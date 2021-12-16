edvardd написав:На днях британские вирусологи заявили, что открыли новую его разновидность — "невидимую", которую невозможно выявить с помощью обычного ПЦР-теста, диагностика возможна лишь по результатам геномного анализа. "Невидимую" разновидность обнаружили среди образцов геномов вируса, привезенных из ЮАР, Австралии и Канады. Некоторые исследователи уже выделяют две отдельные формы "омикрона": стандартную BA.1 и BA.2, которую назвали "стелс-омикроном".
5 укол "помогает снизить вероятность симптомов среди группы риска" от ВА.1 6 укол "помогает снизить вероятность симптомов среди группы риска" от ВА.2
ЛАД написав:Почитайте с интересом умные книжки. Возможно, поможет.
А насчёт "невдобно"... Не переживайте, это произойдёт не скоро. Если Вам нравится развлекаться с этой цифрой, то пожалуйста. Насколько помню, Будивельник считал с 13 марта 2020. С этого времени прошло 644 дня и за это время у нас 92.641 смерть и среднесуточное получается 144 смерти. Напомню, что на 01.09.2021 у нас было 53.833 смерти и с 13.03.2020 прошло 537 дней, т.е. среднесуточное было 100 смертей. За прошедшие 3,5 месяца сильно приблизились к 50.
За умными книжками - это к Жолобак. Нам достачно верить на слово главному эпидемологу Биллу Гейцу.
edvardd написав:На днях британские вирусологи заявили, что открыли новую его разновидность — "невидимую", которую невозможно выявить с помощью обычного ПЦР-теста, диагностика возможна лишь по результатам геномного анализа. "Невидимую" разновидность обнаружили среди образцов геномов вируса, привезенных из ЮАР, Австралии и Канады. Некоторые исследователи уже выделяют две отдельные формы "омикрона": стандартную BA.1 и BA.2, которую назвали "стелс-омикроном".
5 укол "помогает снизить вероятность симптомов среди группы риска" от ВА.1 6 укол "помогает снизить вероятность симптомов среди группы риска" от ВА.2
я тут поискал, что же интернеты пишут на счет "снижения" летальности в Израиле. По сути ничего, но одна из первых выдач поиска от этих фейкометчиков:
НЕПРАВДА: Вакцина не формирует иммунитет, а лишь увеличивает смертность в Израиле ...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.
На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей. .......... В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.
До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.
По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.
Большой резонанс вызвали, в частности, появившиеся в Telegram-чате "Dresden Offlinevernetzung" в начале декабря сообщения с угрозами убийства премьера Саксонии Михаэля Кречмера(Michael Kretschmer). 15 декабря полиция и спецназ провели пять обысков в квартирах и на месте работы подозреваемых в Дрездене и расположенном в его предместье городе Хайденау. В результате были изъяты детали оружия и самострелов. ......... Злоупотребления мессенджером регистрируют и в других странах ЕС. Так, в конце ноября в Италии была задержана группа подозреваемых в продаже через Telegram "подлинных" сертификатов о вакцинации от COVID-19. ......... Telegram заработал себе репутацию альтернативы для Facebook и Twitter именно потому, что в нем происходит гораздо меньше модерации.
ЛАД написав:Почитайте с интересом умные книжки. Возможно, поможет.
А насчёт "невдобно"... Не переживайте, это произойдёт не скоро. Если Вам нравится развлекаться с этой цифрой, то пожалуйста. Насколько помню, Будивельник считал с 13 марта 2020. С этого времени прошло 644 дня и за это время у нас 92.641 смерть и среднесуточное получается 144 смерти. Напомню, что на 01.09.2021 у нас было 53.833 смерти и с 13.03.2020 прошло 537 дней, т.е. среднесуточное было 100 смертей. За прошедшие 3,5 месяца сильно приблизились к 50.
За умными книжками - это к Жолобак. Нам достачно верить на слово главному эпидемологу Биллу Гейцу.
Умные книжки" я имел ввиду не по данной теме, а для общего развития.
НЕПРАВДА: Вакцина не формирует иммунитет, а лишь увеличивает смертность в Израиле ...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.
Где эти цифры, Карл?
Эти цифры вот: -- если что: те слова, что подчеркнуты -- это "ссылки". По ним, если что можно "кликать" -- там все будет