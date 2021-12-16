Выступая перед журналистами в режиме видеоконференции, он заявил, что 98 государств — более половины стран, входящих во всемирную организацию, — не достигли установленного ООН 40-процентного уровня вакцинации, а в 40 государствах это уровень достигает всего лишь 10%.



Отметив, что в беднейших странах мира дела обстоят еще хуже, генсек ООН констатировал: поставленная ВОЗ вторая цель — вакцинировать к середине 2022 года 70% населения Земли — находится под угрозой срыва.



"Ковид" никуда не денется. Нет никаких признаков прекращения пандемии. Это объясняется неравенством в распределении вакцин, нерешительностью и самодовольством", — сказал Гутерриш, приведя в пример 8-кратную разницу в уровнях вакцинации в благополучных странах мира и в Африке, где, по его словам, целевой показатель в 70% будет достигнут не ранее августа 2024 года.



Генсек ООН отметил, что следствием неравномерного распределения вакцин является появление штамма "омикрон". В этой связи Гутерриш подчеркнул, что новый и еще более заразный штамм появился на африканском континенте, где полностью вакцинировано всего 26% населения.



"Неравное распределение вакцин дает штаммам возможность свободно разгуливать, разрушая здоровье людей и экономику во всех уголках земного шара", — сказал Гутерриш.