ЛАД написав:Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост. Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны. Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон.
жаль, а я всегда с интересом читал. Но может оно и правильно, а то когда придет 50, будет невдобно. Только не зимой, а летом (а то опять будете кричать караул). Если посмотреть 7-дневную смертность, то прошлой зимой она была 100+. Так что этой ожидать меньше не стоит. Разве что омикрон.
Ромасик написав: а то когда придет 50, будет невдобно. .
То тебе невдобно, а нам всем весело. По-любому вернётся строитель, это ж его цифра. Придет со стёртой памятью, будто и не было осени, унесшей 60-70 тысяч украинцев. Флер какая-нибудь обязательно прибежит со своей залипшей пластинкой "а я говорила, что все позади!! Видите?? Ну осенью то от голода (Цитрин не соврет), а так-то вообще все позади было еще летом. "
Так что в полтиннике своя прелесть: время записывать прогнозы , чтобы потом тыкать в них пятаком.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 гру, 2021 08:50, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Даже рассматривать эту табличку не буду. Как и вообще все цитаты без ссылок. Искать откуда это взято, за какой период, от чего считают проценты... А в конечном итоге зачастую обнаружить, что это какая-то чушь... Увольте.
то не табличка. То гвоздь. Гвоздь в гроб вакс-пропаганды. Искать не нужно, это хендмейд. Данные по секрету предоставил моссад.
Ромасик написав:апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.
Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут. Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет?
Если лечить или НЕ лечить (ваксов)?
Предполагается, чтоу нас на столько хуже лечат или совсем не лечат? Протоколы к ковиду вроде уже устоялись. Если предполагается, что там просто в разы круче медицина, то омикрон может перегрузить за счет своей скорости и увидим реальную картинку по действенности вакцины