса, которая после завершения этой карьеры стала успешным преподавателем иностранных языков.
Если по Оканю не молчали в "приличном обществе" именно Вы, то что было поводом у Вас - неужели зависть?
Додано: Чет 16 гру, 2021 23:23
А Вы топите против вакцинации, но так как знаний у Вас нет, то Вы задаете вопросы. Но знаний у Вас нет вообще, поэтому вопросы получаются вроде правильные но бессмысленные с практической точки зрения, типа "сколько клеток печени умрет если выпить бутылку водки", "сколько молекул гелия нужно поместить внутрь воздушного шарика чтобы он взлетел", " сколько грамм жира отложиться если съесть одно пирожное". Естественно ответов никто не искал и не собирается искать.
Ну или это у Вас просто такая хитрая партизанская тактика, ведь ответы Вам не интересны, потому что любое отсутствие ответа или неясность Вы толкуете в пользу своих взглядов.
Вы тоже очевидно не поняли, так как Ваша зацикленность на весе липидов сродни вопросу к врачу почему он развел антибиотик в флаконе именно в 2 мл физраствора, а не скажем в 8 или 1. Нагрузка меряется по действующему веществу, а это в данном случае мРНК а не липид.
Додано: Чет 16 гру, 2021 23:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я панэ от вас и так не особо открываю бредятину, а эту даже и не видел.
Но подозреваю,что как всегда был поток сознания, не связанный никак с темой.
Типа "я знаю,что ты военный был", или "я видел, что ты писал где-то".
В общем там внятного точно не было.
З.Ы. Если что, это вы только что неумело прятали факт, что обсуждаете модерацию и вам так вообще за это положен кукан на медведя.
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