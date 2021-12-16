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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 гру, 2021 22:26
Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила?
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Hotab
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Додано: Чет 16 гру, 2021 23:23
pilker написав:
разница между нами в том, шо Вы топите за вакцинацию как специалист со знаниями.
А Вы топите против вакцинации, но так как знаний у Вас нет, то Вы задаете вопросы. Но знаний у Вас нет вообще, поэтому вопросы получаются вроде правильные но бессмысленные с практической точки зрения, типа "сколько клеток печени умрет если выпить бутылку водки", "сколько молекул гелия нужно поместить внутрь воздушного шарика чтобы он взлетел", " сколько грамм жира отложиться если съесть одно пирожное". Естественно ответов никто не искал и не собирается искать.
Ну или это у Вас просто такая хитрая партизанская тактика, ведь ответы Вам не интересны, потому что любое отсутствие ответа или неясность Вы толкуете в пользу своих взглядов.
pilker написав:
Вы очевидно не поняли шо я имел ввиду.
Вы тоже очевидно не поняли, так как Ваша зацикленность на весе липидов сродни вопросу к врачу почему он развел антибиотик в флаконе именно в 2 мл физраствора, а не скажем в 8 или 1. Нагрузка меряется по действующему веществу, а это в данном случае мРНК а не липид.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:14
В Сумской области «ковидные» больницы переполнены – коек и медицинского персонала не хватает. Больные вынуждены становиться в очередь на госпитализацию.
Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL.
Жительница Сум Лидия Жало своими глазами увидела обстановку в городской больнице №5, где лечат больных с коронавирусом. Три дня и две ночи она провела под дверями реанимации, где находился ее брат. К сожалению, он так и не смог побороть болезнь.
Женщина рассказывает, что несколько дней брат Андрей общался с семейным доктором, которая "наблюдала" за ним по телефону. Еще 30 октября Андрею стало плохо, у него поднялась температура. Он звонил мне и говорил, что семейный доктор сказала пить таблетки, а в больницу идти не надо. Это была пятница, но в воскресенье ему стало совсем плохо. Скорая не хотела ехать, однако мы настояли. Бригада приехала, но брата не забрали в больницу, хотя он уже тяжело дышал. В понедельник все-таки у него взяли ПЦР-тест, он сделал КТ. Выяснилось, что у него поражено 56% легких. При этом сатурация была 96-97%. А в четверг он мне позвонил и сказал, что кашляет кровью. При этом семейный врач не советовала ложиться в больницу. У нас в Сумах просто так в больницу не попадешь. Мне пришлось поднимать всех, и брата скорая отвезла а в реанимацию больницы №5", – рассказала она.
По словам женщины, смертей в реанимации было много. Только в четверг, когда брата доставили туда, там умерло четыре человека, на следующий день снова были смерти. Трупы складывали в черные специальные пакеты и клали возле стенки в реанимации. Потом на каталке увозили в морг.
"Я могу только поклониться в ноги врачам и медикам, которые работают там в реанимационном отделении. Понимаете, они не ходят, они там бегают. Они выходят к родственникам все мокрые, с них пот течет ручьями. У них адская работа», - признается Лидия.
По ее совам, медиков в больнице катастрофически не хватает.
«Мне рассказывали, что когда тут решили открыть ковидное отделение, то часть медперсонала просто уволилась. Люди не хотят рисковать здоровьем своих и своих близких ради этих копеек. Оставшиеся врачи работают по несколько дней, они там и спят", - продолжает женщина.
Из-за нехватки медиков некоторым даже приходится нанимать медсестер специально для своих родных.
Что касается лекарств, то многих препаратов в Сумах уже нет не то что в больнице, даже в аптеках. Когда тяжелые больные умирают, то родственники просто оставляют препараты на специальной тумбочке возле реанимации – для тех, кому они еще могут пригодиться.
Лидия обратила внимание, что в справке о смерти ее брата ничего не сказано о том, что он умер от коронавируса, написали – от сердечной недостаточности. При этом тело родственника не отдали и хоронили по правилам захоронения умерших от коронавируса.
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