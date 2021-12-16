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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4661466246634664 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 139 Додано: Чет 16 гру, 2021 22:26 Оговорочка по фрейду fler написав: Ромасик написав:



Головоломка для Хотаба Головоломка для Хотаба



Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила? Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила? Hotab

Повідомлень: 6142 З нами з: 15.02.09 Подякував: 368 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 гру, 2021 22:36 Hotab написав: fler написав:

Головоломка для Хотаба Головоломка для Хотаба



Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила? Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила?



Зачем так сразу нервничать? У вас есть время подумать. Спросите у Лада, например, он точно знает. Зачем так сразу нервничать? У вас есть время подумать. Спросите у Лада, например, он точно знает. fler

Повідомлень: 2424 З нами з: 07.08.09 Подякував: 802 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 гру, 2021 23:23 pilker написав: разница между нами в том, шо Вы топите за вакцинацию как специалист со знаниями. разница между нами в том, шо Вы топите за вакцинацию как специалист со знаниями.

А Вы топите против вакцинации, но так как знаний у Вас нет, то Вы задаете вопросы. Но знаний у Вас нет вообще, поэтому вопросы получаются вроде правильные но бессмысленные с практической точки зрения, типа "сколько клеток печени умрет если выпить бутылку водки", "сколько молекул гелия нужно поместить внутрь воздушного шарика чтобы он взлетел", " сколько грамм жира отложиться если съесть одно пирожное". Естественно ответов никто не искал и не собирается искать.

Ну или это у Вас просто такая хитрая партизанская тактика, ведь ответы Вам не интересны, потому что любое отсутствие ответа или неясность Вы толкуете в пользу своих взглядов.



pilker написав: Вы очевидно не поняли шо я имел ввиду. Вы очевидно не поняли шо я имел ввиду.

Вы тоже очевидно не поняли, так как Ваша зацикленность на весе липидов сродни вопросу к врачу почему он развел антибиотик в флаконе именно в 2 мл физраствора, а не скажем в 8 или 1. Нагрузка меряется по действующему веществу, а это в данном случае мРНК а не липид. А Вы топите против вакцинации, но так как знаний у Вас нет, то Вы задаете вопросы. Но знаний у Вас нет вообще, поэтому вопросы получаются вроде правильные но бессмысленные с практической точки зрения, типа "сколько клеток печени умрет если выпить бутылку водки", "сколько молекул гелия нужно поместить внутрь воздушного шарика чтобы он взлетел", " сколько грамм жира отложиться если съесть одно пирожное". Естественно ответов никто не искал и не собирается искать.Ну или это у Вас просто такая хитрая партизанская тактика, ведь ответы Вам не интересны, потому что любое отсутствие ответа или неясность Вы толкуете в пользу своих взглядов.Вы тоже очевидно не поняли, так как Ваша зацикленность на весе липидов сродни вопросу к врачу почему он развел антибиотик в флаконе именно в 2 мл физраствора, а не скажем в 8 или 1. Нагрузка меряется по действующему веществу, а это в данном случае мРНК а не липид. IgA Повідомлень: 1090 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:14 Ноу коммент



В Сумской области «ковидные» больницы переполнены – коек и медицинского персонала не хватает. Больные вынуждены становиться в очередь на госпитализацию.





Об этом сообщается в материале OBOZREVATEL.



Жительница Сум Лидия Жало своими глазами увидела обстановку в городской больнице №5, где лечат больных с коронавирусом. Три дня и две ночи она провела под дверями реанимации, где находился ее брат. К сожалению, он так и не смог побороть болезнь.



Женщина рассказывает, что несколько дней брат Андрей общался с семейным доктором, которая "наблюдала" за ним по телефону. Еще 30 октября Андрею стало плохо, у него поднялась температура. Он звонил мне и говорил, что семейный доктор сказала пить таблетки, а в больницу идти не надо. Это была пятница, но в воскресенье ему стало совсем плохо. Скорая не хотела ехать, однако мы настояли. Бригада приехала, но брата не забрали в больницу, хотя он уже тяжело дышал. В понедельник все-таки у него взяли ПЦР-тест, он сделал КТ. Выяснилось, что у него поражено 56% легких. При этом сатурация была 96-97%. А в четверг он мне позвонил и сказал, что кашляет кровью. При этом семейный врач не советовала ложиться в больницу. У нас в Сумах просто так в больницу не попадешь. Мне пришлось поднимать всех, и брата скорая отвезла а в реанимацию больницы №5", – рассказала она.

По словам женщины, смертей в реанимации было много. Только в четверг, когда брата доставили туда, там умерло четыре человека, на следующий день снова были смерти. Трупы складывали в черные специальные пакеты и клали возле стенки в реанимации. Потом на каталке увозили в морг.



"Я могу только поклониться в ноги врачам и медикам, которые работают там в реанимационном отделении. Понимаете, они не ходят, они там бегают. Они выходят к родственникам все мокрые, с них пот течет ручьями. У них адская работа», - признается Лидия.



По ее совам, медиков в больнице катастрофически не хватает.



«Мне рассказывали, что когда тут решили открыть ковидное отделение, то часть медперсонала просто уволилась. Люди не хотят рисковать здоровьем своих и своих близких ради этих копеек. Оставшиеся врачи работают по несколько дней, они там и спят", - продолжает женщина.



Из-за нехватки медиков некоторым даже приходится нанимать медсестер специально для своих родных.



Что касается лекарств, то многих препаратов в Сумах уже нет не то что в больнице, даже в аптеках. Когда тяжелые больные умирают, то родственники просто оставляют препараты на специальной тумбочке возле реанимации – для тех, кому они еще могут пригодиться.



Лидия обратила внимание, что в справке о смерти ее брата ничего не сказано о том, что он умер от коронавируса, написали – от сердечной недостаточности. При этом тело родственника не отдали и хоронили по правилам захоронения умерших от коронавируса. vitaliian

Повідомлень: 9694 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1696 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:44 fler написав: Hotab написав: fler написав:

Головоломка для Хотаба Головоломка для Хотаба



Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила? Спорим мадам вообще не отбила, о чем речь в таблице, но постеснялась спросить и потому это выдавила?



Зачем так сразу нервничать? У вас есть время подумать. Спросите у Лада, например, он точно знает. Зачем так сразу нервничать? У вас есть время подумать. Спросите у Лада, например, он точно знает.

Даже рассматривать эту табличку не буду. Как и вообще все цитаты без ссылок.

Искать откуда это взято, за какой период, от чего считают проценты... А в конечном итоге зачастую обнаружить, что это какая-то чушь...

Увольте. Даже рассматривать эту табличку не буду.Искать откуда это взято, за какой период, от чего считают проценты... А в конечном итоге зачастую обнаружить, что это какая-то чушь...Увольте. ЛАД 2 Повідомлень: 21078 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4646 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 01:59 Ромасик написав: ЛАД написав: "Почему миллион израильтян больше не беспокоит «корона»?" "Почему миллион израильтян больше не беспокоит «корона»?"

почему 30 млн украинцев она не беспокоит?

и больше, и раньше не беспокоила почему 30 млн украинцев она не беспокоит?и больше, и раньше не беспокоила

Благодаря тому, что "и раньше не беспокоила" у нас уже 92.313 смертей от ковида. Из них 38.199 за последние 3 месяца.



И, кстати, если от воспаления лёгких и не умирают, то здоровья это точно не прибавляет. Тем более, во взрослом возрасте.



P.s. Да, и Вы можете продолжать радоваться, что наш "самый гуманный суд в мире" оправдывает нарушителей карантина,

Хотя в том же посте Вы моли прочитать (если бы умели):

Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний предупредил, что вакцины сами по себе «омикрон» не остановят. «У нас недостаточно времени, чтобы преодолеть разрыв в уровне иммунизации, – заявил директор центра Андре Амон. – Необходимо срочно снизить уровень инфицирования и облегчить нагрузку на системы здравоохранения».

P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия. Благодаря тому, что "и раньше не беспокоила" у нас92.313 смертей от ковида. Из них 38.199 за последние 3 месяца.И, кстати, если от воспаления лёгких и не умирают, то здоровья это точно не прибавляет. Тем более, во взрослом возрасте.P.s. Да, и Вы можете продолжать радоваться, что наш "самый гуманный суд в мире" оправдывает нарушителей карантина,Хотя в том же посте Вы моли прочитать (если бы умели):P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия. ЛАД 2 Повідомлень: 21078 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4646 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:21 ЛАД написав: P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия. P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.

В цехе, в котором Вы работали, сообщая о заместителе его начальника, если я не ошибаюсь, все проще решалось? Взыскание по партийной линии, без снятия которого не было каких-либо шансов на дальнейший профессиональный рост?

Только вот не все соглашались на партийное ярмо даже в СА, хотя это было почти обязательным для продвижения по служебной лестнице, и теперь они пристально наблюдают за происками перерожденцев и их наследников. В цехе, в котором Вы работали, сообщая о заместителе его начальника, если я не ошибаюсь, все проще решалось? Взыскание по партийной линии, без снятия которого не было каких-либо шансов на дальнейший профессиональный рост?Только вот не все соглашались на партийное ярмо даже в СА, хотя это было почти обязательным для продвижения по служебной лестнице, и теперь они пристально наблюдают за происками перерожденцев и их наследников. Igneus Повідомлень: 1211 З нами з: 29.08.18 Подякував: 810 раз. Подякували: 605 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:39 Igneus написав: ЛАД написав: P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия. P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.

В цехе, в котором Вы работали, сообщая о заместителе его начальника, если я не ошибаюсь, все проще решалось? Взыскание по партийной линии, без снятия которого не было каких-либо шансов на дальнейший профессиональный рост?

Только вот не все соглашались на партийное ярмо даже в СА, хотя это было почти обязательным для продвижения по служебной лестнице, и теперь они пристально наблюдают за происками перерожденцев и их наследников. В цехе, в котором Вы работали, сообщая о заместителе его начальника, если я не ошибаюсь, все проще решалось? Взыскание по партийной линии, без снятия которого не было каких-либо шансов на дальнейший профессиональный рост?Только вот не все соглашались на партийное ярмо даже в СА, хотя это было почти обязательным для продвижения по служебной лестнице, и теперь они пристально наблюдают за происками перерожденцев и их наследников.

Не помню, чтобы я работал в цеху и не помню, чтобы писал о зам. нач. цеха.

Но помню, что уже как-то писал, что легко представляю себе некоторых юристов в роли доносчиков, сексотов и вертухаев в сталинские времена.



И не знаю ни одного беспартийного офицера выше старлея в СА (если Вы имеете ввиду СССР, а не Германию. Хотя в тех СА тоже беспартийных не было).

И те, которые в те времена не "соглашались на партийное ярмо" уже давно ни за чем и ни за кем не следят. Прошло уже 40 лет, они давно пенсионеры. Не помню, чтобы я работал в цеху и не помню, чтобы писал о зам. нач. цеха.Но помню, что уже как-то писал, что легко представляю себе некоторых юристов в роли доносчиков, сексотов и вертухаев в сталинские времена.И не знаю ни одного беспартийного офицера выше старлея в СА (если Вы имеете ввиду СССР, а не Германию. Хотя в тех СА тоже беспартийных не было).И те, которые в те времена не "соглашались на партийное ярмо" уже давно ни за чем и ни за кем не следят. Прошло уже 40 лет, они давно пенсионеры. ЛАД 2 Повідомлень: 21078 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4646 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:54 Ученые из Гонконгского университета в ходе экспериментов обнаружили: штамм коронавируса "омикрон" размножается в бронхах в 70 раз быстрее штамма "дельта". Это может свидетельствовать о том, что он и более заразен. Первичные результаты исследования был опубликованы на сайте университета.



По информации авторов исследования, данные были получены в ходе экспериментов с использованием образцов легочной ткани, взятых у пациентов во время операции. Официальный отчет о результатах находится в экспертной оценке.



Ученые обнаружили, что "омикрон" начинает быстро размножаться в бронхах спустя 24 часа после заражения. Отмечается, что оригинальный вирус SARS-CoV-2 и штамм "дельта" размножаются в бронхах гораздо медленнее.

......

В то же время в ходе экспериментов было зафиксировано, что "омикрон" распространялся в легких в 10 раз медленнее, чем "дельта" и оригинальный коронавирус. По мнению исследователей, этим объясняется, что заболевание протекает в более легкой форме.



Доктор Майкл Чан Чи-Вай, возглавлявший эксперимент, заявил, что результаты исследования следует воспринимать с осторожностью.



"Тяжесть заболевания определяется не только репликацией (удвоение молекул ДНК) вируса, но и иммунным ответом каждого человека. Заражая гораздо больше людей, вирус может вызвать более серьезные заболевания и смерти, даже если он сам является менее патогенным (потенциальная способность микроорганизма вызывать заболевание)”, — отмечает Майкл Чан Чи-Вай.

https://www.9tv.co.il/item/37557 ЛАД 2 Повідомлень: 21078 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4996 раз. Подякували: 4646 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4661466246634664 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7898 15619504

ЛОБ Чет 16 гру, 2021 20:46