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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4663466446654666>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:11

  ЛАД написав:
P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.


У нас же вроде охлократия :?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:24

user412 там на графике видно за вчера скачек заболевших с 50К до 70К. Вероятно, продолжили клинические испытания на омикроне.

апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.
Зображення
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 17 гру, 2021 08:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:30

  ЛАД написав:Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост.
Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны.
Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон.

жаль, а я всегда с интересом читал.
Но может оно и правильно, а то когда придет 50, будет невдобно.
Только не зимой, а летом (а то опять будете кричать караул).
Если посмотреть 7-дневную смертность, то прошлой зимой она была 100+. Так что этой ожидать меньше не стоит. Разве что омикрон.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:39

  Ромасик написав: а то когда придет 50, будет невдобно.
.

То тебе невдобно, а нам всем весело.
По-любому вернётся строитель, это ж его цифра. :lol: Придет со стёртой памятью, будто и не было осени, унесшей 60-70 тысяч украинцев.
Флер какая-нибудь обязательно прибежит со своей залипшей пластинкой "а я говорила, что все позади!! Видите?? Ну осенью то от голода (Цитрин не соврет), а так-то вообще все позади было еще летом. " :lol:

Так что в полтиннике своя прелесть: время записывать прогнозы , чтобы потом тыкать в них пятаком. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 17 гру, 2021 08:50, всього редагувалось 4 разів.
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1
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:41

  Ромасик написав:user412 там на графике видно за вчера скачек заболевших с 50К до 70К. Вероятно, продолжили клинические испытания на омикроне.

апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.
Зображення

чому у нас як у Польщі.
Там теж мало ПРЦ і погано рахують?
Чи там просто пів України, і тому?
Вколотих теж так само?
Чекаю пояснень гур короної і свідків експерементальної жижи.

А Італія, невже в 2 рази там більше населення? чи в 1.5? тоді в них теж статистика неправильна, чи вакцина інша?

UK ганьба, веде себе ніби вакцинованих менше чим у неньці а медицина так ж

Несіть іншу статистику, ця поламалася
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:03

  Ромасик написав:апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.
Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет?
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:20

  Ромасик написав:
  user412 написав:
  Ромасик написав:апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.
Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет?

Если лечить или НЕ лечить (ваксов)?

Предполагается, чтоу нас на столько хуже лечат или совсем не лечат?
Протоколы к ковиду вроде уже устоялись.
Если предполагается, что там просто в разы круче медицина, то омикрон может перегрузить за счет своей скорости и увидим реальную картинку по действенности вакцины
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:58

  user412 написав:
  Ромасик написав:апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.
Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет?

1. А где-то от оксимирона высокая смертность?
2. В "антивакцинаторских" странах тоже рекорды заболеваемости оксимироном?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:24

  safonovstanislav написав:
  Hotab написав:
  safonovstanislav написав:Не бойтесь, наша система здравоохранения, в случае чего, позаботится о вас.


Главное ни в коем случае не колоться. Чтобы повысить шансы врачам инфекционки поспасать вас. :mrgreen:

"хочешь сей, а хочешь куй, всё равно получишь ..." - фраза, описывающая предпринимаемые меры

Хоть 10 раз уколитесь, от съедания ваших лёгких ковидом это всё равно не спасёт. Вакцина уменшает вероятность бла-бла-бла-бла. Если сдох, то виновата не вакцина, а просто не повезло бла-бла-бла ...

Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.
Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.
давно доказано что в критических ситуациях авторитаризм рулит а демократия протягивает ноги. Но у нас не демократия а нечто иное, но стоп не буду продолжать оффтоп . .
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 гру, 2021 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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