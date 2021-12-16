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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4664466546664667

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139
Мені вже зробили щеплення
55%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
9%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:50

  edvardd написав:На днях британские вирусологи заявили, что открыли новую его разновидность — "невидимую", которую невозможно выявить с помощью обычного ПЦР-теста, диагностика возможна лишь по результатам геномного анализа. "Невидимую" разновидность обнаружили среди образцов геномов вируса, привезенных из ЮАР, Австралии и Канады. Некоторые исследователи уже выделяют две отдельные формы "омикрона": стандартную BA.1 и BA.2, которую назвали "стелс-омикроном".

5 укол "помогает снизить вероятность симптомов среди группы риска" от ВА.1
6 укол "помогает снизить вероятность симптомов среди группы риска" от ВА.2
:lol:
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:53

  ЛАД написав:Почитайте с интересом умные книжки. Возможно, поможет.

А насчёт "невдобно"... Не переживайте, это произойдёт не скоро. Если Вам нравится развлекаться с этой цифрой, то пожалуйста.
Насколько помню, Будивельник считал с 13 марта 2020. С этого времени прошло 644 дня и за это время у нас 92.641 смерть и среднесуточное получается 144 смерти.
Напомню, что на 01.09.2021 у нас было 53.833 смерти и с 13.03.2020 прошло 537 дней, т.е. среднесуточное было 100 смертей.
За прошедшие 3,5 месяца сильно приблизились к 50. :)

За умными книжками - это к Жолобак.
Нам достачно верить на слово главному эпидемологу Биллу Гейцу.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:59

  Вкладчик1234 написав:
  edvardd написав:На днях британские вирусологи заявили, что открыли новую его разновидность — "невидимую", которую невозможно выявить с помощью обычного ПЦР-теста, диагностика возможна лишь по результатам геномного анализа. "Невидимую" разновидность обнаружили среди образцов геномов вируса, привезенных из ЮАР, Австралии и Канады. Некоторые исследователи уже выделяют две отдельные формы "омикрона": стандартную BA.1 и BA.2, которую назвали "стелс-омикроном".

5 укол "помогает снизить вероятность симптомов среди группы риска" от ВА.1
6 укол "помогает снизить вероятность симптомов среди группы риска" от ВА.2
:lol:

я тут поискал, что же интернеты пишут на счет "снижения" летальности в Израиле. По сути ничего, но одна из первых выдач поиска от этих фейкометчиков:
НЕПРАВДА: Вакцина не формирует иммунитет, а лишь увеличивает смертность в Израиле
...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.

https://voxukraine.org/ru/nepravda-vakt ... v-izraile/
Где эти цифры, Карл? :o
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Киеве с января часть больниц закрывает ковидные отделения и возвращается к обычному ритму работы.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:09

На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей.
..........
В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.

До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.

https://www.dw.com/ru/kak-v-frg-borjutsja-s-poddelnymi-dokumentami-o-vakcinacii/a-60134164
У Германии, кстати, большие претензии к Телеграмм - https://www.dw.com/ru/telegram-v-opale-pochemu-v-frg-hotjat-ogranichit-ego-rabotu/a-60133716
Большой резонанс вызвали, в частности, появившиеся в Telegram-чате "Dresden Offlinevernetzung" в начале декабря сообщения с угрозами убийства премьера Саксонии Михаэля Кречмера(Michael Kretschmer). 15 декабря полиция и спецназ провели пять обысков в квартирах и на месте работы подозреваемых в Дрездене и расположенном в его предместье городе Хайденау. В результате были изъяты детали оружия и самострелов.
.........
Злоупотребления мессенджером регистрируют и в других странах ЕС. Так, в конце ноября в Италии была задержана группа подозреваемых в продаже через Telegram "подлинных" сертификатов о вакцинации от COVID-19.
.........
Telegram заработал себе репутацию альтернативы для Facebook и Twitter именно потому, что в нем происходит гораздо меньше модерации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:24

  yanyura написав:
  ЛАД написав:С кем мы в одной компании можно посмотреть на карте https://www.bloomberg.com/graphics/covi ... tribution/.

Что-то bloomberg слишком уж оптимистичен насчет Украины
Зображення
https://www.bloomberg.com/graphics/covi ... tribution/
Зображення
https://index.minfin.com.ua/reference/c ... n/ukraine/

Ну, они пользуются нищими официальными данными. Здесь - https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 - те же цифры.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:40

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Почитайте с интересом умные книжки. Возможно, поможет.

А насчёт "невдобно"... Не переживайте, это произойдёт не скоро. Если Вам нравится развлекаться с этой цифрой, то пожалуйста.
Насколько помню, Будивельник считал с 13 марта 2020. С этого времени прошло 644 дня и за это время у нас 92.641 смерть и среднесуточное получается 144 смерти.
Напомню, что на 01.09.2021 у нас было 53.833 смерти и с 13.03.2020 прошло 537 дней, т.е. среднесуточное было 100 смертей.
За прошедшие 3,5 месяца сильно приблизились к 50. :)

За умными книжками - это к Жолобак.
Нам достачно верить на слово главному эпидемологу Биллу Гейцу.

Умные книжки" я имел ввиду не по данной теме, а для общего развития. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:43

  Вкладчик1234 написав:
  user412 написав:
  Ромасик написав:апд: 70К - то позавчера, вчера - 88К. Был бы Истерин, посчитал бы, когда они возьмут свои заветные 200К.

Свои 200к в сутки британцы похоже возьмут.
Но если умирать будет меньше, чем у нас при 20к, то помогает вакцина или нет?

1. А где-то от оксимирона высокая смертность?
2. В "антивакцинаторских" странах тоже рекорды заболеваемости оксимироном?

У Вас уже есть данные?
Или это, как обычно, из серии: "А по... свистеть?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:01

  Ромасик написав:...
НЕПРАВДА: Вакцина не формирует иммунитет, а лишь увеличивает смертность в Израиле
...было установлено, что вакцина защищает минимум на 97% от заболевания, госпитализации и смертности от COVID-19 и на 94% – от бессимптомного течения COVID-19.


Где эти цифры, Карл?

Эти цифры вот:
Зображення
-- если что: те слова, что подчеркнуты -- это "ссылки". По ним, если что можно "кликать" -- там все будет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей.
..........
В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.

До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.

https://www.dw.com/ru/kak-v-frg-borjutsja-s-poddelnymi-dokumentami-o-vakcinacii/a-60134164
У Германии, кстати, большие претензии к Телеграмм - https://www.dw.com/ru/telegram-v-opale-pochemu-v-frg-hotjat-ogranichit-ego-rabotu/a-60133716
Большой резонанс вызвали, в частности, появившиеся в Telegram-чате "Dresden Offlinevernetzung" в начале декабря сообщения с угрозами убийства премьера Саксонии Михаэля Кречмера(Michael Kretschmer). 15 декабря полиция и спецназ провели пять обысков в квартирах и на месте работы подозреваемых в Дрездене и расположенном в его предместье городе Хайденау. В результате были изъяты детали оружия и самострелов.
.........
Злоупотребления мессенджером регистрируют и в других странах ЕС. Так, в конце ноября в Италии была задержана группа подозреваемых в продаже через Telegram "подлинных" сертификатов о вакцинации от COVID-19.
.........
Telegram заработал себе репутацию альтернативы для Facebook и Twitter именно потому, что в нем происходит гораздо меньше модерации.
Цікаво а для чого вони пред'являють ці документи в аптеках?

Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk
nighthawk5
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