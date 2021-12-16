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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4665466646674668 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 139 Мені вже зробили щеплення 55% 77 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 9% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 139 Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:29 nighthawk5 написав: ЛАД написав: На двери одной из берлинских аптек висит предостережение: "О попытках получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с помощью поддельных документов будем сообщать в полицию". Ежедневно сюда приходят люди с поддельными справками о прививках, рассказывает DW владелец аптеки, пожелавший не называть своего имени отчасти из-за того, что у него работают одни женщины. По его словам, иногда сотрудницы принимают решение - ничего не предпринимать в таких случаях из страха перед возможной агрессией посетителей.

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В своей аптеке Доннер решает подобные проблемы дипломатическим путем. "Мы пытаемся убедить клиентов, что они поступают неправильно. Уже в этот момент многие сдаются и уходят", - говорит он. В нескольких случаях Доннеру все же пришлось подать заявление в полицию.



До недавних пор владение поддельным документом о вакцинации не считалось преступлением. Однако в ноябре этот пробел в законах был закрыт, и теперь весь процесс от производства поддельных прививочных паспортов до их использования является уголовно наказуемым - за него предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.



По данным властей Северного Рейна - Вестфалии, за восемь месяцев текущего года только в этой федеральной земле выявлено 1235 случаев использования поддельных документов о вакцинации, перенесенном ковиде или результате тестирования. По всей стране к концу ноября расследовалось не менее 3100 случаев подделки сертификатов о вакцинации COVID-19, из них не менее 1000 попыток предъявить такие "документы" в аптеках.

https://www.dw.com/ru/kak-v-frg-borjutsja-s-poddelnymi-dokumentami-o-vakcinacii/a-60134164

У Германии, кстати, большие претензии к Телеграмм - https://www.dw.com/ru/telegram-v-opale-pochemu-v-frg-hotjat-ogranichit-ego-rabotu/a-60133716

Большой резонанс вызвали, в частности, появившиеся в Telegram-чате "Dresden Offlinevernetzung" в начале декабря сообщения с угрозами убийства премьера Саксонии Михаэля Кречмера(Michael Kretschmer). 15 декабря полиция и спецназ провели пять обысков в квартирах и на месте работы подозреваемых в Дрездене и расположенном в его предместье городе Хайденау. В результате были изъяты детали оружия и самострелов.

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Злоупотребления мессенджером регистрируют и в других странах ЕС. Так, в конце ноября в Италии была задержана группа подозреваемых в продаже через Telegram "подлинных" сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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Telegram заработал себе репутацию альтернативы для Facebook и Twitter именно потому, что в нем происходит гораздо меньше модерации. У Германии, кстати, большие претензии к Телеграмм - Цікаво а для чого вони пред'являють ці документи в аптеках?



Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk Цікаво а для чого вони пред'являють ці документи в аптеках?Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk

парацетамол купити чи аналог анальгіна парацетамол купити чи аналог анальгіна flyman

Повідомлень: 27285 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1352 раз. Подякували: 2310 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:58 Тракторист

Повідомлень: 5331 З нами з: 06.08.08 Подякував: 291 раз. Подякували: 851 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:04 _hunter написав: Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.

Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял? Не понял логики: исправные тормоза/не лысые шины/ремни/подушки всеравно не спасут от фуры с кирпичами в лобовуху на трассе. Они просто уменьшают вероятность в обычном ДТП. Если сдох, то виноваты не ремни/тормоза/подушки -- просто не повезло.Отсюда вывод: катаемся на жиге на лысой резине не пристегиваясь -- я правильно посыл понял?

Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!



А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.



Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет



Т.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовое



Если же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения. Посыл такой, уменьшение вероятности - это бред сивой кобылы. Если вы уверены в препарате, то гарантируйте его эффективность и компенсируйте своими деньгами ВСЕ случаи, в которых препарат не сработал!А сейчас ситуация такая - колитесь нашим чудо-средством, принимая все риски на себя, а если заболеете и сдохните, то виноваты не мы, а ваше невезение.Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будетТ.е., в случае заражения ковид вакцинированных, ВСЕ затраты на лечение и реабилитацию ДОЛЖНЫ компенсировать производители НЕКАЧЕСТВЕННЫХ вакцин. В случае смерти вакцинированного, производители НЕКАЧЕСТВЕННОЙ вакцины должны выплатить компенсацию родственникам умершего. Если же человек умирает от смерти не связанной с ковидом, то производители вакцин тут не причём, как в вашем случае производители исправных компонентов машины к падению кирпичей сквозь лобовоеЕсли же производители продукта заявляют, что он работает только с какой-то вероятностью, то место такого некачественного продукта на свалке истории. Но, только не в этой вселенной, в которой правят деньги, и основная задача - продать. А в данном случае - принудительно продать. А уже качество самого продукта - не имеет значения. safonovstanislav Повідомлень: 3412 З нами з: 10.05.14 Подякував: 346 раз. Подякували: 613 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:13 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів. Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів. lapay Повідомлень: 12448 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:25 lapay написав: safonovstanislav написав: Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет Касательно вашей аналогии, если купленная подушка безопасности в машине не сработала, и кто-то из-за этого покалечился или сдох, то подаётся иск в суд на производителя этих подушек безопасности с требованием компенсации. А подушки безопасности, которые срабатывают только с какой-то вероятностью, никто покупать не будет

Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів. Ймовірність не спрацювання подушки безпеки на порядки менше за не спрацювання ліків чи вакцин. Не подобається вакцина - робіть ПЛР-тести кожні два-три дні. Державі локдауни теж набридли, вона хоч щось робить, на відміну від антиваксів.

Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя?

Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.

А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тест

В любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов. Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя?Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.А если не хотете вообще покупать продукцию работающую не долго и только с какой-то вероятностью, по заявлению самих же производителей, делайте каждые 2-3 дня тестВ любом случае денюжку с вас поимеют, или с принудительной продажи или с периодических тестов. safonovstanislav Повідомлень: 3412 З нами з: 10.05.14 Подякував: 346 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя?

Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года. Насколько часто вы покупаете продукты, которые будут работать только непродолжительное время, ещё и только с какой-то вероятностью, без каких-либо гарантий со стороны производителя?Не нравится, что вам за ваши деньги продали 2 нерабочих телевизора? Купите бустерный телевизор, может быть он проработает заявленные пол года.

Вакцину безкоштовно штрикают, а дареному коню в зуби не заглядають. Є пандемія, є перевірені роками методи боротьби з цим лихом, від санітарних обробок і масок до локдаунів і вакцин.

Нічого іншого не існує і не буде, якби комусь цей стан справ не подобався. Вакцину безкоштовно штрикают, а дареному коню в зуби не заглядають. Є пандемія, є перевірені роками методи боротьби з цим лихом, від санітарних обробок і масок до локдаунів і вакцин.Нічого іншого не існує і не буде, якби комусь цей стан справ не подобався. lapay Повідомлень: 12448 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1417 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:39 lapay написав: Вакцину безкоштовно штрикают, а дареному коню в зуби не заглядають. Є пандемія, є перевірені роками методи боротьби з цим лихом, від санітарних обробок і масок до локдаунів і вакцин.

Нічого іншого не існує і не буде, якби комусь цей стан справ не подобався. Вакцину безкоштовно штрикают, а дареному коню в зуби не заглядають. Є пандемія, є перевірені роками методи боротьби з цим лихом, від санітарних обробок і масок до локдаунів і вакцин.Нічого іншого не існує і не буде, якби комусь цей стан справ не подобався.

Бесплатно? Дарёный конь? Где? Если 10 миллиардов! для вас не деньги, и считай бесплатно, подгоните мне хотя бы тысячную долю от этой суммы



10,5 млрд грн средств - на закупку 38 млн доз вакцин.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/07/8/675759/





Может быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами, оплачивая хотя бы НДС в супермаркетах Бесплатно? Дарёный конь? Где? Если 10для вас не деньги, и считай бесплатно, подгоните мне хотя бы тысячную долю от этой суммыМожет быть вы и живёте в лесу на натуральном производстве и не платите налоги, но практически все жители Украины купили вакцину себе сами своими налогами, оплачивая хотя бы НДС в супермаркетах safonovstanislav Повідомлень: 3412 З нами з: 10.05.14 Подякував: 346 раз. Подякували: 613 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4665466646674668 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 17 гру, 2021 11:24