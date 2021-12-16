pilker написав:разница между нами в том, шо Вы топите за вакцинацию как специалист со знаниями.
А Вы топите против вакцинации, но так как знаний у Вас нет, то Вы задаете вопросы. Но знаний у Вас нет вообще, поэтому вопросы получаются вроде правильные но бессмысленные с практической точки зрения, типа "сколько клеток печени умрет если выпить бутылку водки", "сколько молекул гелия нужно поместить внутрь воздушного шарика чтобы он взлетел", " сколько грамм жира отложиться если съесть одно пирожное". Естественно ответов никто не искал и не собирается искать. Ну или это у Вас просто такая хитрая партизанская тактика, ведь ответы Вам не интересны, потому что любое отсутствие ответа или неясность Вы толкуете в пользу своих взглядов.
pilker написав:Вы очевидно не поняли шо я имел ввиду.
Вы тоже очевидно не поняли, так как Ваша зацикленность на весе липидов сродни вопросу к врачу почему он развел антибиотик в флаконе именно в 2 мл физраствора, а не скажем в 8 или 1. Нагрузка меряется по действующему веществу, а это в данном случае мРНК а не липид.
В Сумской области «ковидные» больницы переполнены – коек и медицинского персонала не хватает. Больные вынуждены становиться в очередь на госпитализацию.
Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL.
Жительница Сум Лидия Жало своими глазами увидела обстановку в городской больнице №5, где лечат больных с коронавирусом. Три дня и две ночи она провела под дверями реанимации, где находился ее брат. К сожалению, он так и не смог побороть болезнь.
Женщина рассказывает, что несколько дней брат Андрей общался с семейным доктором, которая "наблюдала" за ним по телефону. Еще 30 октября Андрею стало плохо, у него поднялась температура. Он звонил мне и говорил, что семейный доктор сказала пить таблетки, а в больницу идти не надо. Это была пятница, но в воскресенье ему стало совсем плохо. Скорая не хотела ехать, однако мы настояли. Бригада приехала, но брата не забрали в больницу, хотя он уже тяжело дышал. В понедельник все-таки у него взяли ПЦР-тест, он сделал КТ. Выяснилось, что у него поражено 56% легких. При этом сатурация была 96-97%. А в четверг он мне позвонил и сказал, что кашляет кровью. При этом семейный врач не советовала ложиться в больницу. У нас в Сумах просто так в больницу не попадешь. Мне пришлось поднимать всех, и брата скорая отвезла а в реанимацию больницы №5", – рассказала она. По словам женщины, смертей в реанимации было много. Только в четверг, когда брата доставили туда, там умерло четыре человека, на следующий день снова были смерти. Трупы складывали в черные специальные пакеты и клали возле стенки в реанимации. Потом на каталке увозили в морг.
"Я могу только поклониться в ноги врачам и медикам, которые работают там в реанимационном отделении. Понимаете, они не ходят, они там бегают. Они выходят к родственникам все мокрые, с них пот течет ручьями. У них адская работа», - признается Лидия.
По ее совам, медиков в больнице катастрофически не хватает.
«Мне рассказывали, что когда тут решили открыть ковидное отделение, то часть медперсонала просто уволилась. Люди не хотят рисковать здоровьем своих и своих близких ради этих копеек. Оставшиеся врачи работают по несколько дней, они там и спят", - продолжает женщина.
Из-за нехватки медиков некоторым даже приходится нанимать медсестер специально для своих родных.
Что касается лекарств, то многих препаратов в Сумах уже нет не то что в больнице, даже в аптеках. Когда тяжелые больные умирают, то родственники просто оставляют препараты на специальной тумбочке возле реанимации – для тех, кому они еще могут пригодиться.
Лидия обратила внимание, что в справке о смерти ее брата ничего не сказано о том, что он умер от коронавируса, написали – от сердечной недостаточности. При этом тело родственника не отдали и хоронили по правилам захоронения умерших от коронавируса.
Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила?
Зачем так сразу нервничать? У вас есть время подумать. Спросите у Лада, например, он точно знает.
Даже рассматривать эту табличку не буду. Как и вообще все цитаты без ссылок. Искать откуда это взято, за какой период, от чего считают проценты... А в конечном итоге зачастую обнаружить, что это какая-то чушь... Увольте.
ЛАД написав:"Почему миллион израильтян больше не беспокоит «корона»?"
почему 30 млн украинцев она не беспокоит? и больше, и раньше не беспокоила
Благодаря тому, что "и раньше не беспокоила" у нас уже 92.313 смертей от ковида. Из них 38.199 за последние 3 месяца.
И, кстати, если от воспаления лёгких и не умирают, то здоровья это точно не прибавляет. Тем более, во взрослом возрасте.
P.s. Да, и Вы можете продолжать радоваться, что наш "самый гуманный суд в мире" оправдывает нарушителей карантина, Хотя в том же посте Вы моли прочитать (если бы умели):
Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний предупредил, что вакцины сами по себе «омикрон» не остановят. «У нас недостаточно времени, чтобы преодолеть разрыв в уровне иммунизации, – заявил директор центра Андре Амон. – Необходимо срочно снизить уровень инфицирования и облегчить нагрузку на системы здравоохранения».
P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.
ЛАД написав:P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.
В цехе, в котором Вы работали, сообщая о заместителе его начальника, если я не ошибаюсь, все проще решалось? Взыскание по партийной линии, без снятия которого не было каких-либо шансов на дальнейший профессиональный рост? Только вот не все соглашались на партийное ярмо даже в СА, хотя это было почти обязательным для продвижения по служебной лестнице, и теперь они пристально наблюдают за происками перерожденцев и их наследников.
ЛАД написав:P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.
В цехе, в котором Вы работали, сообщая о заместителе его начальника, если я не ошибаюсь, все проще решалось? Взыскание по партийной линии, без снятия которого не было каких-либо шансов на дальнейший профессиональный рост? Только вот не все соглашались на партийное ярмо даже в СА, хотя это было почти обязательным для продвижения по служебной лестнице, и теперь они пристально наблюдают за происками перерожденцев и их наследников.
Не помню, чтобы я работал в цеху и не помню, чтобы писал о зам. нач. цеха. Но помню, что уже как-то писал, что легко представляю себе некоторых юристов в роли доносчиков, сексотов и вертухаев в сталинские времена.
И не знаю ни одного беспартийного офицера выше старлея в СА (если Вы имеете ввиду СССР, а не Германию. Хотя в тех СА тоже беспартийных не было). И те, которые в те времена не "соглашались на партийное ярмо" уже давно ни за чем и ни за кем не следят. Прошло уже 40 лет, они давно пенсионеры.
Ученые из Гонконгского университета в ходе экспериментов обнаружили: штамм коронавируса "омикрон" размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма "дельта". Это может свидетельствовать о том, что он и более заразен. Первичные результаты исследования был опубликованы на сайте университета.
По информации авторов исследования, данные были получены в ходе экспериментов с использованием образцов легочной ткани, взятых у пациентов во время операции. Официальный отчет о результатах находится в экспертной оценке.
Ученые обнаружили, что "омикрон" начинает быстро размножаться в бронхах спустя 24 часа после заражения. Отмечается, что оригинальный вирус SARS-CoV-2 и штамм "дельта" размножаются в бронхах гораздо медленнее. ...... В то же время в ходе экспериментов было зафиксировано, что "омикрон" распространялся в легких в 10 раз медленнее, чем "дельта" и оригинальный коронавирус. По мнению исследователей, этим объясняется, что заболевание протекает в более легкой форме.
Доктор Майкл Чан Чи-Вай, возглавлявший эксперимент, заявил, что результаты исследования следует воспринимать с осторожностью.
"Тяжесть заболевания определяется не только репликацией (удвоение молекул ДНК) вируса, но и иммунным ответом каждого человека. Заражая гораздо больше людей, вирус может вызвать более серьезные заболевания и смерти, даже если он сам является менее патогенным (потенциальная способность микроорганизма вызывать заболевание)”, — отмечает Майкл Чан Чи-Вай.