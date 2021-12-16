На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей.

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В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.



До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.



По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.