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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4662466346644665 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 139 Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:11 ЛАД написав:

P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия. P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.



У нас же вроде охлократия У нас же вроде охлократия justit Повідомлень: 5623 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1666 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:24 user412 там на графике видно за вчера скачек заболевших с 50К до 70К. Вероятно, продолжили клинические испытания на омикроне.



апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

там на графике видно за вчера скачек заболевших с 50К до 70К. Вероятно, продолжили клинические испытания на омикроне.апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К. Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 17 гру, 2021 08:36, всього редагувалось 2 разів. Ромасик Повідомлень: 3622 З нами з: 30.03.15 Подякував: 851 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:30 ЛАД написав: Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост.

Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны.

Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон. Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост.Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны.Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон.

жаль, а я всегда с интересом читал.

Но может оно и правильно, а то когда придет 50, будет невдобно.

Только не зимой, а летом (а то опять будете кричать караул).

Если посмотреть 7-дневную смертность, то прошлой зимой она была 100+. Так что этой ожидать меньше не стоит. Разве что омикрон. жаль, а я всегда с интересом читал.Но может оно и правильно, а то когда придет 50, будет невдобно.Только не зимой, а летом (а то опять будете кричать караул).Если посмотреть 7-дневную смертность, то прошлой зимой она была 100+. Так что этой ожидать меньше не стоит. Разве что омикрон. Ромасик Повідомлень: 3622 З нами з: 30.03.15 Подякував: 851 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:39 Ромасик написав: а то когда придет 50, будет невдобно.

. а то когда придет 50, будет невдобно.

То тебе невдобно, а нам всем весело.

По-любому вернётся строитель, это ж его цифра. Придет со стёртой памятью, будто и не было осени, унесшей 60-70 тысяч украинцев.

Флер какая-нибудь обязательно прибежит со своей залипшей пластинкой "а я говорила, что все позади!! Видите?? Ну осенью то от голода (Цитрин не соврет), а так-то вообще все позади было еще летом. "



Так что в полтиннике своя прелесть: время записывать прогнозы , чтобы потом тыкать в них пятаком. То тебе невдобно, а нам всем весело.По-любому вернётся строитель, это ж его цифра.Придет со стёртой памятью, будто и не было осени, унесшей 60-70 тысяч украинцев.Флер какая-нибудь обязательно прибежит со своей залипшей пластинкой "а я говорила, что все позади!! Видите?? Ну осенью то от голода (Цитрин не соврет), а так-то вообще все позади было еще летом. "Так что в полтиннике своя прелесть: время записывать прогнозы , чтобы потом тыкать в них пятаком. Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 гру, 2021 08:50, всього редагувалось 4 разів. Hotab

Повідомлень: 6143 З нами з: 15.02.09 Подякував: 368 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:41 Ромасик написав: user412 там на графике видно за вчера скачек заболевших с 50К до 70К. Вероятно, продолжили клинические испытания на омикроне.



апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

там на графике видно за вчера скачек заболевших с 50К до 70К. Вероятно, продолжили клинические испытания на омикроне.апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

чому у нас як у Польщі.

Там теж мало ПРЦ і погано рахують?

Чи там просто пів України, і тому?

Вколотих теж так само?

Чекаю пояснень гур короної і свідків експерементальної жижи.



А Італія, невже в 2 рази там більше населення? чи в 1.5? тоді в них теж статистика неправильна, чи вакцина інша?



UK ганьба, веде себе ніби вакцинованих менше чим у неньці а медицина так ж



Несіть іншу статистику, ця поламалася чому у нас як у Польщі.Там теж мало ПРЦ і погано рахують?Чи там просто пів України, і тому?Вколотих теж так само?Чекаю пояснень гур короної і свідків експерементальної жижи.А Італія, невже в 2 рази там більше населення? чи в 1.5? тоді в них теж статистика неправильна, чи вакцина інша?UK ганьба, веде себе ніби вакцинованих менше чим у неньці а медицина так жНесіть іншу статистику, ця поламалася flyman

Повідомлень: 27275 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1350 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:03 Ромасик написав: апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.

Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет? Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет? user412 Повідомлень: 564 З нами з: 21.10.10 Подякував: 212 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:09 ЛАД написав: Даже рассматривать эту табличку не буду. Как и вообще все цитаты без ссылок.

Искать откуда это взято, за какой период, от чего считают проценты... А в конечном итоге зачастую обнаружить, что это какая-то чушь...

Увольте. Даже рассматривать эту табличку не буду.Искать откуда это взято, за какой период, от чего считают проценты... А в конечном итоге зачастую обнаружить, что это какая-то чушь...Увольте.

то не табличка. То гвоздь.

Гвоздь в гроб вакс-пропаганды.

Искать не нужно, это хендмейд. Данные по секрету предоставил моссад. то не табличка. То гвоздь.Искать не нужно, это хендмейд. Данные по секрету предоставил моссад. Ромасик Повідомлень: 3622 З нами з: 30.03.15 Подякував: 851 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:10 user412 написав: Ромасик написав: апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.

Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет? Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет?

Если лечить или НЕ лечить (ваксов)? Если лечить или НЕ лечить (ваксов)? Ромасик Повідомлень: 3622 З нами з: 30.03.15 Подякував: 851 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:20 Ромасик написав: user412 написав: Ромасик написав: апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.

Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет? Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет?

Если лечить или НЕ лечить (ваксов)? Если лечить или НЕ лечить (ваксов)?

Предполагается, чтоу нас на столько хуже лечат или совсем не лечат?

Протоколы к ковиду вроде уже устоялись.

Если предполагается, что там просто в разы круче медицина, то омикрон может перегрузить за счет своей скорости и увидим реальную картинку по действенности вакцины Предполагается, чтоу нас на столько хуже лечат или совсем не лечат?Протоколы к ковиду вроде уже устоялись.Если предполагается, что там просто в разы круче медицина, то омикрон может перегрузить за счет своей скорости и увидим реальную картинку по действенности вакцины user412 Повідомлень: 564 З нами з: 21.10.10 Подякував: 212 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4662466346644665 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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