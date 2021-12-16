ЛАД написав:

Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост.Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны.Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон.