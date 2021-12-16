На днях британские вирусологи заявили, что открыли новую его разновидность — "невидимую", которую невозможно выявить с помощью обычного ПЦР-теста, диагностика возможна лишь по результатам геномного анализа. "Невидимую" разновидность обнаружили среди образцов геномов вируса, привезенных из ЮАР, Австралии и Канады. Некоторые исследователи уже выделяют две отдельные формы "омикрона": стандартную BA.1 и BA.2, которую назвали "стелс-омикроном".
ЛАД написав:Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост. Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны. Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон.
жаль, а я всегда с интересом читал. Но может оно и правильно, а то когда придет 50, будет невдобно. Только не зимой, а летом (а то опять будете кричать караул). Если посмотреть 7-дневную смертность, то прошлой зимой она была 100+. Так что этой ожидать меньше не стоит. Разве что омикрон.
Почитайте с интересом умные книжки. Возможно, поможет.
А насчёт "невдобно"... Не переживайте, это произойдёт не скоро. Если Вам нравится развлекаться с этой цифрой, то пожалуйста. Насколько помню, Будивельник считал с 13 марта 2020. С этого времени прошло 644 дня и за это время у нас 92.641 смерть и среднесуточное получается 144 смерти. Напомню, что на 01.09.2021 у нас было 53.833 смерти и с 13.03.2020 прошло 537 дней, т.е. среднесуточное было 100 смертей. За прошедшие 3,5 месяца сильно приблизились к 50.
ЛАД написав:Насколько помню, Будивельник считал с 13 марта 2020.
Будивельнык может считать хоть и с 2019 года, но жёсткий и излишний, одновременно раскритикованный и ненавистный Будивельныку весенний локдаун собственно и не дал Ковиду сделать то, что он сделал весной 2020 в старой Европе. Потому ,тут ему бы определиться, когда начинать считать смерти.
Выступая перед журналистами в режиме видеоконференции, он заявил, что 98 государств — более половины стран, входящих во всемирную организацию, — не достигли установленного ООН 40-процентного уровня вакцинации, а в 40 государствах это уровень достигает всего лишь 10%.
Отметив, что в беднейших странах мира дела обстоят еще хуже, генсек ООН констатировал: поставленная ВОЗ вторая цель — вакцинировать к середине 2022 года 70% населения Земли — находится под угрозой срыва.
"Ковид" никуда не денется. Нет никаких признаков прекращения пандемии. Это объясняется неравенством в распределении вакцин, нерешительностью и самодовольством", — сказал Гутерриш, приведя в пример 8-кратную разницу в уровнях вакцинации в благополучных странах мира и в Африке, где, по его словам, целевой показатель в 70% будет достигнут не ранее августа 2024 года.
Генсек ООН отметил, что следствием неравномерного распределения вакцин является появление штамма "омикрон". В этой связи Гутерриш подчеркнул, что новый и еще более заразный штамм появился на африканском континенте, где полностью вакцинировано всего 26% населения.
"Неравное распределение вакцин дает штаммам возможность свободно разгуливать, разрушая здоровье людей и экономику во всех уголках земного шара", — сказал Гутерриш.
ЛАД написав:Не помню, чтобы я работал в цеху и не помню, чтобы писал о зам. нач. цеха.
В Германии были SA (Sturmabteilungen), а я имел ввиду СА и ВМФ. Плохо Вы знаете армию, поскольку были в ней офицеры, которые, например, начали службу еще в СА и, без партийного ярма, дослужились в ней до капитанов, а потом уже в ВСУ и до полковников. А партийные собрания тоже не помните? Кстати, разве Вы не знаете такие органы власти, которые, под прикрытием обожаемого Вами коронавируса, ограничивают военнослужащих в их правах, и не подозреваете, что кто-то из военных юристов должен этим заниматься: https://www.radiosvoboda.org/a/pilhy-na ... 89888.html
Наконец, а у Вас глубокой ночью функции модератора активируются?
1. До каких высот они дослужились в ВСУ это другой разговор. Может, и до генералов. Их результаты мы увидели в 2014-15. 2. У Вас уж очень превратные представления о "ярме". 3. Больше всего я обожаю демагогов и дураков. 4. Не понял, почему появился последний вопрос. Но, к сожалению, нет. В противном случае я бы Вам не отвечал.