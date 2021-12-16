RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4663466446654666

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:23

  ЛАД написав:
  BìnhAutoDat написав:
  ЛАД написав:Для наших антиваксов - Пилоты рассказали о карантинном безумии в Гонконге https://www.avianews.com/.
Хотите такой карантин?
Зато равноправие. Никакого деления по признаку вакцинации.

Что-то не вижу этой статьи

Прошу прощения, плохо скопировал ссылку -https://www.avianews.com/blog/2021/12/13/pilots_hongkong_issue/

Премного благодарен.
*прочитал, присвистнул :twisted: *
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 113
З нами з: 10.09.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:31

омикрон

На днях британские вирусологи заявили, что открыли новую его разновидность — "невидимую", которую невозможно выявить с помощью обычного ПЦР-теста, диагностика возможна лишь по результатам геномного анализа. "Невидимую" разновидность обнаружили среди образцов геномов вируса, привезенных из ЮАР, Австралии и Канады. Некоторые исследователи уже выделяют две отдельные формы "омикрона": стандартную BA.1 и BA.2, которую назвали "стелс-омикроном".
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6693
З нами з: 20.11.08
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:51

  justit написав:
  ЛАД написав:
P.p.s. В таких ситуациях порой начинаю жалеть, что у нас демократия.


У нас же вроде охлократия :?

Можно и так сказать.
Но в данном случае не принципиально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4996 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:07

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Ежедневные "Хроники..." больше делать не буду. То, что у нас сейчас спад волны, очевидно. И достаточно быстрый - примерно в том же темпе, как и шёл рост.
Если не будет каких-то резких отклонений, то, вероятно, буду делать еженедельную сводку и, конечно, в момент окончания этой волны.
Окончание волны будет по достижении цифр за 8 сентября 60 смертей в сутки или 40 смертей 7-дневная среднесуточная. Это произойдёт, скорее всего, уже в новом году. Ориентировочно, думаю, в районе старого НГ или чуть позже. Естественно, если не помешает Омикрон.

жаль, а я всегда с интересом читал.
Но может оно и правильно, а то когда придет 50, будет невдобно.
Только не зимой, а летом (а то опять будете кричать караул).
Если посмотреть 7-дневную смертность, то прошлой зимой она была 100+. Так что этой ожидать меньше не стоит. Разве что омикрон.

Почитайте с интересом умные книжки. Возможно, поможет.

А насчёт "невдобно"... Не переживайте, это произойдёт не скоро. Если Вам нравится развлекаться с этой цифрой, то пожалуйста.
Насколько помню, Будивельник считал с 13 марта 2020. С этого времени прошло 644 дня и за это время у нас 92.641 смерть и среднесуточное получается 144 смерти.
Напомню, что на 01.09.2021 у нас было 53.833 смерти и с 13.03.2020 прошло 537 дней, т.е. среднесуточное было 100 смертей.
За прошедшие 3,5 месяца сильно приблизились к 50. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4996 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Насколько помню, Будивельник считал с 13 марта 2020.

Будивельнык может считать хоть и с 2019 года, но жёсткий и излишний, одновременно раскритикованный и ненавистный Будивельныку весенний локдаун собственно и не дал Ковиду сделать то, что он сделал весной 2020 в старой Европе. Потому ,тут ему бы определиться, когда начинать считать смерти. :mrgreen:
Hotab
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 6144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:14

Выступая перед журналистами в режиме видеоконференции, он заявил, что 98 государств — более половины стран, входящих во всемирную организацию, — не достигли установленного ООН 40-процентного уровня вакцинации, а в 40 государствах это уровень достигает всего лишь 10%.

Отметив, что в беднейших странах мира дела обстоят еще хуже, генсек ООН констатировал: поставленная ВОЗ вторая цель — вакцинировать к середине 2022 года 70% населения Земли — находится под угрозой срыва.

"Ковид" никуда не денется. Нет никаких признаков прекращения пандемии. Это объясняется неравенством в распределении вакцин, нерешительностью и самодовольством", — сказал Гутерриш, приведя в пример 8-кратную разницу в уровнях вакцинации в благополучных странах мира и в Африке, где, по его словам, целевой показатель в 70% будет достигнут не ранее августа 2024 года.

Генсек ООН отметил, что следствием неравномерного распределения вакцин является появление штамма "омикрон". В этой связи Гутерриш подчеркнул, что новый и еще более заразный штамм появился на африканском континенте, где полностью вакцинировано всего 26% населения.

"Неравное распределение вакцин дает штаммам возможность свободно разгуливать, разрушая здоровье людей и экономику во всех уголках земного шара", — сказал Гутерриш.

https://www.9tv.co.il/item/37577
Мы, к сожалению, находимся среди "98 государств".
С кем мы в одной компании можно посмотреть на карте https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/. В принципе соответствует месту сегодняшней Украины в современном мире.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4996 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:26

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Не помню, чтобы я работал в цеху и не помню, чтобы писал о зам. нач. цеха.

В Германии были SA (Sturmabteilungen), а я имел ввиду СА и ВМФ.
Плохо Вы знаете армию, поскольку были в ней офицеры, которые, например, начали службу еще в СА и, без партийного ярма, дослужились в ней до капитанов, а потом уже в ВСУ и до полковников.
А партийные собрания тоже не помните?
Кстати, разве Вы не знаете такие органы власти, которые, под прикрытием обожаемого Вами коронавируса, ограничивают военнослужащих в их правах, и не подозреваете, что кто-то из военных юристов должен этим заниматься:
https://www.radiosvoboda.org/a/pilhy-na ... 89888.html

Наконец, а у Вас глубокой ночью функции модератора активируются?

1. До каких высот они дослужились в ВСУ это другой разговор. Может, и до генералов. Их результаты мы увидели в 2014-15.
2. У Вас уж очень превратные представления о "ярме".
3. Больше всего я обожаю демагогов и дураков.
4. Не понял, почему появился последний вопрос. Но, к сожалению, нет. В противном случае я бы Вам не отвечал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4996 раз.
Подякували: 4649 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4663466446654666
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7899 15654330
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 гру, 2021 11:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.